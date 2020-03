Perché è il momento giusto per leggere i grandi classici della letteratura

Per non perdersi, a volte, basta meno di quanto pensiamo: una mappa e una bussola che indichi il Nord. Così, quando tutto sembra stravolgersi e intorno a noi regna il caos, è tempo di ripescare dalla libreria i grandi classici. Attraverso i classici, noi possiamo viaggiare nel tempo e nello spazio e cercare risposta alle grandi domande esistenziali che ci animano. Cambiano i tempi, ma non cambia l’animo umano. Per cui, leggendo le pagine dei classici, ritroveremo noi stessi. Anche se sono passati secoli e se il protagonista del racconto si spostava in carrozza, o credeva ancora che la Terra fosse piatta. Non importa quanto tempo è passato, i classici continuano a parlarci e lo faranno sempre.

Per questo motivo, il Corriere della Sera ha deciso di riproporre in questi giorni una nuova collana, dedicata ai grandi classici della letteratura mondiale. Da “Cuore” di De Amicis a “Delitto e Castigo” di Dostoevskij, ecco i dieci titoli della collana, da oggi in edicola.

“Cuore” di Edmondo De Amicis

Il primo titolo della collana è “Cuore” di De Amicis. Cuore fu pubblicato il 15 ottobre 1886 e nel giro di un anno raggiunse 40 edizioni. In una lettera all’editore Emilio Treves, De Amicis lo definì «nuovo, originale, potente, scritto con la facoltà nella quale mi sento superiore agli altri — col cuore». Il romanzo è scritto nella forma di un diario tenuto da un ragazzo di terza elementare, Enrico Bottini, che racconta l’anno scolastico 1881-1882, dal 17 ottobre al 10 luglio.

Edmondo De Amicis

Edmondo De Amicis (1846-1908) fu anche giornalista. Diresse il periodico «L’Italia militare» e collaborò con il quotidiano «La Nazione» di Firenze, per il quale raccontò in particolare la presa di Roma del 1870. Dopo un viaggio in Argentina pubblicò il romanzo Sull’Oceano (1889), nel quale affronta il tema dell’emigrazione italiana alla fine dell’Ottocento. La seconda uscita della collana, in edicola dal 1° aprile, è Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, opera che è diventata simbolo degli anni Venti americani, l’età del jazz. Al cinema, il protagonista Jay Gatsby ha avuto il volto di Robert Redford nella versione del 1974 di Jack Clayton, e quello di Leonardo DiCaprio nell’adattamento del 2013, diretto da Baz Luhrmann.

I classici di una vita

Edmondo De Amicis , Cuore – 25/03/2020

– 25/03/2020 Francis Scott Fitzgerald, Il grande gatsby – 01/04/2020

– 01/04/2020 Manzoni Alessandro, I promessi sposi – 08/04/2020

– 08/04/2020 Dostoevskij Fëdor, Delitto e castigo – 15/04/2020

– 15/04/2020 Jules Verne, Ventimila leghe sotto i mari – 22/04/2020

– 22/04/2020 Stendhal, Il rosso e il nero – 29/04/2020

– 29/04/2020 Jane Austen, Orgoglio e pregiudizio – 06/05/2020

– 06/05/2020 Jerome Jerome Klapka, Tre uomini in barca – 13/05/2020

– 13/05/2020 Gustave Flaubert, L’educazione sentimentale – 20/05/2020

– 20/05/2020 Charles Dickens, Le avventure di Oliver Twist – 27/05/2020

– 27/05/2020 Wolfgang Goethe, Le affinità elettive – 03/06/2020

– 03/06/2020 Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray – 10/06/2020

– 10/06/2020 Louise May Alcontt, Piccole donne – 17/06/2020

– 17/06/2020 Honoré de Balzac, Papà Goriot – 24/06/2020

– 24/06/2020 Franz Kafka, La metamorfosi – 01/07/2020

– 01/07/2020 Joseph Conrad , Cuore di tenebra – 08/07/2020

– 08/07/2020 Alexandre Dumas, Il conte di Montecristo – 15/07/2020

– 15/07/2020 Nathaniel Hawthorne, La lettera scarlatta – 22/07/2020

– 22/07/2020 Michail Bulgakov, Il maestro e Margherita – 29/07/2020

– 29/07/2020 Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal – 05/08/2020

© Riproduzione Riservata