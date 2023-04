“Maktub”, Paulo Coelho torna in libreria dopo 25 anni

Paulo Coelho ritorna nelle librerie di tutto il mondo con “Maktub”, a partire dal 2 maggio. Una notizia sensazionale per gli amanti dei libri del celebre autore brasiliano, che ci regala la sua nuova uscita a distanza di venticinque anni dall’ultimo grande successo, “Il manuale del guerriero della luce”.

“Maktub”, la sinossi

“Oggi sarebbe bello fare qualcosa fuori dell’ordinario. Potremmo, per esempio, ballare per strada mentre andiamo al lavoro. Guardare dritto negli occhi uno sconosciuto e parlare di amore a prima vista. Suggerire al nostro capo un’idea che può sembrare ridicola, ma nella quale crediamo.

Oppure comprare uno strumento che avremmo sempre desiderato suonare, senza averne mai il coraggio. I guerrieri della luce si permettono giorni come questo. Oggi potremmo piangere per le vecchie parole che sono rimaste bloccate in gola. Potremmo chiamare qualcuno a cui abbiamo giurato di non parlare mai più (ma di cui vorremmo tanto sentire un messaggio nella segreteria telefonica). Oggi può essere considerato un giorno estraneo al copione che scriviamo ogni mattina. Oggi sarà ammessa e perdonata qualsiasi trasgressione. Oggi è il giorno in cui dobbiamo affrontare con gioia la vita.”

A più di 25 anni dal successo mondiale del “Manuale del guerriero della luce”, Paolo Coelho accompagna i lettori in un nuovo cammino con la forza delle parole e del pensiero. Un invito a scoprire la vita da nuovi punti di vista, a cercare se stessi per immaginare e realizzare il proprio, luminoso, destino.

Cosa vuol dire “Maktub”

Come si intuisce già dalla sinossi, “Maktub” è un libro che segue il filone del “Manuale del guerriero della luce”, una lettura appassionante perché attraverso essa Paulo Coelho si spinge nei meandri della nostra interiorità per farci riscoprire parti di noi che spesso lasciamo indietro o dimentichiamo, più o meno deliberatamente, vivendo nella frenesia che caratterizza il mondo di oggi.

Trovare la propria dimensione non è semplice. Sono necessari importanti atti di coraggio e responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri. Con “Maktub”, Paulo Coelho vuole indirizzarci verso il nostro percorso, la strada che dovremmo percorrere se solo avessimo il coraggio di inseguire i nostri sogni e le nostre inclinazioni, senza preoccuparci troppo delle apparenze, delle consuetudini sociali, delle date di scadenza che fissiamo sulla nostra vita.

La parola “Maktub”, infatti, significa “destino”. Si tratta di un lemma arabo (مكتوب), nello specifico un participio passato, che indica il destino, letteralmente “ciò che è stato scritto”. Coelho non poteva scegliere titolo più evocativo per il suo ritorno in libreria!

Paulo Coelho

Paulo Coelho è uno degli scrittori più letti al giorno d’oggi. Nato il 24 agosto del 1947 a Rio de Janeiro, è una delle voci che ha più ispirato i lettori della società moderna a rallentare e guardarsi dentro un po’ più spesso.

Fin dalla giovane età, Coelho dimostra un temperamento ribelle e artistico. La sua sensibilità si distingue da quella comune. Sin da ragazzo, dimostra di essere in netto contrasto con il padre, che infatti sopporta l’idea che il figlio voglia diventare un artista, e desidera invece per lui una strada costellata di successo e prestigio sociale, quella dell’avvocatura.

La vita di Paulo Coelho non è affatto semplice. Il padre, infatti, per frenare le inclinazioni artistiche e portarlo su una strada più confacente alle sue volontà, lo fa rinchiudere in un manicomio all’età di 17 anni. Ma questa esperienza non distoglierà Coelho dai suoi obiettivi. Al contrario, probabilmente è proprio questo periodo di isolamento dal mondo che lo porta a vivere con consapevolezza tutte le esperienze che il tempo gli offre in modo estremo. E sperimenta anche tutte le arti, dal teatro al cantautorato.

Quando comincia a scrivere romanzi, questi riscuotono subito un gran successo. Il suo capolavoro, “L’Alchimista” vende 11 milioni di copie e viene tradotto in 44 lingue. Altri romanzi di successo sono “Il cammino di Santiago“, “Veronika decide di morire“, “Il diavolo e la Signorina Prym“, “Undici minuti“, “Lo Zahir” e molti altri.