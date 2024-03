Il 20 marzo è cominciata ufficialmente la primavera, stagione che invita alla gioia, alla speranza e a quel pizzico di follia che caratterizza il pensiero della rinascita. Per l’occasione, scopriamo insieme 5 bei libri che raccontano i nuovi inizi.

Primavera, 5 libri da leggere che raccontano i nuovi inizi

“Dove si riparano i ricordi” di Jungeon Yun

Il mondo asiatico e in particolare quello coreano stanno appassionando l’intero Occidente nell’ultimo periodo. Questa tendenza è ravvisabile anche nel settore dei libri. E uno di essi, che si intitola “Dove si riparano i ricordi” è da poco uscito in Italia e fa propria al caso nostro, perché racconta con un impianto corale di come si possa guardare con speranza alla vita anche dopo aver sofferto.

Cosa faresti se fosse possibile cancellare il tuo ricordo più doloroso? Dalla cima della collina che sovrasta un piccolo paese della Corea spunta una casa isolata. Da fuori non ha nulla di insolito, ma al suo interno c’è una lavanderia speciale, in cui è possibile lavar via anche le macchie che portiamo sul cuore.

Ji-eun, la proprietaria, è lì ad aspettare con una teiera fumante. Fa accomodare chiunque entri e gli pone la stessa domanda: hai un ricordo doloroso che vuoi cancellare? Perché lei ha il potere di farlo, bisogna solo avere il coraggio di dar voce a quella sensazione, quel sentimento che non si possono proprio dimenticare.

“Il sentiero del sale” di Raynor Winn

A proposito di libri emozionanti che raccontano di nuovi inizi, non possiamo non consigliarti “Il sentiero del sale”. Struggente, profondo, sincero, reale.

Solo pochi giorni dopo aver appreso che Moth, suo marito da trentadue anni, ha una malattia incurabile, Raynor riceve la notizia che, a causa di una palese ingiustizia, hanno perso tutto quello che avevano, compresa la casa, che rappresentava anche il loro mezzo di sostentamento.

Sono rimasti senza nulla e prendono d’impulso una decisione estrema: mettersi in cammino, con l’essenziale negli zaini, per 1.013 chilometri lungo il South West Coast Path, il fantastico sentiero che si snoda lungo la costa sudoccidentale dell’Inghilterra, dal Somerset al Dorset, attraverso il Devon e la Cornovaglia.

Qui vivono nella natura selvaggia, tra rocce e scogliere modellate dalle intemperie, il mare, il vento e il cielo. E passo dopo passo, il loro cammino diventa un viaggio straordinario fatto di intensi incontri e sfide coraggiose, dove alla disperazione si oppone la forza della speranza.

“Lezioni di felicità” di Ilaria Gaspari

Ci sono giorni in cui ricominciare daccapo ci sembra un ostacolo insormontabile. Se da soli ci sembra di non farcela, forse abbiamo bisogno di essere accompagnati. Gli aiuti possono derivare dall’affiancamento psicoterapeutico, dai legami affettivi e, perché no, anche dai libri.

Quello di Ilaria Gaspari ispirato alla filosofia greca ti stupirà con la sua “filosofia pratica”.

he cosa succederebbe se di punto in bianco decidessimo di conoscere noi stessi al modo degli antichi Greci? E se per farlo ci scegliessimo per maestri Pitagora e Parmenide, Epitteto e Pirrone, Epicuro e Diogene?

Potremmo scoprire che le scuole dell’antichità non hanno mai chiuso davvero – non finché penseremo alla felicità come a un destino da conquistarci. Attraverso la cronaca di sei settimane «filosofiche», ciascuna vissuta nel rispetto dei precetti di una diversa scuola, Ilaria Gaspari ci guida in un insolito esperimento esistenziale, a tratti serissimo, a tratti esilarante.

“Succede ogni primavera” di Gary Chapman e Catherine Palmer

I libri racchiudono tante vite, tante anime diverse. “Succede ogni primavera” ne nasconde molteplici al suo interno. È la lettura perfetta per chi ha bisogno di sapere che le relazioni cambiano, si evolvono, a volte finiscono, ma non cessano mai di rendere meravigliosa la nostra vita.

“Succede ogni primavera”, prima parte di una quadrilogia dedicata alle relazioni interpersonali, racconta con un approccio narrativo le vicende dei personaggi che vivono, lavorano, sognano e amano nella piccola comunità di Deepwater Cove, affacciata su un pittoresco lago del Missouri.

Nel microcosmo di Deepwater Cove, che presto diventerà familiare a ogni lettore, l’attenzione degli autori si concentra in particolare sulle vicende di quattro coppie che vivono fasi diverse del loro rapporto, sperimentando le gioie e le difficoltà del matrimonio in una continua interazione umana tra loro e con gli altri abitanti del villaggio.

“Di cosa è fatta la speranza” di Emmanuel Exitu

Infine, un consiglio che riguarda i libri ma ancor di più la vita vissuta: la sofferenza esiste, ne è pieno il mondo. Tuttavia, con l’empatia possiamo fare tanto per rendere questa terra un luogo migliore. Questa è la storia di Cicely Saunders, giovane infermiera che ha dedicato la vita a curare le vittime della Seconda guerra mondiale e ha fornito un esempio emozionante di cosa voglia dire amare il proprio prossimo: un nuovo inizio davvero significativo.

Ecco perché abbiamo deciso di inserire “Di cosa è fatta la speranza” fra i libri da leggere che raccontano di rinascite.

Durante le infinite notti in corsia, Cicely vede morire tra sofferenze indicibili ragazzi belli e coraggiosi, suoi coetanei. Sa di non poter fare per loro nulla se non ciò che i medici prescrivono, eppure si rende conto con orrore che per un medico ogni moribondo è una causa persa, un insuccesso professionale.

Cicely comincia a fare una cosa a cui dedicherà la vita intera: annotare i tentativi e i fallimenti, le intuizioni, le buone pratiche che consentono di lenire la sofferenza di chi non è più guaribile. E quando capisce che il suo diploma di infermiera non basta più, si laurea in Medicina e, nel 1967, riesce ad aprire il primo moderno hospice: non un posto dove si va a morire, ma dove si può vivere fino all’ultimo istante con dignità.

Emmanuel Exitu si ispira alla storia di Cicely Saunders per scrivere un romanzo luminoso, che racconta il misterioso abbraccio tra il dolore e la speranza e ci riguarda tutti.

