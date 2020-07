Dal’8 all’11 luglio le serate di Polignano a mare, il bellissimo borgo a picco sul Mediterraneo, saranno animatissime. Le piazze, i vicoli, le scalinate e le terrazze ospitano decine di scrittori e attori per un appuntamento che è diventato un classico per gli appassionati di lettura e cultura.

Il Festival del libro possibile

Dall’Associazione culturale Artes, guidatq dalla direttrice artistica Rosella Santoro, come ogni anno arriva un programma di grande qualità. A questa edizione parteciperanno ospiti illustri del panorama nazionale ed internazionale. Il tema sarà “Viaggiatori del tempo e dello spazio”. La kermesse culturale, considerata ormai la più importante del Mezzogiorno, avrà quest’anno luogo in cinque location fuori dal centro storico di Polignano: Lungo Mare Cristoforo Colombo; Piazza Pirelli e Piazza Puglia365 del Porto Turistico – Cala Ponte Marina; Terrazza dei Tuffi. Non mancherà lo spazio bambini, con importanti autori di libri per i più piccoli, al Libro Possibile Caffè, in Piazza Caduti di Via Fani.

Il tema dell’edizione 2020

Il festival, come dicevamo, sarà dedicato ai Viaggiatori del tempo e dello spazio. Il tema, scelto prima della pandemia, assume oggi nuovi significati. Dopo mesi di isolamento forzato e di immobilità, la parola viaggio si riempie infatti di un senso nuovo. Vuol dire ripartire, tornare a incontrarsi, tornare a sperare, a scoprire, a immergersi nel mondo, nel nuovo mondo che abbiamo di fronte. Ma vuol dire anche imparare da quel viaggio che ci lasciamo alle spalle: una dimensione sconosciuta e imprevedibile.

I protagonisti

In programma varie anteprime nazionali e internazionali, queste ultime in streaming. Lo scrittore americano David Leavitt sarà in collegamento dagli Stati Uniti per la prima presentazione del libro “Il decoro”, pubblicato in anteprima mondiale in Italia da SEM editore. Javier Cercas, in collegamento dalla Spagna, presenterà “Terra Alt”a, Premio Planeta 2019, per Guanda editore. Interverranno dagli Usa anche lo scrittore e scienziato David Quammen; il premio Pulitzer Lawrence Wright; l’astronauta Luca Parmitano, che aprirà questa edizione dedicata ai viaggiatori del tempo e dello spazio.

Come partecipare

L’evento si svolgerà ovviamente in totale sicurezza, nel pieno rispetto di quanto previsto dai decreti ministeriali e dalle ordinanze regionali. E proprio per garantire la sicurezza, per poter assistere agli incontri bisogna prenotare online o presso il Caffè del Libro possibile. Il biglietto, del costo di 3 euro giornalieri, consente di seguire tutti gli incontri previsti in una singola location cui si dovrà accedere entro le 20. Non ci si potrà spostare e il ricavato sarà destinato a una finalità solidaristica.

Presente anche il Touring Club Italiano

Anche il Touring Club Italiano sarà tra i protagonisti del festival. Venerdì 10 luglio, il consigliere Touring Antonio Calabrò presenterà il suo libro “Oltre la fragilità” con Carlo Cottarelli, mentre il direttore di Touring Silvestro Serra modererà l’incontro “Il viaggio: dal turismo archeologico al turismo spaziale”. Giovedì 9 luglio, invece, Lorenzo Baglioni, cantante e attore fiorentino, accompagnerà il geologo e consigliere Touring Mario Tozzi in un dialogo inedito, tra parole e musica, sui temi del clima e dell’ambiente.

