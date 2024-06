Luglio 2024, 10 libri in uscita da non perdere

Il mese di luglio è alle porte, e noi lo attendiamo con ansia per via delle interessanti novità editoriali che introdurrà in libreria. Fra le novità tanti gialli e thriller, ma anche titoli di narrativa, romance e saggi. Scopriamo insieme 10 nuovi libri da non lasciarsi scappare a luglio.

Luglio 2024, 10 libri in uscita da tenere d’occhio

“La sirena di Posillipo” di Paolo Jorio

A luglio non lasciarti sfuggire la possibilità di leggere un appassionante romanzo storico che racconta un tempo lontano e una donna che ha segnato la storia dell’arte e della letteratura italiana.

Tra un miracolo del sangue di San Gennaro e una gara di canto in occasione della festa di Piedigrotta, “La sirena di Posillipo” ci accompagna in un viaggio tra le corti dei Gonzaga e la Roma dei papi, nei postriboli più sordidi e sulle terrazze più stupende di Napoli, per raccontarci la storia di una passione furiosa come solo l’amore per l’arte sa generare.

Il ritratto autentico e inedito di Adriana Basile, una donna fuori dagli schemi, capace di riscrivere la propria sorte, e del mondo immaginifico che ha ispirato l’immortale “Cunto de li cunti”.

“L’invenzione di Eva” di Alessandro Barbaglia

Continuiamo sulla scia delle biografie con un interessante libro in uscita il 2 luglio.

Scordata. Come può essere dimenticata colei che a lungo è stata considerata la donna più bella del mondo? La diva per eccellenza, quella che tutti ammirano, che tutti sognano. Eppure è quel che accade a Hedy Lamarr, ebrea austriaca figlia di un dirigente di banca e di una talentuosa pianista. Hedy, al secolo Hedwig Eva Maria Kiesler. Eva, come la prima donna. È il 1932 quando gira il film che la renderà famosa.

Con L’invenzione di Eva , Alessandro Barbaglia restituisce a questa donna geniale e disperata ciò che il mondo ha tardato troppo a riconoscerle. Lo fa con trasporto e gratitudine, senza dimenticare il privilegio di raccontare una vita così straordinaria, e dimostrando ancora una volta come memoria e narrazione siano spesso gli unici strumenti per risolvere l’incompiutezza di certe esistenze.

“Teoria della singolarità” di John Banville

A luglio esce anche il nuovo, sorprendente romanzo di John Banville.

Un uomo appena uscito di prigione, dopo aver scontato una lunghissima pena per omicidio, scende da una macchina sportiva rossa, non sua, e si presenta alla casa della sua infanzia. L’uomo, Felix Mordaunt, va sotto falso nome. Un’altra famiglia vive adesso nella tenuta, che con sorpresa di Felix non si chiama più – non è più? – Coolgrange.

Il nuovo proprietario l’ha acquistata dalla famiglia di Ivy Blount, che ci è rimasta come domestica, cuoca e governante tuttofare. Si tratta dello scienziato di fama mondiale Adam Godley, la cui teoria degli infiniti ha cambiato il modo di pensare il mondo. Sono passati anni dalla sua morte.

Ora nella grande casa ad Arden vivono il figlio di Godley, Adam jr., con la bellissima moglie Helen e l’anziana madre, relegata in una stanza remota, in uno stato di demenza o di allucinazione. L’arrivo di Felix getta scompiglio.

“Il villaggio perduto” di Camilla Sten

Se a luglio hai voglia di un nuovo, avvincente thriller, continua a leggere.

Alice Lindstedt è una giovane regista di documentari costretta a barcamenarsi con la precarietà. C’è una storia, nascosta da qualche parte nelle crepe del passato, che la ossessiona da sempre.

Nell’estate del 1959 il piccolo villaggio minerario di Silvertjärn è stato teatro di un evento inspiegabile: i suoi novecento abitanti sono svaniti nel nulla, lasciandosi dietro soltanto una città fantasma, il cadavere di una donna lapidata nella piazza del paese e una neonata di pochi giorni abbandonata sui banchi della scuola.

Nonostante le indagini e le perlustrazioni a tappeto della polizia, non si è mai trovata alcuna traccia dei residenti, né alcun indizio sul loro destino.

“La signora di Bhatia” di Sujata Massey

Se ami i gialli storici e le ambientazioni esotiche, non devi lasciarti sfuggire “La signora di Bhatia”, in uscita il prossimo 5 luglio.

Bombay, giugno 1922. Un tea party di beneficenza a Bhatia House è un’occasione mondana a cui Perveen Mistry non può mancare. Soprattutto perché si tratta di una raccolta fondi per la costruzione di un nuovo ospedale specializzato in salute femminile.

Lei, l’unica avvocata in una città in cui la mortalità infantile è alta, il controllo delle nascite impossibile e poche donne hanno mai visto un medico, ha molto a cuore la causa. Ben presto, tuttavia, la festa si tramuta in tragedia…

“La regina dei sentieri” di Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone

A metà luglio esce un giallo tutto italiano nato da un lavoro a quattro mani. Una lettura perfetta per l’estate.

Serena, mamma di due figlie, casalinga ultraindaffarata, chimica con il «superpotere» dell’olfatto formidabile e professionalmente coltivato nel suo ultimo lavoro da sommelier.

E Corinna, sovrintendente di polizia, alta un metro e novanta e con un carattere ruvido, opposto a quello irruente e solare di Serena, ma con lei da subito in sintonia. A riunire l’irresistibile coppia è un caso che coinvolge il mondo vitivinicolo del borgo toscano di Bolgheri.

“Sirene” di Emilia Hart

A luglio ritorna anche Emilia Hart con un romanzo travolgente che intreccia la storia di quattro donne appartenenti a quattro epoche differenti.

2019. Nel cuore della notte Lucy si sveglia di soprassalto; si trova nella stanza del suo ex ragazzo, a cavalcioni su di lui, con le mani strette attorno alla sua gola. Cosa ci fa lì? Confusa e terrorizzata, cerca rifugio dalla sorella Jess, sperando che possa aiutarla a capire il sogno che da qualche tempo popola le sue notti: la scena vivida e inquietante di due sorelle che stanno naufragando.

1800. Le sorelle Mary ed Eliza vengono strappate al loro amato padre in Irlanda e costrette a imbarcarsi su una nave diretta in Australia. Mentre vengono trasportate sempre più lontano da tutto ciò che amano e conoscono, iniziano a notare nei loro corpi degli strani cambiamenti che non riescono a spiegarsi.

“Ti aspetto a Central Park” di Felicia Kingsley

Grande ritorno per Felicia Kingsley con il suo “Ti aspetto a Central Park”, in arrivo il 2 luglio.

Knight Underwood ha tutto: un elegante loft nell’Upper East Side, una fila di donne alla porta e il lavoro dei suoi sogni. O quasi. È l’editor che detiene il record di bestseller pubblicati dalla Pageturner Publishing e la promozione a direttore editoriale è dietro l’angolo. Purtroppo, non ha fatto i conti con quella che è destinata a diventare la sua spina nel fianco: Victoria Wender.

“Una di famiglia” di Freida McFadden

In uscita il 2 luglio anche un avvincente thriller.

Millie è in cerca di un lavoro per ricominciare una nuova vita. Pur non avendo referenze, riesce a farsi assumere come governante nella lussuosa villa dei Winchester.

Non è esattamente il lavoro dei suoi sogni: polvere e cattivo odore invadono le stanze, e la padrona di casa, Nina, è una donna annoiata e instabile, che sembra godere nel vederla faticare dalla mattina alla sera. Però, quantomeno, Millie qui può fingere di essere un’altra e sentirsi al sicuro dalle ombre che la tormentano.

Ma qualcosa non quadra in casa Winchester: la porta della sua stanza si chiude solo dall’esterno, e il giardiniere, Enzo, fa di tutto pur di metterla in guardia…

“La violenza dei vinti” di Petros Markaris

Infine, per chi ama i polizieschi, un’ottima notizia: il 2 luglio arriva anche la nuova avventura del commissario Kharitos.

Il direttore della polizia dell’Attica, il nostro amato Kostas Charitos, e la sua sostituta a capo della squadra omicidi, Antigone Ferleki, si trovano a dover affrontare una nuova, spinosa, indagine.

Un professore universitario, che si era attirato molte antipatie da parte di allievi e colleghi, è stato ucciso nel suo ufficio durante una manifestazione studentesca sfociata in scontri con la polizia. Mentre le prime ricerche si concentrano sugli studenti della vittima e sulle persone a lui più vicine, un secondo omicidio scombina le carte in tavola agli inquirenti…

