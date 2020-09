Morto lo scrittore americano Winston Groom, autore di “Forrest Gump”

E’ morto lo scrittore Winston Groom, autore del libro “Forrest Gump” Lo riporta la Cnn citando Karin Wilson, sindaco di Fairhope, la città natale di Groom in Alabama, che lo definiva “un’icona per la città”. Lo scrittore aveva 77 anni.

Saddened to learn that Alabama has lost one of our most gifted writers. While he will be remembered for creating Forrest Gump, Winston Groom was a talented journalist & noted author of American history. Our hearts & prayers are extended to his family. https://t.co/ywkZfZU5mU — Governor Kay Ivey (@GovernorKayIvey) September 17, 2020

Dalla guerra al best seller

Dopo la laurea nel 1965, Groom si era arruolato ed era rimasto nell’esercito per quattro anni, e prestò servizio anche in Vietnam. Dopo il ritorno in patria, aveva trovato lavoro come reporter per il Washington Star, prima di dedicarsi ai romanzi. Divenne celebre per il libro “Forrest Gump”, storia di un eroe speciale, ingenuo ma determinato, poco intelligente ma velocissimo a correre. Il successo del libro è dovuto in particolare alal trasposizione cinematografica con la regia di Robert Zemeckis, interpretato da Tom Hanks e vincitore di ben sei premi Oscar.

Altri libri di Winston Groom

Nel 1995, subito dopo l’uscita del film, Winston Groom pubblicò un sequel dal titolo “Gump and Co”. In America era noto anche per altri libri di non fiction, in particolare incentrati sulla Guerra civile americana. Ne scrisse in tutto 16. Il libro “Conversations with the Enemy”, che ricostruiva l’esperienza di un soldato durante il conflitto in Vietnam, nel 1984 fu finalista al Premio Pulitzer.

