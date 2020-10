Come affrontare la vita attraverso “La filosofia di Harry Potter”

La filosofia in podcast, fin dalla prima uscita di “Scuole di Filosofie”, ha il volto di Maura Gancitano e Andrea Colamedici. Ma cosa succede se i grandi maestri del pensiero classico e contemporaneo prendessero in considerazione le storie di Harry Potter? Per rispondere a questa domanda arriva su Audible “La filosofia di Harry Potter”. Si tratta di un podcast Audible Original pensato per chi vuole riflettere sui temi fondanti dell’esistenza umana attraverso la rilettura in chiave filosofica di una delle opere più popolari della letteratura per ragazzi del XXI secolo.

La filosofia di Harry Potter

Maura Gancitano e Andrea Colamedici aggiungono filosofia alla magia e in 7 episodi da un’ora e trenta minuti ciascuno ripercorrono tutti i volumi della saga interpretando ciascun testo alla luce di un tema complesso e fondamentale della vita. Si parte dal ruolo della meraviglia e dalla relazione che Maura e Andrea trovano tra il primo libro, “Harry Potter e la Pietra Filosofale”, e uno dei miti più famosi e affascinanti di tutta la storia del pensiero occidentale, il Mito della Caverna di Platone, fino ad arrivare al tema dell’immortalità, messo a fuoco in un raffronto tra Socrate e Voldemort, e alle riflessioni sul valore del destino e il suo rapporto con il libero arbitrio.

I temi

Temi centrali nella serie di Harry Potter come l’amicizia, il concetto di normalità, le pulsioni che governano gli esseri umani, il senso di colpa, il valore fondamentale ed educativo dell’imprevisto nel processo di crescita, il dolore e la gestione del lutto, vengono esplorati nel corso del podcast, stabilendo un costante e stringente raffronto con la filosofia classica e contemporanea.

Filosofi e filosofie

Tanti i filosofi e le filosofie che accompagneranno l’ascoltatore nel corso del podcast, strutturato come un dialogo tra Maura e Andrea intervallato da estratti tratti dagli audiolibri di “Harry Potter”, narrati dall’inconfondibile voce di Francesco Pannofino. Socrate, il suo allievo Platone e Aristotele si uniscono a maestri indiscussi della filosofia del Novecento come Heidegger, Benjamin, Nietzsche, Freud, Foucault, Frazer e Jasper, mentre Maura e Andrea esplorano la saga attraverso una conversazione filosofica.

Le risposte di Harry Potter sui grandi temi

Nell’interpretazione di Maura e Andrea, “Harry Potter” diventa la chiave per interpretare il nostro viaggio nel mondo, per dare risposte concrete ai grandi temi della vita e riscoprire il senso antico e autentico di fare filosofia ovvero esercitare l’arte di vivere e far brillare la propria esistenza.

Le puntate del podcast

1. Harry Potter e la Pietra Filosofale

2. Harry Potter e la Camera dei Segreti

3. Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

4. Harry Potter e il Calice di Fuoco

5. Harry Potter e l’Ordine della Fenice

6. Harry Potter e il Principe Mezzosangue

7. Harry Potter e i Doni della Morte

