Dal mitico Jules Verne alla balena bianca di Melville, vi suggeriamo cinque volumi da regalare Natale per chi è appassionato di libri d’avventura.

Natale è alle porte e la crisi per la ricerca dell’ultimo regalo è dietro l’angolo. Cercare il pensiero giusto non è sempre facile, sopratutto a ridosso del 25 dicembre.

Per questo, vi possiamo aiutare noi: se il vostro caro è un amate dei libri, in particolare dei romanzi rosa, abbiamo dei consigli giusti capaci di accontentarlo. Dal mitico Jules Verne alla balena bianca di Melville, dai grandi classici ai romanzi più contemporanei, sono diversi i libri capaci di emozionare un amante dell’avventura.

Libri da regalare a Natale per chi ama i romanzi d’avventura

Per non farvi trovare impreparati alla fatidica data vi suggeriamo cinque romanzi da donare a chi è un appassionato di storie avventurose.

Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne

Come primo suggerimento di romanzo d’avvnetura da regalare a Natale troviamo un classico come “Il giro del mondo in 80 giorni”.

Pubblicato per la prima volta nel 1873, il romanzo forse più celebre di Jules Verne, ha riscosso un successo senza precedenti, arrivando oggi a essere una tra le pietre miliari dei romanzi del genere d’avventura. Phileas Fogg scommette 20.000 sterline che riuscirà a compiere il giro del mondo in soli ottanta giorni.

Ad accompagnarlo sarà Passepartout, suo nuovo servitore. L’estremo dettaglio con cui l’autore descrive luoghi e personaggi e la corsa contro il tempo, terranno il lettore con il fiato sospeso per tutto il romanzo.

Cuore di tenebra di Joseph Conrad

È l’Africa Nera a far da sfondo al romanzo di Conrad. Il vecchio marinaio Marlow racconta ai membri dell’equipaggio dello yacht Nellie, ormeggiato in un porto di Londra, di un viaggio nell’antico continente. Giunto nell’Africa più selvaggia, Marlow trova che, oltre agli indigeni, la zona è occupata dagli uomini della Compagnia che lo aveva assunto, il cui scopo principale è quello di cercare l’avorio da portare più tardi in Europa.

Altro classico da poter regalare a Natale, “Cuore di tenebra” è un romanzo ricco di elementi storici, quali la terribile caccia all’avorio nell’Africa di fine Ottocento, ed è intriso di avventura e passione per la scoperta.

L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson

Jim Hawkins ha solo quattordici anni quando, scoperta una mappa in un vecchio baule del marinaio Billy Bones, con l’aiuto del Dottor Livesey, parte alla ricerca del tesoro del Capitano Flint. “L’isola del tesoro”, al pari dei precedenti consigli per questo Natale, ha fatto la storia.

È uno tra i romanzi miliari della letteratura d’avventura. Il tesoro del Capitano Flint ha ispirato le più svariate opere, dal teatro alla radio, dagli sceneggiati televisivi agli adattamenti cinematografici. Le peripezie della ciurma del giovane Hawkins hanno incantato lettori di tutte le età.

Moby Dick di Herman Melville

Romanzo del 1851, Moby Dick è un volume che racconta della baleniera Pequod, guidata dal capitano Achab, e della famigerata balena bianca, oggetto della sete di vendetta dello stesso Achab. Il temibile animale rischia di affondare la baleniera e di trascinare nei più remoti abissi tutto l’equipaggio.

Il libro di Melville non tratta solo di avventura, ma nutre gli animi più intrepidi. Moby Dick alterna attimi di vera e propria lotta alla sopravvivenza a riflessioni di carattere spirituale. Il romanzo è intriso di temi che non lasciano il lettore indifferente, ma soprattutto di una buona dose di disavventure.

I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift

Altro romanzo, altro viaggio. Qui l’avventura si intreccia con il fantastico. Ne I viaggi di Gulliver, Lemuel Gulliver racconta al lettore della sua spedizione alla ricerca di popoli immaginari. Dai piccoli lillipuziani, alla città volante di Laputa, Swift riferisce di favolose avventure, senza tralasciare l’ironia e l’uso della parodia, quale strumento di critica alla società dell’epoca.

