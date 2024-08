“Nella stanza dell’imperatore” di Sonia Aggio, un caso editoriale made in Italy

Share on Email

Ti piacciono i romanzi storici? Ami la scrittura vivida ed evocativa? Se non lo hai ancora fatto, corri in libreria a scoprire “Nella stanza dell’imperatore“, il secondo libro di Sonia Aggio, giovanissima scrittrice, storica e bibliotecaria, che con questa nuova uscita si è aggiudicata un posto fra i dodici finalisti del Premio Strega.

Il romanzo è ambientato nell’epoca bizantina e racconta le avventure, le guerre e gli intrighi di palazzo dell’Impero Romano d’Oriente.

“Nella stanza dell’imperatore” di Sonia Aggio

La sinossi

Guerre, omicidi, congiure e tradimenti: dopo l’esordio con Magnificat , Sonia Aggio torna in libreria con un romanzo avvincente e denso di colpi di scena, ripercorrendo le vicende di un uomo straordinario che, partendo da semplice soldato, riuscì a cambiare le sorti del suo Impero conquistando inaspettatamente la corona.

In questo libro, con grande talento e accuratezza, l’autrice ricostruisce la parabola esistenziale di Giovanni Zimisce attraverso il racconto epico della sua ascesa al trono, descrivendo la realtà quotidiana di una delle dominazioni più estese che il mondo abbia mai conosciuto.

Un romanzo storico impeccabile, dal sapore di un classico che, con una trama ricca di intrecci, intrighi, amori e terribili inganni, e uno stile coinvolgente e ricercato, ci conduce tra le scintillanti stanze dei palazzi imperiali e i loro splendidi giardini, mostrandoci il volto segreto delle città d’Oriente.

Il romanzo storico del momento

È un romanzo in cui l’analisi storica si lega magistralmente a quella psicologica: “Nella stanza dell’imperatore” attrae sin dalle prime pagine. Con una scrittura fluida, priva di orpelli ma anche tanto elegante ed evocativa, Sonia Aggio ci porta indietro nel tempo fino alla remota epoca bizantina, in cui vive Giovanni Zimisce, un protagonista che tiene incollati alle pagine.

Incontriamo Giovanni in uno dei momenti più complessi della sua esistenza: ha perso tutto ciò che di più caro aveva al mondo. Vive combattendo a fianco degli zii, i Foca, e di un valoroso condottiero, Niceforo, che è il suo più caro affetto e che presto siederà sul trono.

Nulla di questo esordio lascerebbe immaginare ciò a cui è destinato il protagonista di “Nella stanza dell’imperatore”: eppure, un giorno, tre streghe profetizzano all’uomo che diventerà imperatore. Da qui, per Giovanni si apre un ventaglio di opzioni che, corredato di paure e dubbi, si svelerà completamente solo attraverso la lettura del libro.

Chi è Sonia Aggio

Classe 1995, Sonia Aggio è originaria di Rovigo. È laureata in Storia e lavora ormai da quattro anni come bibliotecaria presso la Biblioteca di Polesella, in provincia di Rovigo, dove è arrivata dopo un anno di Servizio Civile Universale presso la BRaT di Treviso dove aveva già svolto un tirocinio universitario.

La sua passione per i libri e la scrittura viene da lontano: l’autrice di “Nella stanza dell’imperatore” ha raccontato in un’intervista di aver iniziato ad apprezzare la carta stampata e il suo immenso potenziale già nel momento stesso in cui ha imparato a leggere e scrivere, da piccolissima:

Non ricordo il momento preciso, ma sono sicura di aver avuto un’illuminazione a sei, sette anni: qualcuno doveva aver scritto le storie che amavo leggere, e se ce l’avevano fatta gli altri, perché io no? [estratto dell’intervista a cura di CIDAS]

Prima del suo ultimo libro, Sonia Aggio ha collaborato con blog e riviste specializzate pubblicando diversi racconti. Negli ultimi anni è stata spesso nominata in occasioni di importanti kermesse letterarie. Il suo romanzo d’esordio, intitolato “Magnificat”, è uscito in libreria nel 2022 edito da Fazi e ha riscosso un grande successo.

