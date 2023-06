Massimo Polidoro, “La scienza aiuta a combattere le fake news”

Massimo Polidoro è autore del libro "La scienza dell’incredibile", opera in cui Polidoro spiega cosa ci porta a sostenere le idee più insolite o totalmente assurde, a scambiare per prove inossidabili semplici suggestioni.

Scrittore e guest director di “A Tutto Volume”, Massimo Polidoro racconta l’omaggio durante l’inaugurazione del Festival a Piero Angela, con cui ha collaborato. “Viviamo in una società profondamente tecnologica: capire la mentalità di questa epoca e le opportunità che offre significa entrare in un mondo di cui non conosciamo la lingua”.

L’intervista a Massimo Polidoro

Giornalista, scrittoree divulgatore scientifico, Massimo Polidoro è autore del libro “La scienza dell’incredibile. Come si formano credenze e convinzioni e perché le peggiori non muoiono mai“, opera in cui Polidoro spiega cosa ci porta a sostenere le idee più insolite o totalmente assurde, a scambiare per prove inossidabili semplici suggestioni. Di seguito, l’intervista a Massimo Polidoro da parte della giornalista Giada Giaquinta.

A Tutto Volume

Il festival letterario “A Tutto Volume – libri in festa a Ragusa” rappresenta un importante evento culturale per la città e per la Sicilia intera. La manifestazione, giunta alla sua 14esima edizione, offre ai partecipanti la possibilità di incontrare autori di fama nazionale e internazionale, partecipare a dibattiti e conferenze, nonché assistere a performance artistiche e musicali di alto livello. A testimonianza della crescita del festival a livello nazionale anche le importanti media partnership tra cui Rai Cultura, Tgr Rai, Radio Rai 3, Libreriamo.