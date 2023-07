Orgoglio e Pregiudizio, la miniserie tratta dal classico di Jane Austen

Stasera 5 luglio 2023 alle ore 20:55 su Tv2000 andrà in onda la miniserie “Orgoglio e Pregiudizio“, tratta dal classico della letteratura scritto da Jane Austen. Se si dovesse fare una classifica (ed è stata fatta) della coppia più romantica della letteratura a vincere non sarebbero Romeo e Giulietta e nemmeno Paolo e Francesca ma Elizabeth Bennet e Fitzwilliam Darcy (alias Mr. Darcy).

La miniserie

La miniserie televisiva britannica del 1995 è prodotta da Sue Birtwistle e diretta da Simon Langton, adattata in sei puntate da Andrew Davies dall’omonimo romanzo di Jane Austen. Prodotta dalla BBC con la collaborazione della Arts & Entertainment Network, divenne un vero e proprio cult in Gran Bretagna e in altri paesi di cultura britannica.

Colin Firth è il protagonista di questa inedita e premiatissima versione del capolavoro di Jane Austen, il gioco delle coppie più famoso della letteratura dell’ottocento. Due ricchi, belli e desiderati scapoli galoppano per la contea di Hertfordshire come nei sogni di ogni giovane fanciulla del posto; Mr Bingley, socievole e galante, ha preso in affitto Netherton Park, ed è accompagnato dal suo caro amico, il misterioso Mr. Darcy.La signora Bennet aspettava con trepidazione un momento del genere, avendo 5 figlie da maritare e non altra occupazione che questa. Il ballo dato da Sir Lucas è l’occasione per l’incontro tanto atteso…

Orgoglio e pregiudizio

“Appena passabile, ma non abbastanza bella da tentarmi” così Mr. Darcy definisce Elizabeth dopo averla incontrata per la prima volta. Ed è proprio questo primo incontro/scontro il filo conduttore dell’intera narrazione. Come in una danza, in costante bilico tra odio e amore, i due continuano ad attirarsi e respingersi. Orgogliosi e pieni di pregiudizi, Liz e Darcy all’inizio si detestano, si provocano, si sfidano ed infine s’innamorano.

“Ho lottato invano. Non c’è rimedio. Non sono in grado di reprimere i miei sentimenti. Lasciate che vi dica con quanto ardore io vi ammiri e vi ami […] Mi avete stregato anima e corpo e Vi amo, Vi amo, Vi amo e d’ora in poi non voglio più separarmi da Voi”.

Amore senza tempo

Quella di Elizabeth è Darcy è una storia d’amore senza tempo perché “reale”. Non c’è nessun colpo di fulmine, nessun corteggiamento fatto di rose e poesie, ma c’è amore. Un amore fatto di scontri, incomprensioni, fraintendimenti, pregiudizi; un amore coraggioso che sfida le convenzioni sociali; un amore “vero”, moderno. Ed è proprio la modernità dei personaggi e degli intrecci a rendere “Orgoglio e Pregiudizio” uno dei romanzi più attuali di sempre.

La coppia più romantica

Elizabeth è un’eroina moderna che non ha paura di esprimere le sue opinioni. Intelligente ed ironica non si piega alle regole di una società che le sta stretta. Darcy è un uomo protettivo ed onesto, un uomo che lotta per ciò in cui crede. Il lieto fine dei arriva solo nel momento in cui entrambi i protagonisti si accorgono che l’amore è più importante delle divergenze sociali e caratteriali; che l’amore è più importante di tutto, orgoglio e pregiudizio compreso.