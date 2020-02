Morto George Steiner, critico letterario e saggista

E’ morto a Cambridge a 90 anni George Steiner, critico letterario, saggista e docente. La notizia è stata diffusa dal “New York Times” su richiesta del figlio David. Nella sua carriera ha pubblicato più di 20 opere, nelle quali ha indagato la relazione tra potere, cultura e barbarie, raccontando dell’Olocausto e dei totalitarismi.

Nato in Francia nel 1929 in una famiglia viennese di origini ebraiche che aveva dovuto lasciare anni prima l’Austria per paura dell’antisemitismo dilagante, fu costretto nel 1940 a emigrare negli Stati Uniti, diventando poi cittadino americano.

Nella sua lunga carriera accademica, ha insegnato nelle Università più prestigiose del mondo: Princeton, Stanford, Chicago, Cambridge e Ginevra, dove è stato professore di inglese e letteratura comparata, divenendo professore emerito. Nel 1994 è stato il primo visiting professor di letteratura comparata all’Università di Oxford.

La carriera

E’ stato membro del “The Economist” a Londra negli anni ’50, per decenni è stato il critico letterario di punta del “New Yorker” e alcune delle sue recensioni sono state collezionate in un volume dal titolo “George Steiner at the New Yorker” e ha collaborato all’inserto letterario del “Times”.

L’importanza della parola

I suoi libri sono stati tradotti in decine di lingue e del suo lavoro amava dire: “Si può essere a casa propria dappertutto. Datemi un tavolo da lavoro e sarà la mia patria”, rifiutando ogni retorica nazionalista e sottolineando l’appartenenza a una patria comune delle lettere. All’origine della sua passione per la letteratura e la filosofia raccontava ci fosse “lo stupore, per quanto ingenuo sembri alla gente” verso la parola, attraverso la quale è possibile amare, costruire, perdonare ma anche distruggere, odiare e torturare.

