Luglio 2024, 5 romanzi rosa da leggere sotto l’ombrellone

Luglio è iniziato da qualche giorno ma tu non hai ancora deciso a quale lettura dedicare il tuo tempo libero? Se sei in vena di romanzi rosa, ti suggeriamo di continuare a leggere questo articolo. I libri che ti consigliamo sono tutti perfetti per chi ama le storie romantiche, a tratti ironiche, che fanno un po’ sognare a occhi aperti.

5 romanzi rosa da leggere a luglio sotto l’ombrellone

“Bad cruz” di L.J. Shen

Ecco uno di quei romanzi rosa che risultano perfetti da leggere in estate. Già la copertina del libro rimanda al mare, agli ombrelloni, alle lunghe giornate di luglio trascorse in totale relax…

Tennessee Turner è talmente abituata a essere l’oggetto dei pettegolezzi e il bersaglio delle occhiatacce delle malelingue della piccola città di Fairhope da essersi costruita una corazza.

Dietro il trucco deciso e la succinta divisa del diner in cui serve ai tavoli, infatti Nessy va avanti con la sua vita consapevole che nessuno, la sua famiglia in prima linea, ha intenzione di dimenticare gli errori che lei ha commesso né di credere che sia diversa dalla sexy svampita che appare.

Il dottor Cruz Costello, dal canto suo, ha ben altri problemi. Considerato da tutto il paese il meglio che Fairhope possa offrire, ha trascorso la vita saltando da un successo all’altro, riempiendo di orgoglio la sua famiglia e assecondando ogni aspettativa riposta sulle sue spalle – anche se incarnare la perfezione non è sempre facile o divertente.

Quando la sorella di Tennessee si fidanza col fratello di Cruz, le loro due famiglie organizzano una crociera prematrimoniale per conoscersi meglio e trascorrere del tempo insieme…

“Non più di dieci parole” di Rebecca Quasi

“Non più di dieci parole” è una storia malinconica e romantica, perfetta per chi ha voglia di una lettura densa di emozioni.

L’esistenza dell’avvocato Nicola Maschieri scorre placida in serena monotonia e profonda dedizione al lavoro, fino al giorno in cui il posto di Procuratore Reggente viene assegnato alla dottoressa Francesca D’Aragona. Tra i due scatta da subito un’affinità che va oltre la rivalità professionale e che mette in discussione la vita di entrambi.

“Storia di una libraia di Tokyo” di Nanako Hanada

Uno di quei romanzi rosa diversi dal solito, in cui i libri e l’amore si incrociano da protagonisti.

Nanako è in piena crisi esistenziale. Separata da poco dal marito, non ha più una casa: vaga tra capsule hotel, internet cafè aperti fino a tardi e super sento, i bagni pubblici a pagamento. Il lavoro non va meglio: all’eccentrica libreria Village Vanguard di Tōkyō, di cui è direttrice, le vendite languono.

Disillusa e disamorata, Nanako si rende conto di quanto la sua vita sia diventata angusta, senza rapporti personali al di là dei colleghi e senza prospettive. C’è solo una passione che le permette di andare avanti: quella per i libri. Finché un giorno, d’impulso, Nanako si iscrive a un sito di incontri “veloci”, in cui le persone hanno trenta minuti per vedersi, parlarsi ed entrare in sintonia.

“Bridgerton” di Julia Quinn

Se ami i romanzi rosa in costume, sarai felice di poter dedicare il tuo tempo libero alla lettura della serie di Bridgerton.

Otto fratelli e sorelle i cui nomi sono in rigoroso ordine alfabetico. Una grande famiglia. Sono i Bridgerton, al centro di una delle saghe di romance storici di ambientazione Regency più letta di sempre. Questo volume comprende il primo e il secondo volume: Il duca e io e Il visconte che mi amava, rispettivamente dedicati alle peripezie sentimentali di Daphne e del primogenito Anthony.

“Un disastro in amore” di Maia

Infine, un simpatico romance che racconta di amore e seconde possibilità.

Timida, introversa e incredibilmente imbranata, Lily Warner a vent’anni lavora come inserviente addetta alle camere in un lussuoso hotel di New York.

In un anonimo giorno di lavoro come un altro, non si aspetta di incontrare proprio Gunner Eckhart, il ragazzo dei suoi sogni e famoso pilota di Formula Uno, i cui poster in posa statuaria la accompagnano nei quotidiani viaggi in metropolitana. A causa di un incidente in pista avvenuto nella stagione precedente, Gunner non è più la fiorente promessa che tutti si erano aspettati dal suo esordio.

