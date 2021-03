Ora legale, 8 libri da leggere per rilassarsi ed affrontarla al meglio

Questo fine settimana scatta l’ora legale, quindi si dormirà un’ora in meno. Temete di dormire poco o non svegliarvi al momento giusto il giorno dopo? Anche in questa occasione, i nostri amici libri ci vengono in aiuto. diversi studi confermano che leggere riduce lo stress e aiuta ad addormentarsi più velocemente. Ecco di seguito 8 libri da leggere la sera prima utili per rilassarci e accompagnarci nel sonno in vista dell’ora legale.

I sogni di Einstein di Alan Lightman

Se il titolo non vi convince che il libro sia perfetto come libro da leggere prima di addormentarsi, cominciate a sfogliarlo pagina dopo pagina. Un collage di pensieri e sogni del giovane Einstein, un insieme di scienza e creatività che stimolerà la vostra immaginazione.

L’uccello che girava le viti del mondo di Haruki Murakami

Quando si passeggia sulla sottile linea tra la realtà e il sogno, allora il punto di riferimento diventa obbligatoriamente Murakami. Le sue storie, infatti, viaggiano navigano spesso tra la realtà dei sogni e la fantasia della realtà.

Queste oscure materie di Philip Pullman

Ricordate le serata passate a leggere Harry Potter sotto le coperte? Ecco, chi ha detto che questi tempi devono cambiare? Se vi hanno appassionato le trame della Rowling, allora la trilogia di Pullman può coinvolgervi con le sue storie attraverso viaggi fantastici in altri tempi e in altri luoghi.

L’Oceano alla fine del sentiero di Neil Gaiman

Gaiman con le sue precedenti opere sarà anche stato responsabile dei vostri incubi, ma la sua ultima fatica vi porterà dolci sogni, è la promessa di chi l’ha letto. Una lettura che tra fantasia e realtà che attraversa tutte le fasi di crescita di un individuo.

Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez

Lirico e magico, il libro racconta la storia della piccola cittadina in mano alla famiglia Buendìa. Il tema trattato e la dolcezza della narrazione vi culla fino al sopraggiungere del sonno.

.

Il cuore di tutte le cose di Elizabeth Gilbert

Dalla stessa autrice di “Mangia, Prega, Ama”, una nuova storia questa volta costruita intorno alla famiglia Whittaker, in particolare la bella e brillante Alma. Una storia riempita da arte, desiderio, amore e sogno. Dopo la lettura di questo libro, vi sveglierete sicuramente con un ottimo umore.

.

Alice nel Paese delle meraviglie di Lewis Carrol

Se non riuscite proprio a dormire fatevi un giro nel Paese delle Meraviglie. Avete problemi a trovare dei sogni? Questo libro può sicuramente ispirarvi.

.

Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway

In questo capolavoro letterario, immaginario e linguaggio semplice si fondono tra le pagine del libro. Sarete cullati da grandi e soavi onde verso il sonno più tranquillo in vista dell’ora legale.

