5 libri in uscita a luglio 2023 da non perdere

Nuovo mese, nuovi libri in arrivo. Da grandi ritorni a novità interessanti, ecco le 5 novità editoriali da non perdere a luglio.

Spy story, fantascienza, romanzi storici e tanto altro… Ecco le novità editoriali da non perdere a luglio 2023.

5 libri da non perdere in uscita a luglio

“Outlander” di Diana Gabaldon

Esce a metà luglio la riedizione di “Outlander”, il primo volume della serie concepita da Diana Gabaldon che ha fatto impazzire i lettori di tutto il mondo.

È il 1945, la guerra è finalmente finita. Claire Randall, ex infermiera della Royal Army, sta trascorrendo una seconda luna di miele nelle Highlands scozzesi assieme al marito Frank, professore di storia a Oxford. Durante una passeggiata, Claire viene catturata dal misterioso cerchio di pietre eretto sulla collina di Craigh na Dun: inconsapevole viaggiatrice nel tempo, si ritrova straniera in terra straniera – una sassenach –, catapultata all’improvviso in un paese devastato dai conflitti e diviso tra i clan.

È l’anno del Signore 1743. In quel mondo intriso di passione e violenza, superstizioni e infide alleanze, la vita di Claire è in costante pericolo. E anche il suo cuore: l’unico su cui possa contare è il giovane Jamie Fraser, guerriero scozzese ricercato dalle Giubbe Rosse, con cui instaura un rapporto via via più profondo. Talmente profondo da farle mettere in discussione tutto ciò che ha contato per lei fino a quel momento e lasciarla lacerata tra due uomini, due epoche… e due destini.

“La solitudine del predatore” di Alice Henderson

A luglio arriva anche un romanzo ad alta tensione, “La solitudine del predatore”.

Alex Carter sta studiando i ghiottoni in un santuario naturalistico in Montana, ma viene minacciata dagli abitanti locali che la vogliono cacciare dalla loro terra. Alex non si ferma e continua a sorvegliare gli animali in pericolo attraverso delle fotocamere posizionate sul territorio.

Mentre sta controllando le foto si accorge di un animale di specie diversa: un uomo gravemente ferito che si aggira nei boschi… Chiama i soccorsi, tuttavia le ricerche cadono nel vuoto e le forze dell’ordine sembrano stranamente disinteressate. Ma quando un nuovo predatore travalica i confini della riserva, diventa chiaro che la preda è Alex stessa.

La biologa ha visto troppo, e il cacciatore che la bracca è decisamente un essere umano… Adesso la sua sopravvivenza dipende dalla capacità di stare sempre un passo avanti a lui, usando tutto ciò che sa sul mondo animale.

“Il cognome delle donne” di Aurora Tamigio

Ecco un’altra interessante uscita in arrivo i primi di luglio!

All’origine c’è Rosa. Nata nella Sicilia di inizio Novecento, cresciuta in un paesino arroccato sulle montagne, rivela sin da bambina di essere fatta della materia del suo nome, ossia di fiori che rispuntano sempre, di frutti buoni contro i malanni, di legno resistente e spinoso. Al padre e ai fratelli, che possono tutto, non si piega mai sino in fondo.

Finché nel 1925 incontra Sebastiano Quaranta, che “non aveva padre, madre o sorelle, perciò Rosa aveva trovato l’unico uomo al mondo che non sapeva come suonarle”. È un amore a prima vista, dove la vista però non inganna. Rosa scappa con lui, si sposano e insieme aprono un’osteria, che diventa un punto di riferimento per la gente dei quattro paesi tutt’intorno.

A breve distanza nascono il bel Fernando, Donato, che andrà in seminario, e infine Selma, dalle mani delicate come i ricami di cui sarà maestra. Semplice e mite, Selma si fa incantare da Santi Maraviglia, detto Santidivetro per la pelle diafana, sposandolo contro il parere materno. È quando lui diventa legalmente il capofamiglia che cominciano i guai, e un’eredità che era stata coltivata con cura viene sottratta.

“Tarendol” di René Barjavel

A luglio arriva in Italia anche la fantascienza francese! Infatti, approda il 14 luglio nelle librerie il capolavoro di René Barjavel, “Tarendol”.

Francia, primavera 1943. Gli echi del conflitto che sconvolge l’Europa intera arrivano attutiti tra le mura dello studentato della cittadina di Milon, dove Jean Tarendol si prepara a sostenere gli esami finali.

Figlio di contadini e orfano di padre, sogna di trasferirsi in città per diventare architetto, finché un sentimento nuovo sopraggiunge a scombussolare la sua esistenza: l’amore per Marie, inavvicinabile figlia della direttrice della scuola femminile.

Mentre la passione fra i due adolescenti esplode, una calunniosa denuncia alla Gestapo sconvolge la straniata sospensione di quei giorni di cortile e costringe Jean e alcuni suoi compagni alla fuga. È l’inizio di un periplo che lo porterà finalmente a Parigi.

“Il messaggio” di Mai Jia

Infine, vi segnaliamo che nel mese di luglio uscirà anche la nuova spy story dell’acclamato autore cinese Mai Jia.

Cina, 1941. Al culmine del conflitto sino-giapponese, la Repubblica di Nanchino sostenuta da Tokyo rafforza la lotta clandestina contro la resistenza. Una notte, quattro agenti dell’intelligence – due uomini e due donne – al servizio del governo fantoccio di Wang Jingwei come crittografi vengono scortati nella celebre Tenuta Qiu, due edifici isolati alle porte di Hangzhou.

Sono stati convocati dal quartier generale dell’esercito imperiale perché tra loro si nasconde una spia. Nome in codice: Fantasma. Jin, Wu, Li e Gu dovranno rimanere rinchiusi fino a quando il traditore non verrà smascherato. Separare la verità dalle bugie, però, non è semplice.