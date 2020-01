Tutti gli eventi culturali da segnare in agenda nel 2020

Il 2020 sarà un anno di eventi, ricorrenze e anniversari importanti. Si celebreranno grandi artisti del passato, tra i quali Fellini, Beethoven e Raffaello e ci saranno diverse commemorazioni e iniziative culturali in ricordo di episodi tragici del nostro recente passato, come gli attentati a Charlie Hebdo e al teatro Bataclan di Parigi.

Prima della lista di appuntamenti da non perdere, da segnare assolutamente in agenda il Salone Internazionale del Libro di Torino (14 – 18 maggio); il Festivaletteratura di Mantova (9 – 13 settembre); la Biennale di Venezia, dedicata quest’anno all’architettura (dal 23 maggio al 29 novembre); e la serata di premiazione del concorso letterario più ambito d’Italia: il Premio Strega (2 luglio).

Gennaio 2020

• Domenica 12: inaugurazione di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020

• Sabato 18 e domenica 19: Salone della Cultura a Milano

• Lunedì 20: centenario della nascita di Federico Fellini

• Sabato 24: centenario della scomparsa di Amedeo Modigliani

• Da sabato 24 a domenica 26: Picturebook Fest, il festival dell’arte e della letteratura per ragazzi, a Lecce

• Da sabato 24 a domenica 26: Arte Fiera a Bologna

• Sabato 25 e domenica 26: Arezzo Comics

• Lunedì 27: Giornata Mondiale della Shoah

Febbraio 2020

• Sabato 1 e domenica 2: Festival del Fumetto di Milano

• Martedì 4: Giornata Mondiale della lotta al Cancro

• Da giovedì 20 a sabato 22: Festival del Giornalismo Alimentare a Torino

• Da giovedì 27 a domenica 1° marzo: I Boreali Nordic Festival a Milano

Marzo 2020

• Sabato 7 e domenica 8: Buk – Festival della piccola e media editoria a Modena

• Da sabato 7 a sabato 14: Festival Dedica a Pordenone

• Da martedì 10 a giovedì 12: The London Book Fair a Londra

• Da sabato 14 a martedì 17: Libri Come a Roma

• Lunedì 16: centenario della nascita di Tonino Guerra

• Da venerdì 20 a lunedì 23: Salone del libro di Parigi

• Venerdì 27: celebrazioni per i 250 anni dalla morte di Gianbattista Tiepolo

• Da lunedì 30 marzo a giovedì 2 aprile: Fiera del libro per ragazzi a Bologna

Aprile 2020

• Da mercoledì 1 a domenica 5: Festival del giornalismo a Perugia

• Sabato 4: centenario della nascita di Eric Rohmer

• Da giovedì 2 a domenica 5: Romics – Festival del fumetto, dell’animazione e dei games a Roma

• Da giovedì 2 a domenica 5: Festival Napoli – città del Libro a Napoli

• Lunedì 6: celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Raffaello

• Da martedì 14 a domenica 19: Milano Art Week

• Da venerdì 17 a domenica 19: Book Pride a Milano

• Lunedì 20: finale del Premio DeA Planeta

• Da martedì 21 a domenica 26: Milano Design Week

• Giovedì 23: Giornata mondiale del Libro e del Diritto d’Autore

Maggio 2020

• Da giovedì 7 a sabato 9: Catania Book Festival

• Da giovedì 14 a lunedì 18: Salone Internazionale del Libro di Torino

• Da venerdì 22 a domenica 24: Festival di Urbino e Le città del Libro

• Sabato 23: inaugurazione della Biennale di Venezia

• Mercoledì 27: premiazione del Premio Italo Calvino, dedicato agli esordienti, a Torino

• Da venerdì 29 a martedì 2 giugno: Festival del racconto a Carpi

Giugno 2020

• Da giovedì 4 a domenica 7: Una marina di libri a Palermo

• Da giovedì 4 a domenica 28: Festival delle Letterature di Roma

• Da venerdì 5 a domenica 7: La città dei Lettori a Firenze

• Da sabato 6 a martedì 9: Etna Comics a Catania

• Da martedì 9 a sabato 13: Festival Letti di Notte a Carmagnola

• Mercoledì 10: votazione per la cinquina del Premio Strega a Roma

• Da venerdì 12 a domenica 14: Festival Mare di Libri a Rimini

• Lunedì 15: centenario della nascita di Alberto Sordi

• Da sabato 13 a domenica 21: Salerno Letteratura Festival

• Da lunedì 15 a domenica 19 luglio: Festival Collisioni a Barolo

• Da giovedì 18 a lunedì 22: TaoBuk Festival a Taormina

• Da giovedì 18 a domenica 21: Trame – Festival dei libri sulle mafie a Lamezia Terme

• Da venerdì 26 a domenica 28: Porte Aperte Festival a Cremona

• Sabato 27 e domenica 28: Abruzzo Book Festival a Castellalto (Teramo)

• Da venerdì 26 a domenica 28: Orbetello Book Prize

Luglio 2020

• Giovedì 2: assegnazione del Premio Strega

• Da venerdì 10 a domenica 19: Umbria Jazz a Perugia

• Domenica 19: premiazione del Premio Bancarella a Pontremoli

• Giovedì 23: centenario della nascita di Amalia Rodriguez

• Venerdì 31: centenario della nascita di Franca Valeri

Agosto 2020

• Da lunedì 3 a giovedì 6: rassegna letteraria Libri d’aMare a Punta Secca (Ragusa)

• Domenica 16: centenario della nascita di Charles Bukowski

• Sabato 22: centenario della nascita di Ray Bradbury

• Da giovedì 27 a sabato 29: Bordighera Book Festival

Settembre 2020

• Mercoledì 2 a sabato 12: Festival del Cinema di Venezia

• Da venerdì 4 a domenica 6: Festival della Mente a Sarzana

• Da mercoledì 9 a domenica 13: Festivaletteratura a Mantova

• Da mercoledì 16 a domenica 20: Festival PordenoneLegge

• Assegnazione Premio Campiello

• Da venerdì 18 a domenica 20: FirenzeRivista

• Da giovedì 24 a domenica 27: Festival Lago Maggiore LetterAltura – Festival di letteratura di montagna, viaggio, avventura a Verbania

• Da giovedì 24 a sabato 26: Women’s Fiction Festival a Matera

Ottobre 2020

• Da giovedì 1 a domenica 4: Romics – Festival del Fumetto a Roma

• Sabato 3 e domenica 4: Portici di Carta a Torino

• Sabato 10: assegnazione Premio Nobel per la Letteratura

• Da mercoledì 14 a domenica 18: Fiera del Libro – Frankfurter Buchmesse a Francoforte

• Giovedì 15: centenario della nascita di Mario Puzo

• Da mercoledì 21 a domenica 25: Festival delle Letterature Migranti a Palermo

• Venerdì 23: centenario della nascita di Gianni Rodari

• Da mercoledì 28 ottobre a domenica 1° novembre: Lucca comics & games

Novembre 2020

• Da giovedì 5 a domenica 8: Pisa Book Festival

• Da venerdì 6 a domenica 8: Artissima Torino

• Da giovedì 5 a domenica 8: Festival FLA – Festival di Libri e Altrecose a Pescara

• Da mercoledì 11 a domenica 15: Bookcity a Milano

• Domenica 15: centenario della nascita di Gesualdo Bufalino

• Da venerdì 20 a sabato 28: Torino Film Festival

• Mercoledì 25: Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne

Dicembre 2020

• Domenica 1: Giornata Mondale per la lotta all’AIDS

• Da venerdì 4 a martedì 8: Più Libri Più Liberi – fiera della piccola e media editoria a Roma

• Mercoledì 16: 250 anni dalla nascita di Ludwig Van Beethoven

• Venerdì 18: Giornata Internazionale dei Migranti

