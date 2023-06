5 serie tv da guardare quest’estate

Oggi diamo il benvenuto all’estate scoprendo insieme 5 serie tv perfette da guardare in queste settimane calde e assolate, in cui magari abbiamo bisogno di fermarci e rilassarci un po’ di più, in compagnia di un intrattenimento più leggero, fresco e, perché no, esotico. Diamo un’occhiata a 5 serie tv appena uscite o in arrivo fra poco sulle piattaforme di streaming perfette per l’estate!

Estate 2023, 5 serie tv da non perdere

“Love club”, disponibile su Prime Video

Avete voglia di qualcosa di fresco, nuovo e possibilmente non troppo impegnativo né in termini di durata né di contenuto? “Love club” è la serie che non potete lasciarvi scappare quest’estate.

Si tratta di un’antologica tutta made in Italy, disponibile su Amazon Prime Video, che in quattro puntate esplora le vite di altrettanti giovani impegnati nella lotta per farsi accettare – ed amare – così come sono.

“Love club” è stata presentata pochi giorni fa in occasione del MIX Festival – Festival Internazionale di Cinema LGBTQIA+ e Cultura Queer -, e ha riscosso molte critiche positive in quanto prodotto fresco ed originale che pone al centro dell’obbiettivo i giovani ed in particolare la comunità LGBTQIA+ di Milano.

“Divorziamo!”, disponibile su Netflix

Chi ha detto che non si possa viaggiare anche stando comodamente seduti sul divano di casa? Se quest’estate avete voglia di cambiare aria, ma un po’ “metaforicamente”, allora vi segnaliamo che su Netflix sta per uscire “Divorziamo!”, una serie tv romantica, profonda ma anche divertente, che viene direttamente dal Giappone.

Protagonisti una famosa attrice ed un altrettanto celebre uomo della politica che, sposati, vorrebbero porre fine al matrimonio attraverso un divorzio. Nulla di più semplice, penserete, nell’epoca in cui i divorzi sono diventati più frequenti dei sodalizi ben riusciti e duraturi. Invece, i nostri protagonisti dovranno lottare e architettare piani e stratagemmi per riuscire nel loro intento senza essere intaccati dalle numerose influenze che arrivano dall’esterno.

“The Witcher”, disponibile su Netflix

Approderà su Netflix a fine giugno anche l’attesa prima parte della terza stagione di “The Witcher”, prodotto nato dopo il successo planetario dei libri di Andrzej Sapkowski e del videogioco ad essi ispirati. Si tratta di un adattamento live-action che dà vita a tutti gli elementi dei libri e del gioco da cui è tratto.

Il terzo capitolo della serie, che consta di otto episodi girati fra Inghilterra, Italia, Galles, Croazia Slovenia e Marocco, ruota attorno a Geralt, protagonista nonché cacciatore di mostri mutante, e a Ciri, che si trova in grave pericolo. Insomma, la serie tv perfetta per chi vuole godersi un’estate all’insegna del fantasy e del mistero!

“L’estate nei tuoi occhi”, disponibile su Prime Video

Estate romantica? Desiderio di leggerezza e storie che vi riportino indietro alla vostra adolescenza? “L’estate nei tuoi occhi”, in arrivo su Prime Video anche con una seconda stagione, è la serie tv che vi consigliamo di tenere d’occhio per quest’estate.

Belly Conklin sta per compiere 16 anni, e sta per andare nel suo posto preferito, Cousins Beach, per passare l’estate con la sua famiglia e I Fisher. Belly è cresciuta molto nell’ultimo anno, e ha la sensazione che questa estate sarà diversa da tutte le estati precedenti. L’estate nei tuoi occhi è tratta dal libro di Jenny Han che è autrice e produttrice esecutiva.

“Outlander”, disponibile su Sky Serie

Come potremmo tralasciare di menzionare “Outlander” fra le serie tv perfette da gustare in estate? Il prodotto televisivo tratto dalla serie di libri di Diana Gabaldon è da anni uno dei più seguiti in tutto il mondo. Una serie che mescola il fascino del racconto in costume, la magia del viaggio nel tempo, le strategie della guerra ed una delle storie d’amore più appassionanti viste sul piccolo schermo ultimamente.

In arrivo su Sky Serie con la prima parte della settima stagione, “Outlander” questa volta ci porta all’inizio del 1777, quando Jamie e Claire decidono di lasciare Fraser’s Ridge per tornare, insieme ad Ian, in Scozia. Sfortunatamente, non riescono nell’intento, e rimangono bloccati a Ticonderoga, dove nel frattempo sta per scoppiare l’ennesima guerra.

Nel frattempo, Brianna e Roger sono tornati nel 1980 e vivono a Lallybroch, dove seguono le avventure di Jamie e Claire tramite una serie di lettere rinvenute nell’abitazione.