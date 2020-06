Morto l’editore Luigi Spagnol, portò in Italia tanti libri di successo

Luigi Spagnol è morto ieri a Milano a 59 anni, al termine di una lunga lotta contro la malattia. Era l’editore col vero fiuto da besteller, non a caso aveva portato in Italia, con Salani, il più grande caso editoriale di tutti i tempi, ovvero la saga di Harry Potter.

Luigi Spagnol è ricordato per aver scelto di portare in Italia tanti titoli che hanno venduto più di un milione di copie: la Gabbianella e il gatto di Luis Sepúlveda nel 1996, il bestseller di Giobbe Covatta Parola di Giobbe nel lontano 1991. Con un intuito eclettico ha saputo scovare campioni di vendite nell’ambito della varia. Da Come smettere di farsi le seghe mentali di Giulio Cesare Giacobbe nel 2003 a Cotto e mangiato di Benedetta Parodi nel 2009. Ha portato in Italia autori di grande valore letterario come Philip Pullman e Margaret Atwood, e saputo riproporre e far affermare con grande passione veri e propri classici contemporanei come David Almond.

Sul fronte della narrativa italiana, si ricorda la passione con cui ha pubblicato Pia Pera, in particolare il suo testamento letterario Al giardino ancora non l’ho detto. Una carriera che viene sicuramente dagli insegnamenti dal padre, un grande conoscitore del mondo editoriale come Mauro Spagnol, ma anche da una solida preparazione e passione personale, poi condivisa con Stefano Mauri nell’avventura del gruppo Gems che oggi annovera circa 20 sigle editoriali. Luigi Spagnol nel 1985 consegue il Bachelor of Fine Arts presso la Parsons School of Design di Parigi.

