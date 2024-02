“Piccoli miracoli e altri tradimenti”, il nuovo emozionante libro di Valeria Parrella

Arrivato in libreria da poche settimane, “Piccoli miracoli e altri tradimenti” è l’ultimo libro scritto da Valeria Parrella e pubblicato da Feltrinelli.

È una raccolta di dodici racconti brevi che hanno in comune fra loro il tema del tradimento – in tutte le sue forme – e della fuga – da sé stessi o dalle circostanze – come momento rivelatorio. Una lettura breve e intensa, che racchiude frammenti di storie in apparenza semplici e quotidiane, ma che nascondono piccoli miracoli, pronti a svelarsi ai nostri occhi attenti.

Andiamo subito a scoprire qualche dettaglio in più su “Piccoli miracoli e altri tradimenti”, che già dallo scorso 13 febbraio è in vendita nelle librerie fisiche e online di tutta Italia.

“La misura del racconto è un piccolo miracolo, un luogo della letteratura dove ‘piccolo’ non diminuisce la quantità del miracolo ma la rende esatta. In questo libro di racconti, scritto da una lettrice di racconti, poi, ci sono altri piccoli miracoli, storie inventate e raccolte all’incrocio tra l’umano e il divino, in quel punto della strada, cioè, in cui le storie quotidiane appaiono eroiche, quelle eroiche sono naturali e il destino non è altro che una delle possibili variazioni del caso. Lì, a guardare bene, c’è un pantheon in attesa di essere colto: nelle città, nei bar, sulla spiaggia, tra le lenzuola e durante una partita di tennis.

A svelare l’intersezione basta un tradimento, subìto o inferto, da sé e dall’altro; tradisce chi non riesce o non vuole aderire alle circostanze. Qui nessuno sta dove dovrebbe stare.”

Tradimenti che sono essi stessi miracoli, occasioni per fermarci un momento e cogliere l’opportunità di sfuggire a noi stessi oppure di esserlo più che mai, perché nessun modello narrativo come il racconto è in grado di regalarci illuminazioni, e nessuno ci riesce come Valeria Parrella.