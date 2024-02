Marzo 2024, 10 libri in uscita in libreria da non perdere

Da Gabriel García Marquez a Joël Dicker, dal romanzo storico al thriller, ecco 10 libri in uscita a marzo da non perdere.

Marzo è alle porte, con le sue interessanti novità editoriali.

Un giallo, un thriller, una biografia romanzata, due romanzi di formazione e uno inedito di un grande autore della storia della letteratura sono alcuni tra gli imperdibili libri in uscita nel mese di marzo.

10 libri in uscita a marzo 2024

“Io sono Marie Curie” di Sara Rattaro

In arrivo il prossimo 5 marzo, “Io sono Marie Curie” è la biografia romanzata con cui Sara Rattaro restituisce ai lettori l’importante messaggio che scaturisce dalla vita e dalla carriera di Marie Curie. Se ti piacciono i romanzi storici e le biografie, non puoi lasciartelo sfuggire.

Parigi, 1894. Mentre si immerge nelle intricate ricerche per la sua seconda laurea in Matematica, dopo aver conseguito quella in Fisica, Marie s’imbatte in Pierre, un animo affine in grado di decifrare la sua mente complessa. Tra loro nasce un connubio di intelletti straordinari, uniti dalla sete di conoscenza e dalla volontà di esplorare insieme gli enigmi dell’universo. Tuttavia, Marie fin da giovane si rivela essere una donna particolare: rifiuta il destino di moglie tradizionale, respingendo l’idea di confinarsi tra le mura domestiche. Per lei, l’amore per la scienza è un compagno di viaggio nel sogno comune, un’ossessione che la guida lungo un percorso inedito.

“Ci vediamo in agosto” di Gabriel García Marquez

Il 5 marzo approda in libreria anche un interessante caso editoriale: “Ci vediamo in agosto” è il romanzo inedito di Gabriel García Marquez, definito come un inno alla femminilità e alla libertà.

Ogni anno, il 16 agosto, Ana Magdalena Bach – quasi cinquant’anni di età e una trentina scarsa di soddisfacente vita matrimoniale – raggiunge l’isola dei Caraibi dove è sepolta sua madre. Il traghetto, il taxi, un mazzo di gladioli e l’hotel: questo rituale esercita su di lei un irresistibile invito a trasformarsi – una volta all’anno – in un’altra donna, a esplorare la propria sensualità e a sondare la paura che silenziosa cova nel suo cuore.

“Tutto su di noi” di Romana Petri

La famiglia disfunzionale, gli intricati rapporti che si intessono fra padri e madri e fra genitori e figli, insieme a un incontrollabile desiderio di libertà sono protagonisti, con Marzia, di “Tutto su di noi”, il nuovo romanzo di Romana Petri in uscita il 5 marzo.

Marzia, “dall’andatura marziale”, si racconta con furia, violenza, spudoratezza. La sua è una prima persona che morde e che si muove dentro lo spazio asfissiante di una famiglia malata, tremenda, cattiva. Cresce nella periferia di Roma, con un padre crudele e codardo e una madre devota, sino allo strazio, al coniuge infedele. Mentre il fratello, cuffie sulle orecchie, si estrania sino all’indifferenza, Marzia combatte, e nulla le viene risparmiato. Sul sentiero sgretolato degli affetti, Marzia avanza impavida al di là della scuola di rabbia, rimpianto e morbosa dedizione in cui si è formata. Avanza come un cowboy o ancora meglio come la donna libera che ha sempre voluto essere. Romana Petri accompagna l’io martellante della sua Marzia sull’orlo di un abisso. Eppure l’inferno che ci mostra appartiene a un “tutto” che, quanto più sente l’ustione del mosaico guasto dei sentimenti, tanto più apre a una esistenza possibile.

“Dalla parte del ragno” di Cristina Rava

Se la tua passione sono i gialli e i noir, “Dalla parte del ragno” è il libro da tenere d’occhio a marzo. Uscirà il prossimo 12 marzo.

Ad Albenga, nell’arco di poche settimane, si susseguono dei fatti alquanto stravaganti: un noto avvocato dà i numeri, si spoglia per strada e si mette a correre forsennatamente per il centro storico, un prestigioso medico si spara nella solitudine dell’entroterra, il titolare di una rinomata gelateria scompare nel nulla. E, come se non bastasse, sulla sonnolenta atmosfera autunnale della cittadina di provincia si abbatte un crimine efferato: viene scoperto un cadavere intrappolato tra i rami di un albero, probabilmente trascinato dalla corrente del fiume durante l’ultima piena. È quello dell’ex amante della pianista Norma Picolit, Serafina, che per tutta la durata della relazione si è inspiegabilmente finta cieca. La dottoressa Ardelia Spinola conforta la sua amica Norma, ma nel frattempo non può fare a meno di chiedersi se tutti quegli eventi non siano in qualche modo legati. Per lei e per il commissario Rebaudengo è giunto il momento di ricominciare a investigare il lato malato di gente apparentemente normale.

“Aut-aut” di Elif Batuman

Il 12 marzo torna in libreria anche Elif Batuman con “Aut-aut”, un romanzo di formazione con cui, ancora una volta, la scrittrice ci porta all’interno del suo mondo e della sua passione per la letteratura.

Selin è l’unica della sua famiglia turca a essere nata negli Stati Uniti e tanto fortunata da frequentare Harvard. Ora che è al secondo anno, sente di dover compiere qualcosa di straordinario. Ma prima ha un paio di questioni da risolvere. Come decifrare gli eventi dell’estate passata nella campagna ungherese o definire il rapporto con Ivan, la sua fiamma che brucia in una non-relazione a distanza. Cercando in libreria i testi per l’università, Selin nota “Aut-Aut” e rimane colpita dall’affermazione che campeggia in quarta: «E quindi, o si vive esteticamente o si vive eticamente».

“Un animale selvaggio” di Joël Dicker

Il libro forse più atteso del mese di marzo: il nuovo thriller di Joël Dicker.

2 luglio 2022, due ladri stanno per rapinare una importante gioielleria di Ginevra. Ma questo non sarà un colpo come tutti gli altri. Venti giorni prima, in un elegante sobborgo sulle rive del lago, Sophie Braun sta per festeggiare il suo quarantesimo compleanno. La vita le sorride, abita con il marito Arpad e i due figli in una magnifica villa al limitare del bosco. Sono entrambi ricchi, belli, felici. Ma il loro mondo idilliaco all’improvviso s’incrina. I segreti che Arpad custodisce cominciano a essere troppi perché possano restare nascosti per sempre. Il loro vicino, un poliziotto sposato dalla reputazione impeccabile, è ossessionato da quella coppia perfetta e da quella donna conturbante. La osserva, la ammira, la spia in ogni momento dell’intimità. Nel giorno del compleanno di Sophie, un uomo misterioso si presenta con un regalo che sconvolgerà la sua vita dorata.

“Gratitudine e cambiamento” di Nicoletta Cinotti

Questo libro, scritto da un’autrice che è anche una rinomata psicoterapeuta ed esperta di mindfulness, ci svela il suo potenziale e ci ricorda che abbiamo tantissimo per cui dire “grazie” e che ogni volta che ringraziamo, gli altri o noi stessi, emergiamo più sereni e più forti.

Una guida da portare con sé, con riflessioni, esercizi pratici e un diario da compilare per cogliere e direzionare le proprie risorse emotive e vivere più felici.

“Sopravvivere al XXI Secolo”, di Noam Chomsky, José Mujica, Saúl Alvídrez

Questo libro, in uscita il 12 marzo, è il resoconto dell’incontro fra «l’intellettuale vivente più influente del mondo» e «il politico più amato del pianeta», orchestrato e diretto dal giovane attivista e documentarista messicano Saúl Alvídrez.

Ne scaturisce un dialogo appassionato, e appassionante, sui grandi temi del mondo di oggi: dai cambiamenti climatici alle guerre, alla crisi del capitalismo e alle sue mutazioni, alla corruzione sistemica, alla diffusione dei populismi e al degrado generalizzato della politica istituzionale.

“Kafka. Un mondo di verità“, di Giorgio Fontana

Il 3 giugno 1924 moriva Franz Kafka. Cento anni dopo la sua morte, Giorgio Fontana rilegge lo scrittore immortale in un saggio di rara felicità, un’indagine letteraria avvincente che coinvolge tutti noi lettori nella più pericolosa delle domande: che cos’è la letteratura?

Parte da un interrogativo, in apparenza semplice, il nuovo libro di Giorgio Fontana in uscita a marzo: «Ancora Kafka. Perché?». Kafka mantiene infatti intatto il suo fascino, è saldo nel nostro immaginario, ha assunto significati che travalicano la dimensione letteraria, fino a diventare una chiave di interpretazione del mondo.

“Il canto del profeta” di Paul Lynch

L’atteso libro di Paul Lynch, vincitore del prestigioso Booker Prize, uscirà in Italia a marzo con la traduzione di Riccardo Duranti: si tratta di un’inquietante distopia in cui l’autore immagina un’Irlanda che vede l’ascesa di un partito di estrema destra fino a scivolare lentamente in una deriva totalitaria, senza che i cittadini si rendano conto in tempo che stanno rinunciando alle loro libertà.

