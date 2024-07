Tutto pronto per “La Posta Letteraria” in Val d’Orcia

I compiti sembrano non andare mai in vacanza: 6 alunni su 10 hanno ricevuto richieste anche dopo la chiusura delle scuole. Matematica e Italiano le materie più “esigenti”

Uno degli errori più comuni legati alla lingua italiana riguarda l'uso del congiuntivo: scopri l'uso corretto di questo tempo verbale e quali sono gli errori più frequenti da evitare.

In occasione del Simplicity Day scopriamo 10 libri perfetti da leggere per rallentare e disconnetterci dalla frenesia del mondo che ci circonda.

Uscito in libreria lo scorso 26 giugno, "Come l'arancio amaro" è la lettura perfetta per chi quest'estate è a caccia di letture nuove e avvincenti.

Le opere di Amedeo Modigliani sono subito riconoscibili dai volti allungati, longilinei e dagli occhi senza pupille, eccezion fatta per i ritratti dedicati alla moglie, Jeanne Hébuterne. Scopriamo il perché di questa scelta stilistica analizzando uno dei ritratti più celebri dedicati alla compagna.