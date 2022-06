Oroscopo dei libri 2022, come sarà l’estate per gli amanti dei libri

l'oroscopo dei libri

L’oroscopo estate 2022 per gli amanti della lettura. Grazie alle indicazioni dell’astrologa Loredana Galiano, scopriamo secondo le stelle come andranno i prossimi mesi estivi. Per ciascun segno, inoltre, viene consigliato un giallo o thriller, generi particolarmente in voga in questo periodo, da leggere in vacanza o sotto l’ombrellone.

L’Oroscopo dei libri 2022

È tempo d’estate e di vacanze, luminosa, creativa e fantastica. Ogni segno si stende in spiaggia o sotto un albero in montagna e fa volare la mente oltre i limiti della fantasia. Si recupera il tempo perso, si sogna in grande, si vive ogni istante come se non ci fosse un domani, senza dare più nulla per scontato. Spero che possiate trascorrere un’estate all’insegna di una vacanza su misura per voi, perché c’è chi viaggia per scaricare la tensione, chi per sfidare la natura, chi punta a conoscere culture, tradizioni, l’arte, la storia di un luogo, oppure chi pensa alla vacanza come occasione ideale per stringere nuove relazioni.

ARIETE: 21/3 – 20/4: VIVA L’AVVENTURA

Preparate la valigia con un po’ d’incertezza dovuta a numerosi impegni famigliari ma, dopo aver risolto tutto (forse in maniera impulsiva), recuperate tempo ed energia. Finalmente partite in autostrada spediti e sicuri di voi stessi, come se non ci fosse un domani. Viaggio per voi significa sfida. Non lungo, ma selvaggio e avventuroso, scegliete climi caldi e secchi, montagne rocciose, paesaggi desertici, meglio oltreoceano, per provare la tua resistenza. Impetuoso e individualista, viaggiate meglio solo, senza qualcuno, che intralci il vostro rimo sportivo, a meno che tipi spericolati vi seguono su percorsi accidentati. Non vi piace lasciar passare il tempo tra la partenza e la conquista della meta. Voi il tempo lo volete bruciare. Anche in amore non amate la freddezza delle tattiche. Voi siete diretti, spontanei, parlate sempre a cuore aperto.

Il giallo da leggere: “Aurora nel buio” di Barbara Baraldi. La moda dei profiler continua. Se a occuparsene però è Barbara Baraldi, autrice prolifica e poliedriche che con questo romanzo torna la noir più nero, la soddisfazione è assicurata. Trama intrigante: l’Aurora del titolo era la migliore psicologa comportamentale della polizia italiana, fino a quando un colpo di pistola alla testa non le causa danni neurologici curabili solo con l’elettrochoc e il trasferimento in un tranquillo paesino emiliano. Lasciarsi il passato alle spalle, però è difficile. E diventa impossibile se anche in quell’angolo quieto di mondo comincia ad agire un serial killer. 500 pagine di tensione assoluta.

TORO: 21/4 – 20/5: IL COMFORT, PRIMA DI TUTTO

Viaggiare vi mette ansia, perché scardina ritmi e abitudini, non vi allontanate volentieri da casa, ma se vi tocca vi portate dietro enormi bagagli. E non partite mai da soli, ma con partner e famiglia, che vi danno sicurezza. Irrinunciabile: relax e benessere. Mete predilette: anche quelle di tradizione italiana, attenta alla buona cucina, borghi antichi su dolci colline o spa immerse nel verde. Nel pieno della stagione più bella, anche il vostro spirito si sente rinascere. Vi piace assaporare i profumi, i colori, i suoni che l’estate esaltano, questa energia si trasmette all’amore e alla sensualità, che sbocciano potentemente. Scrivete messaggi a tutti gli amici per comunicare loro che mancherete per un po’. Ovviamente non dimentichereste mai le piante sul balcone, ma siete troppo impegnati a pianificare la vacanza dei vostri sogni: vi sentite di buon umore e ottimisti. Potreste fare bellissimi incontri.

Il thriller dell’estate: “Quelli che meritano di essere uccisi” di Peter Swanson. Gli ingredienti della trama perfetta, del resto, ci sono tutti: la vita precedente che va in frantumi quando un uomo scopre che la moglie lo tradisce; i propositi di vendetta; l’incontro con una misteriosa sconosciuta; il desiderio represso o forse no; una caduta che somiglia a una risalita; domande che trovano risposte inattese e spesso spiacevoli.

GEMELLI: 21/5 – 21/6: STILE DINAMICO E INTELLETTUALE

Per recuperare le vostre energie dal lavoro vi piace mescolarvi fra la gente, tuffarvi in strade affollate, mettere il naso nei negozi, nei locali e girare per mercatini artigianali. Sorseggiate un gin allo zenzero con i vostri amici e divertitevi. Vacanza uguale spensieratezza. Non vi servono lunghi stacchi, vi basta cambiare aria e ambiente per tornare ragazzino. Fondamentale un ritmo veloce, giorni e notti pieni di attività. Adorate l’atmosfera brulicante delle città tra mercati e nostre. Stile dinamico e intellettuale e se ci scappa un’avventura, perché no? Quando siete innamorati, vi piace che tutto il mondo lo sappia. Quando siete innamorati tutto il mondo vi invidia. Perché il vostro sorriso si illumina. Perché la vostra leggerezza sembra un volo libero.

L’oroscopo estivo vi segnala il giallo del mese da leggere tutt’un fiato: “Il poliziotto di Shanghai” di Qiu Xiaolong. I libri di questo autore cono gialli classici, dalla struttura ottima, ma contengono sempre molto altro. Non fa eccezione questo titolo, che fa da prequel alle avventure dell’ispettore Cao Chen. Stavolta si racconta di come Chen, giovane idealista con und ebole per la poesia e la buona cucina, traumatizzato dalla rivoluzione culturale maoista, finì per arruolarsi in polizia, dando così il via a una delle saghe investigative più amate dai lettori di tutto il mondo.

CANCRO: 22/6 – 22/7: A TUTTO RELAX

Al mare o in montagna cercate riparo da occhi indiscreti, dall’arroganza della gente e dalle male lingue. Acquistate un romanzo d’amore, cercate un capanno degli attrezzi e fotografate oggetti vintage. Alzate gli occhi al cielo, la Luna vi osserva. Il mare resta un must. Non occorrono ondate oceaniche, basta una spiaggia attrezzata. Il tuo spirito contemplativo non si smentisce neanche in vacanza: resti pigro, abitudinario, perciò opti per località già note, piene di ricordi, in compagnia di chi ami. Contro lo stress: una lunga vacanza tra sport acquatici, cucina, artigianato. Siete resistenti e voi lo sapete. Quando arrivano la salita e i momenti duri emergono le vostre qualità. Non vi manca l’audacia, ma non vi piace mostrarla in modo smaccato. In questo mese potrete tornare anche al piacevole ozio e ai dolci abbandoni.

Il thriller dell’estate: “Un respiro nell’ombra” di Christian Carayon. Fresco di stampa, il terzo romanzo dell’autore analizza un cold case: quello di quattro ragazzini massacrati nel 1980 sull’isolotto lacustre di Bois-Obscurs, nel sud della Francia. Trent’anni dopo il loro coetaneo Marc Edouard Peresoles torna sul luogo del delitto. Lo fa per chiudere il cerchio dei ricordi, lo fa per scappare da un certo presente. Ma le risposte che gli darà il passato, fra l’omertà di chi ha vissuto gli eventi e i flashback sempre più impressionanti, aggraveranno la situazione. Tesissimo.

LEONE: 23/7 – 23/8: IN COMPAGNIA DEGLI AMICI

Non sempre l’universo gira intorno a voi, non sempre siete su un palcoscenico a farvi adorare. Siete il sole per voi e per chi amate. Rinunciate al lusso e apprezzate la semplicità, amate le cose belle e luccicose ma capite quando “meno è meglio”. Cerchi luoghi caldi e assolati, castelli, parchi, siti archeologici, purché di grande impatto emotivo. Adori l’abbinamento esotismo/confort, modello resort a 5 stelle per far vita lussuosa e brillante. Sportivi o ludici, la tua vacanza non è mai banale né solitaria, reclami un corteo di amici attenti alle tue direttive. Intensi. Totali. Assoluti. Vi esprimete senza il minimo timore. Quando i colori e i profumi dell’estate si accendono, voi rinascete, vi aprite, accendete mille fantasie. La passione allora diventa un fuoco che brucia senza risparmio.

Il giallo dell’estate da leggere con grande suspense: “Gli amici del venerdì” di Stefano Brusadelli. Ausilio Serafini, un ex poliziotto incattivito dal divorzio e finito nella polvere per avere indagato sulle vicende sbagliate, va a visitare un vecchio amico e lo trova sgozzato nel bagno di casa. Alle domande classiche che affollano l’indagine in cui si trova coinvolto suo malgrado, chi e perché? Serafini dovrò aggiungerne molte altre. Perché l’humus di quell’omicidio gli ricorda da vicino qualcosa che pensava d’essersi lasciato alle spalle.

VERGINE: 24/8 – 22/9: PULIZIA E DIETA SALUTISTA

In campagna o in collina, per voi la parola vacanza significa benessere. È inutile cambiare fuso orario o continente, preferite una soluzione più pratica, tipo agriturismo o terme, l’importante è che il clima sia mite, dedicandovi anche al bricolage. In campagna o in collina, vacanza significa benessere. Inutile cambiare fuso o continente, preferisci una soluzione nazionale, tipo agriturismo o terme. In più, come cultore della natura e dello sporti, puoi cimentarti col trekking o la bici, massima attenzione alla pulizia, alla dieta salutista e al clima mite. Bandita la vita sociale, preferisci riposarti e riflettere in solitudine. Siete realisti e razionali, ma l’immaginazione non fa anch’essa parte della realtà? Non conviene rimuove nell’inconscio certe sensazioni che sembrano strapparvi dal contingente. Vogliono che vi accorgiate di loro per farvi essere più felici.

Il thriller mozzafiato da leggere: “Ragdoll” di Daniel Cole. A metà strada fra la crime action tipica di certe serie tv e il legal thriller, Ragdoll è il romanzo d’esordio di un ex paramedico, venduto all’asta in 33 Paesi assieme ai diritti di altri due libri che completano la trilogia con protagonista il detective Wolf e la sua strana squadra. La storia prende il via dal ritrovamento di un corpo composto dai resti di sei diverse vittime, cuciti assieme come una bambola di pezza, Ragdoll, appunto in inglese: un segno di sfida e il primo atto di una serrata escalation di vittime e terrore. Il serial Killer autore del macabro collage è talmente sicuro di sì da consegnare alla stampa la lista delle sue prossime vittime, con l’indicazione del giorno esatto dell’esecuzione. Un elenco di nomi che non sembrano avere nulla in comune e che prevede come ultimo obiettivo il detective Wolf. Tensione assicurata.

BILANCIA: 23/9 – 22/10: FUGHE ROMANTICHE

State pensando di visitare alcune città d’arte ma non sopportate i tour organizzati in stile toccata e fuga. Preferite trascorrere l’intera giornata in un solo museo, godendolo appieno preferibilmente in compagnia della vostra persona amata. All’insegna di arte e comfort, di partire solo non se ne parla: col partner è un anticipo o un replay della luna di miele, da gustare in borghi medievali o città d’arte fatte di scorci, verde e silenzi, viaggio sentimentale tra bellezze e natura, comodo e raffinato, misurano nello stile nel clima, perché non tolleri eccessi e disagi. La vostra sensibilità è profonda e attenta anche ai bisogni dell’altro, ma questo non significa per voi diventare fragili, complici della stupidità. Il vostro intervento aiuta e sostiene ma soprattutto insegna.

Un giallo in suspense da leggere: “La stella a 4 punte” di Carlo Alberto Biazzi. 1952: a Fane, un paesino sulle sponde del lago di Garda, una ragazzina viene assassinata sotto gli occhi della sorella. Non è una ragazzina qualunque: si chiama Claudia Mancini, è un baby prodigio del pianoforte e il suo brano Il blu dell’oceano sta per diventare un successo mondiale. 1973: Flora, unica testimone del delitto, torna a casa dopo aver trascorso anni in America senza riuscire a dimenticare quella notte, ma senza neppure essere riuscita a metterla a fuoco. Il guaio è che quella scia di sangue non si ‘ mai davvero interrotta e che ogni passo avanti di Flora nella composizione di quel vecchio puzzle porta con sé nuove rivelazioni inquietanti come i vecchi disegni abbandonati da Claudia. Oltre 500 pagine che filano via veloci, con atmosfere a metà strada fra Raymond Chandler e Dario Argento, condite da un bell’affresco di provincia italiana.

SCORPIONE: 23/10 – 22/11: A CONTATTO CON LA NATURA

Mentre vi fate cullare dalle onde del mare un pensiero va alle problematiche lavorative, forse avete lasciato qualcosa in sospeso e state pensando a delle nuove strategie professionali. Intanto però state cercando un solido equilibrio tra doveri e piaceri. Per un tipo ombroso e inquieto come te, l’ideale è un biglietto aperto per prenderti tutto il tempo che ti serve. Viaggi meglio solo, in cerca di luoghi acquatici e selvaggi, perfetti per meditare, a contatto con la natura. Il gusto per le emozioni estreme ti orienta su percorsi anche mistici, dove sfidare gli elementi, perché ogni giorno deve regalarti un’avventura diversa.

Spesso avete voglia di ribaltare, di mettere sotto sopra, di mostrare delle cose un altro lato. Questa ricerca della verità in tutte le sue angolazioni è davvero una vostra qualità, anche se essa non si dimostra comoda per tutti.

Il thriller da leggere per questo mese: “I bastardi dovranno morire” di E. Grand. Altra proposta francese, del tutto diversa dalla precedente: stavolta ci muoviamo nella zona grigia fra il romanzo d’inchiesta e il thriller puro, la location è l’estremo nord del Paese. Nell’immaginaria cittadina di Wollaing, piegata dalla fine della grande industria, una giovane tossica viene ritrovata morta. Tutti gli indizi portano ad una coppia di tamarri, ufficialmente body builder, in realtà addetti al recupero crediti. Ma la coppia di investigatori che si occupa del caso, formata da una donna di origini arabe e da un poliziotto macho e testardo, vuole scavare più in profondità. La verità come quasi sempre non sarà rassicurante.

SAGITTARIO: 23/11- 21/12: AVVENTURA, SPORT, CONVIVIALITA’

Chiamate il vostro amico di sempre per condividere un’avventura colorata e nuova. Il viaggio è vita, è ossigeno, è cultura. E se perdite l’aereo, non aspettate il prossimo volo, cercate un passaggio in auto pur di partire alla scoperta di nuovi posti oltre oceano. Il viaggio è vita, un amalgama speziato di avventura, sport e convivialità. Il tuo sogno è la foresta, la giungla, e più è lontana più vi sentite libero. Sbalzi termici e umidità sono il vostro regno, a caccia di rovine archeologiche in ambienti selvaggi e rustici. Il top: condividere con un compagno d’avventura prove e piaceri.

Fosse per voi, qui non rimarreste che per pochissimo tempo. C’è sempre un altrove fantastico immaginario che vorreste conoscere ed esplorare, specie se possiede qualcosa di ignoto. Siete movimento, slancio che desidera andar oltre.

Il giallo da leggere in stato di tensione: “Frattura” di James Lasdun. Racconta la storia di uno strano triangolo amoroso sbocciato durante una vacanza in montagna. Matthew ama in segreto Chloe, moglie di suo cugino Charlie: un rapporto platonico che però degenera in ossessione. Quando un amante occasionale della donna viene ritrovato morto nel motel dove si sono incontrati, molti sospettano di Charlie, anche se a seguirla fin lì scoprendo il tradimento è stato Matthew. Si è una frase abusata per lanciare libri di questo tipo, ma in Frattura davvero niente è come sembra.

CAPRICORNO: 22/12 – 20/1: MEDITATE GENTE, MEDITATE

Vi basta poco per rilassarvi: un vecchio casale in campagna, lunghe passeggiate con voi stessi, falò e grigliate con pochi intimi per cucinare all’aperto, mangiare di gusto e farsi dei giri in bici senza l’ansia di trovare un parcheggio. Frugale e minimalista. Meta ideale, montagne impervie, solitarie come voi, dove darvi all’ascesi con trekking e scalate. La vacanza meditativa non concede comodità, freddo e fatica testano la resistenza, purificandovi da tensioni e tossine, restii a partire, una volta in viaggio non tornereste più. Anche voi vi concedete, vi fate doni, sapete essere dolci con voi stessi. Dietro rigore e compostezza, fate bene a lasciarvi andare al desiderio personale. Perché significa caricarsi di energie positive, che poi serviranno nelle lotte nel mondo.

Un giallo seriale da leggere: “Uccidimi” di Bill James. Se cerchi un giallo seriale, italiano o di altro respiro poco importa, con la casa editrice Sellerio caschi sempre bene. Non è un caso se l’editore palermitano è arrivato al nono romanzo pubblicato di James, con reciproca soddisfazione. Siamo in un’immaginaria città inglese degli anni 80, dove i tanti, troppi ceffi che vendono eroina sono più sopportati di Margaret Thatcher. I detective Harpur e Iles devono fare i conti con un’esecuzione mafiosa finita male: all’Eton un elegante locale che la malavita usa come copertura per lo spaccio, due clienti vengono stesi da una gragnuola di pallottole. Chi li ha uccisi pensava fossero sbirri sotto copertura. Purtroppo, non lo erano. Di solito è così che iniziano le faide.

AQUARIO: 21/1 – 19/2: CULTURA A GOGO’

Per voi la vacanza deve essere in controtendenza e spesso fate ciò che gli altri non fanno, come partire quando gli altri tornano. Amate la compagnia di gente appena conosciuta per confrontarvi con nuove culture e nuove lingue, dando sfogo alla vostra curiosità. Città del futuro o lande selvagge, la tua vacanza è in controtendenza: fate ciò che gli altri non fanno, partire quanto tornano. Il tuo habitat è la natura esotica, climi estremi, piante e animali rari. Ok anche al tour culturale in camper o bici. L’elasticità è una delle vostre doti più utili. Sapete adattarvi, anche qualche volta brontolando dentro di voi. Non vi opponete frontalmente a ciò che appare negativo. Come un maestro di judo, riuscite ad accogliere e poi a trasformare.

Per voi che siete sempre alla ricerca di novità divertenti: “I Gialli di Topolino”. Continua la riedizione de I gialli di topolino, con le storie poliziesche del Topo più arguto del mondo, oltre a giochi ed articoli sul mondo degli investigatori. In questo numero, un super classico del Topo come storia sfida per i lettori: Topolini e il “Carousel” dei furti. Inoltre: Topolini e il misterioso “organizzatore” e Topolini e l’implacabile vendicatore.

PESCI: 20/2 – 20/3: BARCA A VELA O CROCIERA

State pensando alle vostre prossime vacanze dense di sentimenti, di un cocktail di colori, di profumi, di sapori e suoni da condividere con il vostro partner, o in solitudine, come spunto per nuove riflessioni da scrivere sul vostro diario delle emozioni. Il mare è la tua dimensione: niente spiaggia attrezzata però, ma calette romantiche e scogliere ventose. La vacanza per te è un mix di avventura e meditazione non sei fatto per la sfida ma per il relax immerso nella natura di cui ti senti parte. L’ideale? Con pochi intimi crociera o barca a vela, solcando mari esotici. L’oceanico affetto è l’acqua dove amate nuotare. Per definizione un luogo senza confini. Ma la vostra idea d’amore è anche respiro, conoscenza di uno spazio infinito, dove oltreché nuotare si possa volare.

Un romanzo di un famoso scrittore Gabriel Garcia Marquez: “Cronaca di una morte annunciata“. Sin dall’incipit sappiamo che Santiago Nasar morirà: i fratelli Vicario hanno già affilato i loro coltelli nel negozio di Faustino Santos. In paese lo sanno tutti, tranne Santiago. E la morte annunciata lo sorprende davanti alla porta di casa, nel fulgore di una splendida mattinata tropicale. Perché il delitto non è stato evitato? L’autore ha scritto un grandioso romanzo in sole 96 pagine.