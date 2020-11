10 libri in uscita in libreria a Novembre 2020 da leggere assolutamente

Il freddo è arrivato, il buio cala prima e insieme a lui arrivano i momenti per rilassarsi davanti al caminetto o semplicemente bevendo una tazza di tè caldo. In questi momenti di relax, e in un periodo storico dove coccolarsi nelle mura domestiche è diventato quasi un dovere da cittadino responsabile, scopriamo i libri in uscita e le novità editoriali imperdibili di Novembre.

L’appello di Alessandro D’avenia

A dieci anni dalla rivelazione di “Bianca come il latte, rossa come il sangue”, Alessandro D’Avenia torna a raccontare la scuola come solo chi ci vive dentro può fare. Con forme letterarie e linguaggi diversi, viene raccontata la storia di una classe-ghetto dove sono confinati gli alunni più difficili della scuola. Omero, il protagonista, è un professore di scienze, diventato precocemente cieco. Questo suo Handicap gli permetterà di inventarsi un nuovo modo per approcciare ai ragazzi e alla scuola, soprattutto davanti alle difficoltà.

Borgo sud di Donatella di Pietroantonio

Tra i libri in uscita a Novembre, il nuovo romanzo di Donatella di Pietrantonio. La storia di due sorelle, da sempre bambine riottose e complici, figlie di nessuna madre. Diventate ormai donne, vedono dietro di loro sbagli, delusioni, possibilità, e un’eredità di parole non dette e attenzioni intermittenti. Da qui la storia di due grandi amori, sacri e un po’ storti, irreparabili come sono a volte gli amori incontrati da giovani. In queste pagine, la scrittrice ci regala una storia piena di emozioni e dolcezza.

Gridalo di Roberto Saviano

Tra i libri in uscita a Novembre l’attesissimo romanzo di Roberto Saviamo, un libro e una grande avventura attraverso il concetto di “libertà”. Roberto Saviano raccoglie i destini di Ipazia, Giordano Bruno, Anna Achmatova, Robert Capa, Joseph Goebbels, Hulk Hogan, Jean Seberg, Martin Luther King, George Floyd, i bambini siriani e i nostri figli laureati costretti a emigrare. Donne e uomini celebri da sempre o famosi, per un giorno ci vengono incontro, ci pongono domande ineludibili, ci chiedono di capire: per ritrovare fiducia nella nostra possibilità di alzare la testa e la voce, per gridare che il mondo può ancora cambiare.

Così è l’amore di Francesco Sole

Alice ha una rubrica sentimentale “Amore & Rose rosse”, e la cosa che vorrebbe sempre rispondere alle sue lettrici è “le donne non sono materia per uomini stupidi”. Dopo la rottura con Alessandra, la biografia di Alice assomiglia a questa: «giornalista, sceneggiatrice e scrittrice di storie che sa benissimo di non aver mai vissuto, popolate da uomini intelligenti, passionali e sensibili». Un giorno però, nella vita di Alice, arriva il nuovo vicino di nome Leonardo, uno chef molto noto. Dopo momenti inattesi, equivoci e colpi di scena, Alice e Leonardo si ritroveranno molto vicini.

Quaranta Giorni di Valerio Massimo Manfredi

Tra i libri in uscita, la nuova opera di Valerio Massimo Manfredi. La prima scena di questo romanzo è impressa nella mente di miliardi di persone in tutto il mondo. Ci sono tre croci sul monte Golgota, a Gerusalemme, e su quella centrale è inchiodato Jeshua, l’uomo che con la sua predicazione, e le sue gesta miracolose, aveva sconvolto la Palestina negli anni precedenti. Sulla croce, l’insegna con il motivo della sentenza: Gesù di Nazareth Re dei Giudei. Ai piedi della croce, come narrano i Vangeli, ci sono i soldati romani, alcune donne, Maria, sua madre, i discepoli più fedeli, ma anche una figura misteriosa che, non vista da nessuno, vede tutto. E vedrà anche, tre giorni dopo, Jeshua uscire dal sepolcro dove era stato sepolto, e avviarsi verso Gerusalemme. Contemporaneamente a Capri, l’imperatore romano Tiberio inizia a ricevere strani segnali dalla Palestina. Capisce così l’importanza di quel predicatore, un uomo diverso dagli altri.

Cambieremo prima dell’alba di Clara Sanchez

Tra i libri in uscita, il nuovo romanzo della scrittrice spagnola Clara Sanchez. Quando a Sonia, le viene chiesto, di occuparsi della giovane Amina, in visita a Marbella con la sua ricca famiglia, da un giorno all’altro si introduce in un mondo di sfarzo e desideri immediatamente esauditi, un mondo di donne misteriose e molto lontane da lei. Amina, dopo un po’, le fa una proposta: scambiarsi di ruolo per un giorno. La loro somiglianza, infatti, è talmente incredibile che nessuno se ne accorgerà. Decidono così di vivere la vita di un’altra persona per ventiquattr’ore.

Eppure, quando l’alba sta ormai per sorgere, Amina non fa ritorno. Sonia dovrà fare di tutto per cercarla e riprendersi la sua identità, perché il mondo dorato in cui è finita è rischiarato dal luccichio di mille diamanti che, in realtà, sono solo fondi di bottiglia. Deve scappare. Ma anche fuori da lì non può svelare a nessuno il suo segreto. Una rete di menzogne e ricatti la circonda. Sonia capisce allora che lei e Amina hanno in comune molto più di quanto pensasse. Se sei una donna la verità non conta, i tuoi desideri non contano. Devi solo guardarti le spalle da chiunque. Anche da te stessa.

L’ickabog di J.K. Rowling

Tra i libri in uscita a novembre una fiaba divertente, vivace e incalzante su un terribile mostro. Ambientato nel regno di Cornucopia, che era il più felice del mondo. Era tutto perfetto: a parte le Paludi nebbiose del Nord, dove si narra vivesse il terribile Ickabog. Ogni persona di buon senso sapeva che l’Ickabog era solo una leggenda inventata per spaventare i bambini e convincerli a comportarsi bene. Ma le leggende sono strane e a volte assumono una vita propria.

Può una leggenda ridurre in ginocchio una nazione un tempo felice? Può una leggenda coinvolgere due ragazzini coraggiosi in un’avventura sorprendente e inattesa?

Scoprirete questa fiaba straordinaria sul potere dell’amicizia e dell’avventura. Un libro per grandi e piccoli lettori.

Una terra promessa di Barack Obama

Per i libri in uscita a Novembre segnatevi questa data: il 17/11/2020 esce finalmente il libro che raccoglie le memorie presidenziali di Barack Obama. I libri saranno due e questo è il primo volume. Un libro sincero, profondo, schietto, scritto con grande orgoglio da un uomo che ha segnato la storia. Un libro che oltre a raccontare la campagna elettorale e il percorso nella casa bianca, racconta anche la storia di un uomo e di un coppia con una grande anima. Con grande efficacia ed eleganza di stile, questo libro sottolinea la strenua convinzione di Barack Obama che la democrazia non è un dono ricevuto dall’alto, ma si fonda sull’empatia e sulla comprensione reciproca, ed è un bene da costruire insieme, giorno dopo giorno.

Stella Grillo

