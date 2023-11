Novembre 2023, 10 libri da leggere in uscita in libreria

Novembre è ormai alle porte, e ci riserva tanti nuovi arrivi in libreria. Da Donato Carrisi a Maurizio De Giovanni, ecco 10 titoli in uscita a novembre da tenere d'occhio.

Le novità editoriali di novembre sono tante e variegate. Da Donato Carrisi con un nuovo thriller ad Alessandro Baricco con il suo “western metafisico”, da Maurizio De Giovanni con una nuova indagine del Commissario Ricciardi al nuovo romanzo di Fabio Volo. Ce n’è per tutti i gusti!

In questo articolo vi segnaliamo 10 titoli in uscita a novembre da non farsi scappare!

10 libri in arrivo a novembre

1. “L’educazione delle farfalle” di Donato Carrisi

Cominciamo con un’attesissima novità firmata da Donato Carrisi in arrivo la seconda settimana di novembre: “L’educazione delle farfalle”.

La casa di legno brucia nel cuore della notte. Lingue di fuoco illuminano la vallata fra le montagne. Nel silenzio della neve che cade si sente solo il ruggito del fuoco. E quando la casa di legno crolla, restano soltanto i sussurri impauriti di chi è riuscito a fuggire in tempo.

Ma qualcosa non è come dovrebbe essere. I conti non tornano. E il destino si rivela terribilmente crudele nei confronti di una madre: Serena.

2. “La casa delle tenebre” di Jo Nesbø

I primi giorni di novembre arriva anche “La casa delle tenebre”, la prima esperienza horror di Jo Nesbø: imperdibile!

Un bosco. Una casa. Una chiamata. E un monito: quando il telefono squilla, non rispondere… Hai il coraggio di entrare nella casa delle tenebre?

Dopo la tragica morte dei genitori in un incendio, il quattordicenne Richard Elauved viene mandato a vivere con gli zii nella remota cittadina di Ballantyne, guadagnandosi presto, tra i nuovi compagni di scuola, la reputazione di asociale ed emarginato.

Così, quando uno studente di nome Tom scompare sotto i suoi occhi, nessuno crede alla sua versione dei fatti: è stata la cabina telefonica ai margini del bosco a risucchiare Tom nel ricevitore e a farlo svanire nel nulla.

3. “Lo scambio” di John Grisham

In arrivo a novembre anche il sequel de “Il socio”.

New York, 2005. Mitch e Abby McDeere vivono a Manhattan. Socio del più grande studio legale del mondo lui, editor di libri di cucina lei, due figli piccoli, sembrerebbero una coppia di successo come altre, se non fosse per il loro incredibile passato.

Mitch è infatti l’indimenticato protagonista de “Il socio”, il legal thriller che ha lanciato la straordinaria carriera di John Grisham. All’epoca giovane avvocato di belle speranze, Mitch aveva smascherato i crimini dello studio legale Bendini di Memphis presso il quale lavorava ed era riuscito a fuggire dagli Stati Uniti con Abby facendo perdere le sue tracce.

Quindici anni dopo, Mitch è nel suo nuovo prestigioso ufficio al quarantottesimo piano di un grattacielo di Manhattan intento a guardare Battery Park dall’alto della sua nuova posizione. Ancora non sa che di lì a pochi giorni lo attende una sfida senza precedenti.

4. “Abel” di Alessandro Baricco

Anche Alessandro Baricco torna questo novembre con “Abel”, un “western metafisico”.

Ha ventisette anni, Abel, quando diventa leggenda. Ha messo fine a una rapina sparando simultaneamente con due pistole contro obiettivi diversi. Un colpo detto il Mistico, che pochi sono in grado di mettere a segno con la sua precisione.

È lo sceriffo della cittadina di un Ovest immaginario ed è innamorato di Hallelujah Wood, una donna che ha addosso una specie di mistero, mani piccole e labbra orientali. Anche lei lo ama: ogni tanto parte senza che lui sappia dove va – “passiamo senza fermarci, è inteso così” –, ma torna sempre.

La madre di Abel, invece, anni prima se n’è andata per non tornare mai più. Ha preso i quattro cavalli migliori e ha lasciato lui, i fratelli e la sorella al loro destino.

5. “Tutto è qui per te” di Fabio Volo

Esce il 14 novembre “Tutto è qui per te”, un nuovo romanzo in cui Fabio Volo ci porta alla scoperta di una vita “comune”, della solitudine e del suo valore inestimabile.

Luca è bravissimo nelle sorprese, ha il talento di rendere speciale ogni momento, anche le pause pranzo. È un uomo molto indipendente, però non gli piace stare da solo.

Ha una storia importante alle spalle, finita non ha capito bene come (“quand’è che le cose belle poi diventano brutte?”). Esce con una ragazza che ha la metà dei suoi anni e un po’ se ne vergogna, ma lei è come una boccata d’aria fresca.

Sua madre invece dispone di lui come se non fosse mai diventato un adulto e non perde occasione per farlo sentire sbagliato, in debito. Un giorno, per caso, incontra Lucia, la sua fidanzata di quando aveva vent’anni.

6. “Murtagh” di Cristopher Paolini

Christopher Paolini esce in libreria questo novembre con una nuova avventura nel mondo di Eragon.

Il mondo non è sicuro per il Cavaliere dei Draghi Murtagh e il suo drago Castigo. Un re crudele è stato sconfitto e i due devono affrontare le conseguenze del ruolo che, a malincuore, hanno ricoperto nel suo regno del terrore.

Adesso sono odiati, soli, esiliati ai margini della società. In tutto il Paese, si sussurra di spaccature nel terreno e di un vago odore di zolfo nell’aria. Murtagh intuisce che qualcosa di malvagio si annida tra le ombre di Alagaësia.

Ha così inizio un epico viaggio attraverso terre conosciute o ancora inesplorate, durante il quale Murtagh e Castigo dovranno usare ogni arma a disposizione, dall’astuzia ai muscoli, per trovare e distruggere una strega misteriosa.

7. “L’ospite misterioso” di Nita Prose

A novembre arriva anche una novità firmata La Nave di Teseo: è “L’ospite misterioso”, un nuovo caso per l’eclettica e dinamica cameriera Molly Gray.

Molly non è come tutte le altre. Con il suo talento per la pulizia e un’etichetta impeccabile, è riuscita a scalare i ranghi del lussuoso 5 stelle Regency Grand Hotel, fino a diventare capo cameriera.

Ma proprio quando la sua vita sembra perfetta, il suo mondo è stravolto dalla morte di J.D. Grimthorpe, autore di mistery di fama internazionale, che viene rinvenuto cadavere sul pavimento del salone dell’hotel. Quando il detective Stark, vecchio nemico di Molly, inizia ad indagare sulla morte improvvisa dello scrittore, appare subito chiaro che si tratta di un crudele assassinio.

8. “Omicidio a Manhattan” di James Patterson

In libreria da questo novembre c’è un bel thriller di James Patterson.

n seguito a una segnalazione anonima, il detective Michael Bennett e il suo partner Antrole Martens piombano in un condominio fatiscente. Lo scopo è arrestare un sospetto coinvolto in alcuni omicidi legati allo spaccio di eroina.

Giunti sul posto, i due poliziotti capiscono che è tutta una messinscena. Un’imboscata in piena regola. Martens viene brutalmente ucciso sotto gli occhi impotenti del collega. Ma l’obiettivo non era lui. L’obiettivo, in realtà, era proprio Michael Bennett.

9. “Fourth wing” di Rebecca Yarros

Il best seller internazionale di Rebecca Yarros approda in Italia il prossimo 7 novembre.

L’accademia militare di Basgiath è la famosissima scuola per diventare cavalieri di draghi più spietata ed elitaria che ci sia. Una volta entrati non si hanno altro che due possibilità: laurearsi o morire.

Violet Sorrengail già si immaginava a passare i prossimi anni circondata dai suoi amati libri e immersa nel silenzio della biblioteca. Nulla di più lontano da ciò che le sta per accadere.

Quella generalessa di sua madre le ha ordinato di unirsi alle centinaia di candidati disposti a qualunque sacrificio pur di diventare parte dell’élite di Navarra: i cavalieri di draghi.

Ma Violet ha solo vent’anni e un corpo ancora poco allenato alla battaglia: la morte per lei potrebbe arrivare in un lampo.

10. “Soledad” di Maurizio De Giovanni

Infine, vi segnaliamo che il 21 novembre uscirà una nuova indagine del commissario Ricciardi, amato protagonista della serie nata dalla penna di Maurizio De Giovanni.

1939. L’Italia si prepara a vivere l’ultimo Natale di pace, ma un omicidio squassa il ventre della città. Quanta solitudine che c’è. In Europa la guerra è cominciata, eppure da noi qualcuno si illude ancora che sia possibile tenerla fuori della porta.

E poi sta arrivando la più bella delle feste, quella dove si mangia, si beve, ci si abbraccia, quella in cui ci si scambiano doni con le persone care; non bisogna avere pensieri tristi. La solitudine, però, la solitudine vera, è difficile da scacciare.

Puoi essere solo perfino se stai in mezzo alla gente, se hai una famiglia, degli amici. Soprattutto puoi essere solo se decidono che sei diverso, magari perché non sai parlare, o perché ami persone del tuo stesso sesso. O perché, dicono, sei di un’altra razza. Anche Erminia Cascetta era diversa, a modo suo. Aveva troppa voglia di vivere, perciò l’hanno uccisa.

