Perché Kuala Lumpur è stata nominata Capitale del Libro 2020

La capitale del libro 2020 è Kuala Lumpur in Malesia. La città si è distinta per i suoi innumerevoli sforzi in campo sociale affinché la lettura e l’istruzione siano accessibili a tutta la popolazione. Moderna e cosmopolita, Kuala Lumpur è una delle città più dinamiche della Malaysia e di tutta l’Asia. Nata a metà dell’Ottocento come villaggio di minatori, in un secolo e mezzo Kuala Lumpur è cresciuta vertiginosamente. Fino a diventare, nel 1957, con la proclamazione dell’indipendenza, la capitale del nuovo Paese.

Come viene scelta la capitale del libro

Da quando, nel 1996, è stata istituita la Giornata Mondiale del Libro, l’UNESCO sceglie ogni anno una capitale mondiale del libro. Ovvero, una città che si impegna a promuovere i libri e la lettura per tutto l’anno attraverso eventi che coinvolgono la collettività. A partire da Madrid e Torino, fino a Buenos Aires e Atene, le capitali del libro si sono distinte per aver incoraggiato l’immenso patrimonio letterario di cui ogni Paese dispone. Le città vengono scelte in base alla forte attenzione che esse tributano alle infrastrutture culturali, alle fiere, alle mostre e ovviamente all’istruzione.

Kuala Lumpur e il suo impegno a favore dei libri

Con lo slogan “Prendersi cura della lettura”, il programma si concentra su quattro temi: lettura in tutte le sue forme, sviluppo dell’infrastruttura dell’industria del libro, inclusività digitale e responsabilizzazione dei bambini attraverso la lettura. Tra gli altri eventi e attività ci sarà: la costruzione di una città del libro (il complesso di Kota Buku), una campagna di lettura per i pendolari dei treni, il potenziamento della Biblioteca nazionale della Malesia, e nuovi servizi digitali per le biblioteche nelle povere aree abitative di Kuala Lumpur.

© Riproduzione Riservata