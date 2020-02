Le più belle frasi sull’amore di Victor Hugo

Considerato il padre del Romanticismo francese, seppe tenersi lontano dai modelli malinconici e solitari che caratterizzavano i poeti del tempo, riuscendo ad accettare le vicissitudini non sempre felici della sua vita per farne esperienza esistenziale e cogliere i valori e le sfumature dell’animo umano. Gli scritti di Victor Hugo giunsero a ricoprire tutti i generi letterari, dalla poesia lirica al dramma, dalla satira politica al romanzo storico e sociale, suscitando consensi in tutta Europa. Abbiamo scelto di selezionare le frasi tratte dal suo capolavoro “I miserabili” che meglio sappiano parlare d’amore. L’amore è ciò che rende completa la vita, è ciò che veicola il raggiungimento della felicità: uno sguardo, un bacio sono modi con cui essere perfetti e a tale perfezione Dio non ha nulla da aggiungere, se non l’eternità del tempo a disposizione.

“Amare od aver amato, basta: non chiedete nulla, dopo. Non è possibile trovare altre perle nelle oscure pieghe della vita: amare è esser completi.”

“Si è tanto abusato dello sguardo, nei romanzi d’amore, che si è finito per non averne più stima; e solo a stento si osa dire, ora, che due esseri si sono amati, perché si sono guardati. Eppure proprio così, e solo così ci si ama; il resto è soltanto il resto, e vien dopo.”

“Amare sostituisce quasi il pensare.”

“La più grande gioia della vita è la convinzione di essere amati.”

“Se non ci fosse chi ama, il sole si spegnerebbe.”

“Alla felicità di quelli che si amano, Dio nulla può aggiungere, fuorché dar loro la durata senza fine.”

“Amare è la metà di credere.”

“Cos’è un tuo bacio? Un lambire di fiamma.”

“La vita è il fiore per il quale l’amore è il miele.”

