Luglio 2024, 5 libri gialli da leggere per godersi l’estate

Sono tutti appena usciti, freschi di stampa, i 5 libri gialli che ti proponiamo per le tue letture di luglio: fra gialli classici, thriller e noir nordici, le alternative di questo mese sono davvero interessanti e variegate. Scopriamole insieme in questo articolo.

5 libri gialli da leggere a luglio

“Una di famiglia” di Freida McFadden

Iniziamo con un thriller che ha già irretito milioni di lettori in terra straniera ed è uscito lo scorso 2 luglio nelle librerie italiane.

Millie è in cerca di un lavoro per ricominciare una nuova vita. Pur non avendo referenze, riesce a farsi assumere come governante nella lussuosa villa dei Winchester.

Non è esattamente il lavoro dei suoi sogni: polvere e cattivo odore invadono le stanze, e la padrona di casa, Nina, è una donna annoiata e instabile, che sembra godere nel vederla faticare dalla mattina alla sera. Però, quantomeno, Millie qui può fingere di essere un’altra e sentirsi al sicuro dalle ombre che la tormentano.

Ma qualcosa non quadra in casa Winchester: la porta della sua stanza si chiude solo dall’esterno, e il giardiniere, Enzo, fa di tutto pur di metterla in guardia… ma da cosa, esattamente?

“Il villaggio perduto” di Camilla Sten

Fra i gialli che ti consigliamo per il mese di luglio c’è “Il villaggio perduto”, appena uscito in libreria per la collana Darkside di Fazi. Un libro misterioso la cui storia si dipana fra presente e passato, supposizioni e memorie.

Alice Lindstedt è una giovane regista di documentari costretta a barcamenarsi con la precarietà. C’è una storia, nascosta da qualche parte nelle crepe del passato, che la ossessiona da sempre.

Nell’estate del 1959 il piccolo villaggio minerario di Silvertjärn è stato teatro di un evento inspiegabile: i suoi novecento abitanti sono svaniti nel nulla, lasciandosi dietro soltanto una città fantasma, il cadavere di una donna lapidata nella piazza del paese e una neonata di pochi giorni abbandonata sui banchi della scuola.

Nonostante le indagini e le perlustrazioni a tappeto della polizia, non si è mai trovata alcuna traccia dei residenti, né alcun indizio sul loro destino. La nonna di Alice viveva nel villaggio, e tutta la sua famiglia è scomparsa insieme a loro. Le domande senza risposta sono troppe, e Alice decide di realizzare un documentario per ricostruire ciò che è realmente accaduto.

“Il miraggio” di Camilla Läckberg e Henrik Fexeus

Continuiamo con i gialli nordici con “Il miraggio”, un avvincente libro nato dall’unione della penna di Camilla Läckberg e Henrik Fexeus. Una lettura perfetta per il mese di luglio, soprattutto se ti appassiona il mentalismo e se hai nostalgia della stagione fredda: il noir, da poco approdato in libreria, è ambientato nel periodo natalizio.

A Stoccolma il Natale si avvicina e la città si riempie di luci, ma per qualcuno la festa si annuncia amara. Una misteriosa telefonata al ministro della Giustizia segna l’inizio di un conto alla rovescia che lo spinge inesorabilmente incontro al giorno fissato per la sua morte.

Come se non bastasse, in uno dei tunnel abbandonati della metropolitana viene ritrovato un mucchio di ossa umane. Potrebbero appartenere allo scheletro di un noto esponente della finanza, scomparso da qualche tempo? Mina Dabiri, la poliziotta ossessionata dai microbi, assume la guida delle indagini.

Ma gli indizi scarseggiano e non le resta che tornare a chiedere aiuto a Vincent Walder, il maestro mentalista che molti ritengono capace persino di leggere nel pensiero.

“L’enigma del cabalista” di Marcello Simoni

Per il mese di luglio arriva anche un grande ritorno: il maestro del thriller storico italiano, Marcello Simoni, torna con “L’enigma del cabalista”.

Anno Domini 1307. Mentre l’Ordine del Tempio è in procinto di sgretolarsi sotto le accuse di eresia, Basilio Cacciaconti, templare rinnegato, si reca a Napoli per condurre un’indagine dagli aspetti quantomai singolari. Il ritrovamento di un antico talismano e dell’uomo che ne sarebbe in possesso.

Un’impresa non semplice, dal momento che la persona alla quale Basilio deve dare la caccia è l’ebreo Malachia Vinelles, un mago cabalista tenuto prigioniero nelle segrete del convento di San Domenico, sede dell’Inquisizione.

L’unico modo di comunicare con lui è attraverso la giovane figlia Samira, alla quale è stato dato il permesso di recare visita al padre. Il Cacciaconti, tuttavia, non è il solo a muoversi su questa complicata scacchiera.

“L’amica” di S.A. Paris

Infine, un thriller intrigante uscito il mese scorso che ci sembra la lettura perfetta per il mese di luglio per chi ama il mistero ma, soprattutto, i colpi di scena e il ritmo serrato.

Iris e Gabriel sono sposati da vent’anni e, ultimamente, le cose non vanno come dovrebbero. Sarà per via del lavoro di Gabriel, che lo ha portato sull’orlo di un esaurimento nervoso, o perché Iris si sente sempre più trascurata e stanca. Hanno bisogno di passare del tempo insieme, senza distrazioni, per provare a ricucire il rapporto, ed è per questo che partono per un viaggio in Scozia. Ma, al ritorno, ad aspettarli c’è un’ospite inattesa.

La loro amica più cara, Laure, ha appena saputo che il marito ha avuto una figlia con un’altra donna e ha bisogno di un posto dove riflettere sul da farsi. Seppur a malincuore, Iris e Gabriel la accolgono in casa, sperando che si tratti solo di qualche giorno. Invece le settimane passano e Laure non dà segno di volersene andare, anzi diventa sempre più invadente, usando senza permesso i vestiti di Iris e arrivando persino a riorganizzare la cucina.

Come se ciò non bastasse, Laure s’insinua anche nella loro vita sociale, stringendo amicizia coi nuovi vicini di casa e, in particolare, col giardiniere, un giovane silenzioso ed enigmatico, che sembra nascondere un passato oscuro. E quando ormai la presenza dell’amica diventa soffocante, Iris e Gabriel scoprono che il marito di Laure è scomparso…

