Piccola farmacia letteraria, dove la miglior cura è leggere

Elena Molini ha aperto a Firenze, in via di Ripoli, una piccola farmacia letteraria, una particolare farmacia dove non si prescrivono farmaci e unguenti, ma libri. L’idea nasce dal volere aiutare l’anima con la lettura. Oggi l’avventura di Elena Molini è diventata un libro dal titolo appunto “La piccola farmacia letteraria”, edito da Mondadori.

Libri curativi

Se vi trovate a Firenze, segnatevi di passare per via di Ripoli: lì Elena Molini, la proprietaria della “Piccola farmacia letteraria”, vi aspetta per aiutare i vostri animi, prescrivendovi i libri più adatti.

La “Piccola farmacia letteraria” nasce proprio con questa idea, ossia alleviare i vostri mali con dei libri, infatti il motto della piccola libreria è “soluzioni letterari per problemi reali”. Infatti quante volte ci capita di pensare o di chiedere allo stesso librario “quale libro sarebbe perfetto per il mio amico che si è appena lasciato dalla fidanzata?”. Nello spazio di trentacinque metriquadri si può consultare un catalogo di libri divisi per categoria a seconda del malore e della patologia.