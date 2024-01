“La portalettere” di Francesca Giannone è il libro più letto in Italia nel 2023

Chissà quante novità e sorprese editoriali ci riserverà questo 2024 appena iniziato. Mentre aspettiamo, ci dedichiamo a quelli che si sono rivelati luminosi successi lo scorso anno. Insieme a Felicia Kingsley, c’è un’altra autrice italiana ad aver venduto numeri da capogiro. Stiamo parlando di Francesca Giannone, esordiente con il suo “La portalettere“, il libro italiano più letto nel nostro paese.

Chi è Francesca Giannone

Laureata in Scienze della Comunicazione ed esperta di cinematografia, Francesca Giannone è nata in Puglia ma ha vissuto per diverso tempo a Bologna, dove ha curato la catalogazione dei trentamila volumi della Associazione Luigi Bernardi e ha frequentato il corso biennale di scrittura della Bottega di Narrazione «Finzioni».

Il suo primo passo nel mondo della scrittura è dovuto ad una serie di racconti pubblicati su varie riviste letterarie nel corso degli anni. Tornata a vivere a Lizzanello, il suo paese di origine in Salento, Francesca Giannone continua a dedicarsi alla scrittura ma anche al suo secondo amore, la pittura, con opere quasi esclusivamente legate al mondo femminile.

La storia di Anna Allavena ha fatto innamorare i lettori

Amore e coraggio. Forse sono i due sostantivi che più si adattano alla descrizione de “La portalettere”. Perché quella di Anna è una storia costruita attorno a questi due punti fermi. Una donna che viene catapultata in un mondo nuovo, da subito ostile, in cui la libertà femminile è limitata e, insieme ad essa, lo è anche la considerazione che il popolo ha della donna.

Anna arriva in una piccola località pugliese, che poi è il paese d’origine dell’autrice de “La portalettere”, accompagnata dall’adorato marito e sempre seguita dallo sguardo attento e amorevole del cognato, perdutamente innamorato della donna.

Nonostante gli ostacoli, le malelingue e i sempre crescenti pregiudizi, Anna non si dà mai per vinta. Anzi, con la sua dedizione, contribuirà a cambiare, nel suo piccolo, la percezione dei suoi concittadini.

Dunque, cosa aspettarsi dalla lettura de “La portalettere”?

Il libro che ha ottenuto così tanto successo nel 2023 è un bellissimo romanzo storico che accompagna la famiglia Greco per oltre tre decenni, a partire dagli anni ’30.

Se non lo avete ancora fatto e avete intenzione di acquistarlo, ecco cosa vi aspetta: leggerete di una storia d’amore in cui il sentimento è raccontato in ogni sua sfumatura, con personaggi tanto sfaccettati da sembrare reali, con una donna che assurge da esempio anche per noi ed un Salento luminoso, caldo e vivace che fa da sfondo alle vicende e vi farà innamorare.

Un’eroina non convenzionale

Insomma, gli ingredienti che hanno fatto innamorare i lettori del libro di Francesca Giannone sono la matrice storica de “La portalettere”, l’ambientazione salentina così presente e caratteristica, ma anche e soprattutto i temi trattati.

C’è poi un valore aggiunto nell’opera prima dell’autrice pugliese: Anna non è la classica eroina a cui ci hanno abituato secoli di letteratura. Ve lo raccontiamo proprio attraverso le parole dell’autrice, che ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni del Quotidiano di Puglia:

«Non ha un carattere facile ma forse è piaciuta proprio perché è così vera. Non è l’eroina classica senza macchia e senza paura, è una donna che ha luci e ombre, come tutti noi. È una donna vera anche quando è scorbutica, diretta e te lo dice chiaramente, ma ha anche tanti pregi come la sua dolcezza verso i personaggi più difficili. I lettori si riconoscono e si immedesimano in lei. Bisogna tenersele strette le donne come Anna».

La serie tv in cantiere

Francesca Giannone lo ha ribadito nelle sue ultime interviste, ma la voce correva già da qualche tempo sulla stampa nazionale: il successo editoriale de “La portalettere” non è passato inosservato agli occhi dei produttori televisivi ed è ormai ufficiale.

Il romanzo d’esordio di Giannone diventerà presto una serie tv.

La Lotus Production è in procinto di firmare l’accordo definitivo con una delle piattaforme di streaming in lizza per l’acquisizione. Fra le più quotate ci sono Netflix e Disney +. Noi non vediamo l’ora di saperne di più. E voi?

