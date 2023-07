“Memorie della casa terrana”, riti e tradizioni familiari nella Sicilia del ‘600

Share on Email

Il libro che vi consigliamo di leggere oggi è “Memorie della casa terrana“, il romanzo d’esordio dell’avvocato Nino Tribulato che racconta i riti e le tradizioni antiche delle antiche famiglie siciliane, un microcosmo di paese sullo sfondo di una piccola città del XVII secolo e della vecchia casa di un solo piano, in cui tutto è pronto a cambiare ma allo stesso tempo a restare così com’è.

Memorie della casa terrana

In un tempo favoloso, sullo sfondo della Sicilia del ‘600, si svolge la saga delle famiglie Alessi, Guzzardi e Mazzara, con Enrichetta che ha la dote di interagire con i fantasmi degli antenati, e sua sorella gemella Lucrezia che, invece, è attaccata a terra e nella sua solitudine interiore alterna fasi depressive a fasi maniacali di iperattività.

La vicenda delle due sorelle si intreccia a quella degli altri personaggi, tra innamoramenti, matrimoni, segregazioni, le profezie dello sciamano, le sentenze del mendicante filosofo, la peste, imprese commerciali ed eredità contestate.

L’esistenza nella piccola città, tra vicoli, scale, cortili, palazzi, case povere, la piazza delle discussioni collettive, rimane sempre uguale a se stessa, consumando i suoi riti fatti di tradizioni antiche. E’ un mondo che, come tutti i mondi, vive, si affanna, e pensa di non finire mai. Ma l’imponderabile è sempre in agguato e trascende le vanità e le velleità umane, e solo la magia creatrice dei ricordi potrà salvare le memorie della piccola città e della vecchia casa terrana.

Biografia dell’autore

Nino Tribulato (1947) è nato e vive a Lentini dove svolge la professione di avvocato. Memorie della casa terrana è il suo romanzo di esordio e ha ricevuto la menzione speciale della giuria del Premio Letterario Il Borgo Italiano 2022 – Borgo di Lanzo Torinese e il premio della Presidenza nel concorso letterario “Città di Cefalù 2023”.

