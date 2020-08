Letture d’estate, i libri da leggere in vacanza

Le vacanze sono il momento ideale per staccare la spina tuffandosi in un buon libro, digitale o cartaceo. Per aiutare i propri clienti a trovare la lettura perfetta, Amazon ha creato una sezione Letture d’estate dedicato alle letture estive. La selezione è stata possibile grazie ai consigli degli Editori, capaci di ispirare gli amanti dei grandi classici ma anche di gialli, thriller, fumetti e romanzi. Ecco un’anticipazione dei libri consigliati.

Un tuffo tra i classici

All’interno di questa sezione, è possibile trovare i classici della letteratura, romanzi senza tempo pubblicati nei secoli scorsi come “Il sentiero dei nidi di ragno” di Italo Calvino o anche recentemente come “I Leoni di Sicilia” di Stefania Auci.

In vacanza col mistero

Si sa che in estate la letteratura “gialla” rappresenta il genere per eccellenza. In questa sezione è possibile trovare una vasta scelta di noir e thriller come “L’enigma della camera 622” di Joel Dicker e “Riccardino” , l’ultimo romanzo del grande Andrea Camilleri.

Grandi avventure per piccoli lettori

Ma l’estate è anche l’occasione per far scoprire ai più piccoli il piacere della lettura, o continuare a coltivare il loro la passione per i libri. Per questo, in questa sezione è possibile trovare romanzi pensati per loro. Tra i più richiesti classici come “Anna dai capelli rossi” e “Il piccolo principe“.

Amore sotto l’ombrellone

Se l’estate è la stagione dell’amore, i libri possono rappresentare una fonte d’ispirazione. Ecco quindi in questa sezione romanzi d’amore come “Se mi guardi esisto” di Fabrizio Caramagna e “La stanza delle farfalle” di Lucilda Riley.

Compagni di viaggio

I libri, si sa, sono compagni di viaggio, di fantasia ma anche fisici. Per conoscere gli itinerari che si vorrà visitare o semplicemente viaggiare con la mente, ecco uan selezione di libri di viaggio come “Italia on the road“.

