Giugno 2024, 10 libri in uscita da non lasciarsi sfuggire

A giugno tornano Francesca Giannone e Glenn Cooper, ma non solo... Ecco 10 nuovi libri in arrivo questo mese che meritano la tua attenzione.

Il mese di giugno è alle porte, e noi lo attendiamo con ansia per via delle interessanti novità editoriali che introdurrà in libreria. Un anticipo? Il 18 giugno ritorna Francesca Giannone, l’autrice esordiente che con “La portalettere” ha dato vita a un incredibile caso editoriale. Ma non solo: tornano Glenn Cooper, Patrizia Rinaldi, Cristina Cassar Scalia… Un mese ricco di novità succose, insomma.

Cosa aspetti per leggere e scoprirle tutte? Ecco 10 libri in uscita a giugno 2024 da non lasciarsi sfuggire.

Giugno 2024, 10 libri in uscita da non lasciarsi scappare

“Domani, domani” di Francesca Giannone

Il 18 giugno tornerà con un nuovo romanzo storico l’autrice della Portalettere.

Salento, 1959. Lorenzo e Agnese hanno perso tutto. E lo capiscono quando, con gli occhi tristi che si porta dietro da una vita, il padre annuncia di aver venduto il saponificio di famiglia, un’eredità che lui ha vissuto come una condanna.

Per Lorenzo e Agnese, invece, quella fabbrica che il nonno ha creato dal nulla, che profuma di talco, di essenze floreali e di oli vegetali, e che occupa ogni loro pensiero, era la certezza di un presente sereno e la promessa di un futuro da tracciare insieme, uniti. Quindi l’idea di rimanere lì come semplici operai sotto un nuovo, arrogante padrone è devastante per entrambi.

“Mare di pietra” di Patrizia Rinaldi

L’11 giugno sarà la volta di un noir misterioso e ironico: il nuovo libro di Patrizia Rinaldi.

Un insolito trio composto da Andrea, la Signora e Donna Achille – esemplare di un non meglio definito animale fuggito da un circo – si gode la tranquillità della cabina al mare, di fronte alle onde di Posillipo.

La quiete però dura poco, perché Marzio Mansi ha un incarico per loro: recarsi su un’isola al largo della costa sorrentina e infiltrarsi tra gli eccentrici ospiti di Villa Genziana, in apparenza esclusivo resort, in realtà centro di ogni sorta di traffico lecito e, soprattutto, illecito. Lo scopo è scoprire che fine ha fatto la spietata maîtresse Gada di Spagna: si sa che è stata uccisa.

Ma da chi? Perché? E dov’è finito il cadavere? Così, Andrea e la Signora, fingendosi l’una aspirante soubrette pronta a tutto e l’altra manager-protettrice, si trovano al centro di un intrigo torbido e pericolosissimo.

L’11 giugno arriverà in libreria anche l’ultima avventura di Cal Donovan.

Era scritto che sarebbero tornati. E ora la Chiesa trema… Quando, a soli due anni dall’elezione, papa Giovanni XXIV viene trovato morto nel suo letto, il Vaticano deve superare in fretta lo sconcerto e organizzare un nuovo conclave.

Il giorno d’apertura, dopo la tradizionale processione dei cardinali elettori, viene sancito l’Extra omnes e si chiudono le porte. Nel pomeriggio i fedeli attendono l’esito della prima votazione, tuttavia le ore passano e dal comignolo su cui sono puntate migliaia di telecamere non esce nessuna fumata, né nera né bianca.

“La piscina” di Giacomo Papi

Nel mese di giugno hai voglia di leggere un giallo diverso dai soliti? Giacomo Papi ne ha realizzato uno davvero ricco di spunti, tutto incentrato sulla satira e sul tema della lotta di classe.

Il Maestro Klaus Signorini, artista famoso in tutto il mondo per le sue disinstallazioni, sta per festeggiare 80 anni nel castello umbro dove si è ritirato.

Intorno alla grande piscina di Gheddafi – che il Maestro ha smontato e rimontato piastrella per piastrella nel castello – ci saranno tutti i domestici, l’infermiere-spacciatore Mario, una troupe impegnata a girare un documentario sulla sua vita, i due nipoti Tobia e Lucrezia e i pronipoti Gaia e Juan Julio, l’algida gallerista Emanuela Goldman e l’avido avvocato Magnoni.

Il vecchio artista sa che tutti penseranno alla sua eredità, più che al suo compleanno, ma ci si aspetta comunque una settimana di grandi risate, nuotate, mangiate, battute di spirito e di caccia, con il fucile e con il falco. Qualcosa, tuttavia, va storto…

“Eden” di Auður Ava Ólafsdóttir

“Eden” è un romanzo meraviglioso, che ha già affascinato il pubblico internazionale. Arriverà in Italia l’11 giugno.

Alba, che si occupa di lingue in pericolo di estinzione, vive a Reykjavík e viaggia spesso in aereo per lavoro. Di ritorno da un convegno, calcola che per compensare la sua impronta di carbonio annuale dovrebbe piantare cinquemilaseicento alberi. Detto, fatto.

Imparando a costruire muretti dai video in rete, tra colpi di vanga e veri e propri sradicamenti, nel suo nuovo terreno fuori città Alba è destinata a incontri eccezionali, come quello con Danyel, un giovane rifugiato in fuga dalla guerra, che le regalerà una nuova prospettiva sul futuro. «Ogni venerdì muore una lingua», sente Alba all’ultimo convegno a cui partecipa.

Linguista, docente universitaria, correttrice di bozze, Alba è un’esperta – e un’amante – delle parole, e il tema delle lingue in pericolo di estinzione le sta a cuore, dal momento che l’islandese ne fa parte.

“Il Castagno dei cento cavalli” di Cristina Cassar Scalia

Tra i libri in uscita a giugno 2024 troviamo un grande e atteso ritorno: quello di Cristina Cassar Scalia che il 18 giugno esce in libreria con “Il Castagno dei cento cavalli”, la nuova avventura di Vanina Guarrasi.

«La Boscaiola» era un tipo schivo, però non dava fastidio a nessuno: una di quelle persone che non sembrano avere amici e nemmeno nemici.

Eppure qualcuno l’ha uccisa. Poi ha infierito sul suo cadavere come se avesse un intento preciso. Un nuovo caso per Vanina Guarrasi. Ai piedi del Castagno dei cento cavalli, un albero secolare che cresce sulle pendici dell’Etna, due guardie forestali ritrovano il corpo di una donna brutalmente assassinata. La scena del crimine è sconcertante.

“Sulla pietra” di Fred Vargas

Un rapimento, svariati delitti e un assassino, forse mancino forse no. Saranno solo leggende e superstizioni ma, da quando è ricomparso il fantasma dello Zoppo, in Normandia le sciagure non si contano più.

A sei anni da “Il morso della reclusa”, a giugno torna Fred Vargas con uno dei personaggi capolavoro del noir, lo svagato e visionario Jean-Baptiste Adamsberg, commissario del XIII arrondissement di Parigi. Il guardacaccia Gaël Leuven era un marcantonio solido come uno scoglio bretone, ma per ucciderlo sono bastate due coltellate al torace.

“Il bacio del calabrone” di Giancarlo De Cataldo

Ecco un altro bel giallo da non lasciarsi sfuggire a giugno.

Una morte sospetta proietta un’ombra sinistra su una prima all’Opera. Giancarlo De Cataldo compone con maestria una trama affascinante, dal sapore classico e dal ritmo serrato. Un mistero che porta il Pm Manrico Spinori a conoscere, molto da vicino, l’ambiente dell’alta moda internazionale.

Non tutto è luce, nel luminoso mondo del lusso. È la prima cosa di cui si rende conto Manrico Spinori quando viene chiamato a indagare sull’improvviso decesso di Tito Cannelli – titolare di una prestigiosa maison – avvenuto in una cornice quanto mai suggestiva: il laboratorio dei costumi del Teatro Costanzi di Roma.

“Berlino, addio” di Gabriele Tergit

Fra i romanzi in arrivo nel mese di giugno, questo è uno dei più intriganti. “Berlino, addio” è un’opera storica e corale che racconta tre generazioni di tedeschi in uno dei periodi più difficili per la storia dell’umanità.

La magnifica festa del 30 gennaio 1933 sarebbe stata ricordata negli anni a venire come l’ultima occasione in cui si erano ritrovati tutti insieme. Fu un momento scintillante e al tempo stesso un commiato: la Berlino della comunità ebraica, con la sua vivacissima, brulicante polifonia, era perduta per sempre.

Dopo il grande successo de “Gli Effinger”, Gabriele Tergit narra le vicende di cinque famiglie berlinesi sradicate dalla ferocia della storia del Novecento.

“Le vie della katana” di Piero Colaprico

I racconti che compongono questa bellissima raccolta, in uscita il 4 giugno, ritraggono come in un’istantanea la società e la cultura in cui siamo immersi.

Mettetevi comodi, perché in quest’ampia raccolta di racconti – come sempre nel miglior poliziesco – c’è da spasimare, ridere e pensare, mentre ci si immerge in tutta la complessità criminale, politica, sociale e psicologica degli ultimi cinquant’anni: la corruzione serpeggiante dalle forze dell’ordine alla politica, il ruolo dei servizi segreti in contesti nazionali e internazionali, la criminalità organizzata nel suo adattarsi al mutare dei tempi, l’immigrazione.

