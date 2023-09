Arriva la Mappa Letteraria, il sogno di tutti gli amanti della lettura

Unire i luoghi a i libri, tracciare itinerari e rivivere le avventure dei protagonisti dei nostri libri del cuore. Una cosa semplice, ma che prima non c’era. Con Mappa Letteraria il sogno degli amanti della lettura e del viaggio si intreccia e diventa realtà.

La Mappa Letteraria

La piattaforma online nasce da un’intuizione di Daniela Mena, direttrice artistica della Rassegna della Microeditoria di Chiari. Il progetto è realizzato dall’associazione L’Impronta (già promotrice della Rassegna di Microeditoria, giunta alla ventunesima edizione) insieme al Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, partendo da una collaborazione con Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese, poi allargata anche alla Rete Bibliotecaria Bergamasca, Fondazione Nati per Leggere e AIB.

Partner dell’iniziativa, inoltre, sono Provincia di Brescia, Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo, Adei (Associazione degli Editori Indipendenti), Forum Editoria, Anci, Brescia Si Legge, Fondazione Cogeme Ets, GAM editrice e Touring Club Italiano e non manca nemmeno il patrocinio del Comune di Chiari (Capitale del Libro 2020).

Libri e luoghi che entrano nel cuore

Tutto parte dal fatto che leggere di personaggi storici o anche inventati che abitano luoghi nei quali si sta camminando, dà uno spessore più profondo a un viaggio, fa emergere un afflato diverso da quei luoghi, li consolida meglio nella nostra memoria. Un libro ben scritto, infatti, ci fa amare i suoi luoghi, li fa entrare nel cuore, a prescindere dalla loro intrinseca bellezza. Pensiamo anche a luoghi della provincia, delle aree interne meno note, che non sono segnalati sulle guide, ma che hanno dei tesori da svelare, soprattutto nella nostra amata Italia.

Possono essere tesori dal punto di vista artistico, ma anche di tradizioni, di abitudini di vita, di cucina, di comunità. Le sfumature della Bellezza sono ampie, ma per scoprirle ci vuole un occhio attento e anche del tempo. E proprio in questo, un libro può prenderci per mano nella loro scoperta, farcela assaporare attraverso le sue pagine. Senza contare che ci sono testi ambientati in altri periodi storici, che consentono di viaggiare nel passato, ricordare luoghi scomparsi, dei quali rimangono solo tracce da visitare.

Viaggiare con la lettura

Il critico letterario (nonché protagonista della storica trasmissione Rai “Per un pugno di Libri”) Piero Dorfles, testimonial di Mappa Letteraria, presentandola a Torino, ha dichiarato: “È indispensabile per un lettore prepararsi a un viaggio leggendo anche opere di narrativa, ambientate nei luoghi di destinazione!”.

Anche i bibliotecari di Genova, Capitale del Libro 2023, hanno cominciato ad inserire i titoli, a complemento dell’anno da capitale.

L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ANCI ha inviato la comunicazione a tutti gli enti collegati e stanno già arrivando le prime manifestazioni di interesse dei comuni delle regioni Puglia, Campania e Umbria, a ribadire come la lettura possa diventare, anche, un veicolo importante di promozione turistica.

Come aggiungere i luoghi più amati

L’obiettivo è popolare la Mappa Letteraria. Dopo la sua presentazione ufficiale, al Salone del Libro di Torino, nel giro di un paio di mesi sono già stati aggiunti oltre 1.500 libri (un plauso alla lettrice esperta Francesca Bellini che ne ha inseriti tantissimi), ma questa è solo una goccia nel mare. Proprio per questo, sul sito c’è un’apposita sezione dove chiunque (lettori, bibliotecari, librai, editori, ecc) possono aggiungere i loro volumi del cuore.

Aggiungerne uno, infatti, è davvero facilissimo. Dopo essersi registrati alla piattaforma, tutti possono inserire un libro seguendo la procedura che richiede la compilazione di un modulo contenente le informazioni necessarie. La redazione di Mappa Letteraria riceve la proposta, che viene moderata e, una volta approvata, il libro sarà aggiunto alla Mappa.

