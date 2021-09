Ludovico Ariosto, i versi più belli tratti da “L’Orlando Furioso”

I versi celebri dell'Orlando Furioso

L’Orlando Furioso, tra le opere più importanti di Ludovico Ariosto. Questo grande poema cavalleresco fu pubblicato nella sua edizione definitiva nel 1532. La vicende narrate coinvolgono anche la bellissima Angelica, in fuga da numerosi spasimanti, tra i quali il paladino Orlando, di cui viene sin dalle prime ottave preannunciata la pazzia, portando all’estremo la dimensione del cavaliere cristiano. Per omaggiare il grande scrittore e la sua opera, abbiamo selezionato per voi i versi più belli.

.

All’apparir che fece all’improvviso

de l’acqua l’ombra, ogni pelo arricciossi,

e scolorossi al Saracino il viso;

la voce, ch’era per uscir, fermossi.

Udendo poi da l’Argalia, ch’ucciso

quivi avea già (che l’Argalia nomossi)

la rotta fede così improverarse,

di scorno e d’ira dentro e di fuor arse.

(Ludovico Ariosto, Orlando Furioso)

.

La verginella è simile alla rosa,

ch’in bel giardin su la nativa spina

mentre sola e sicura si riposa,

né gregge né pastor se le avvicina;

l’aura soave e l’alba rugiadosa,

l’acqua, la terra al suo favor s’inchina:

gioveni vaghi e donne inamorate

amano averne e seni e tempie ornate.

(Ludovico Ariosto, Orlando Furioso)

.

Con molta attenzion la bella donna

al pianto, alle parole, al modo attende

di colui ch’in amarla non assonna;

né questo è il primo dì ch’ella l’intende:

ma dura e fredda più d’una colonna,

ad averne pietà non però scende,

come colei c’ha tutto il mondo a sdegno,

e non le par ch’alcun sia di lei degno.

(Ludovico Ariosto, Orlando Furioso)

.

Appresso ove il sol cade, per suo amore

venuto era dal capo d’Oriente;

che seppe in India con suo gran dolore,

come ella Orlando sequitò in Ponente:

poi seppe in Francia che l’imperatore

sequestrata l’avea da l’altra gente,

per darla all’un de’ duo che contra il Moro

più quel giorno aiutasse i Gigli d’oro.

(Ludovico Ariosto, Orlando Furioso)

.

Pieno di dolce e d’amoroso affetto,

alla sua donna, alla sua diva corse,

che con le braccia al collo il tenne stretto,

quel ch’al Catai non avria fatto forse.

Al patrio regno, al suo natio ricetto,

seco avendo costui, l’animo torse:

subito in lei s’avviva la speranza

di tosto riveder sua ricca stanza.

(Ludovico Ariosto, Orlando Furioso)

.

E fuor di quel cespuglio oscuro e cieco

fa di sé bella ed improvvisa mostra,

come di selva o fuor d’ombroso speco

Diana in scena o Citerea si mostra;

e dice all’apparir: – Pace sia teco;

teco difenda Dio la fama nostra,

e non comporti, contra ogni ragione,

ch’abbi di me sì falsa opinione. –

(Ludovico Ariosto, Orlando Furioso)

.

Forse era ver, ma non però credibile

a chi del senso suo fosse signore;

ma parve facilmente a lui possibile,

ch’era perduto in via più grave errore.

Quel che l’uom vede, Amor gli fa invisibiIe,

e l’invisibil fa vedere Amore.

Questo creduto fu; che ‘l miser suole

dar facile credenza a quel che vuole.

(Ludovico Ariosto, Orlando Furioso)