“Pelé. Il re del calcio”, la biografia del calciatore più grande di sempre

Il libro del giorno non poteva che essere dedicato a Pelé. O rei do Futebol si è spento ieri dopo un lungo periodo di malattia. "Pelé. Il re del calcio" di Claudio Moretti ripercorre la vita del più grande campione di tutti i tempi.

Ieri ci ha lasciati Pelé, al secolo Edson Arantes do Nascimento, il calciatore più grande di tutti tempi. Per ricordarlo, oggi vi parliamo di “Pelé. Il re del calcio” un libro che racconta la sua vita e la sua più grande passione: il calcio. La biografia, edita da Newton Compton, è opera di Claudio Moretti.

“Pelé. Il re del calcio” di Claudio Moretti

La storia del più grande campione di tutti i tempi Il giorno della sua ultima partita Pelé prese un microfono al centro del campo e gridò al pubblico: «Love! Love! Love!». Se è vero che gli inglesi inventarono il football, e i francesi lo organizzarono, è ancora più vero che Pelé inventò l’amore per il football.

Dalla polvere di Bauru al trono del calcio, Pelé ha superato quota 1000 gol in carriera e resta l’unico calciatore della storia ad aver vinto i Mondiali per tre volte. L’uomo divenuto tesoro nazionale del Brasile per paura che potesse andare a giocare all’estero. L’uomo che ha superato le barriere sociali e razziali. L’uomo che ha inventato il concetto stesso di regia offensiva. Quando si ritirò dal calcio un giornale brasiliano titolò: Piangeva anche il cielo. Per tutta la carriera, invece, Pelé aveva fatto ridere milioni di persone in tutto il mondo. Con i suoi tunnel, i suoi doppi passi e i suoi assist visionari. Con l’unico rimpianto di non aver mai fatto gol ai Mondiali in bicicletta, in rovesciata.

Una vita per il calcio

Nato a Três Corações, in Brasile, Edson Arantes do Nascimento era figlio d’arte: il padre, che fu costretto ad interrompere precariamente la carriera a causa di un infortunio al ginocchio, era Dondinho, attaccante piuttosto conosciuto nel mondo del calcio brasiliano. A causa delle ristrettezza economiche della famiglia, il giovane Pelé si guadagnava da vivere lustrando le scarpe, e nel tempo libero si dedicava alla passione del calcio, giocando con mezzi di fortuna: calzini riempiti con stoffa e pezzi di carta, frutti rotondeggianti e qualunque altro oggetto potesse somigliare anche alla lontana ad un pallone.

Il giovane Pelé cominciò a fare del calcio una faccenda seria quando entrò nelle giovanili del Santos. A 15 anni venne notato dai dirigenti della squadra, che profetizzarono il successo del futuro campione. Da quel momento in poi, il calcio diventò parte imprescindibile della vita del giovane, che presto fu conosciuto in tutto il mondo come uno dei giocatori più forti di sempre.

Gli ultimi anni della vita di Pelé sono stati dedicati al calcio, all’impegno per la promozione dello sport ma anche all’ambito del sociale. Reduce da tragiche esperienze familiari, infatti, il campione ha lavorato molto all’educazione delle giovani generazioni contro l’uso di droghe e alla lotta contro il razzismo e la discriminazione di genere.

Claudio Moretti

Claudio Moretti, autore di “Pelé. Il re del calcio”, è uno scrittore specializzato nel mondo del calcio. Lavora con Newton Compton Editori. Proprio sul sito web della casa editrice, oltre agli altri lavori del giornalista, si può leggere qualche dettaglio in più su di lui: