L’ironia è la miglior arma contro il bullismo, parola di una schiappa!

Il bullismo è un argomento difficile da affrontare. Cosa c’è da dire, in effetti, sugli atti di violenza o di prevaricazione fisica o psicologica, ripetuti nel tempo, nei confronti di un soggetto palesemente più debole o incapace di difendersi? Che reazione ci si aspetterebbe se ad essere aggrediti fossimo noi o i nostri figli? La prima cosa che viene in mente è trovare il coraggio di replicare con la stessa forza e alla stessa maniera. Ma poi, se ci fermiamo a pensare, ci rendiamo conto che è troppo facile usare gli stessi mezzi di chi ci ha aggredito, significherebbe dare valore e legittimità alla violenza come forma di difesa. Così come sarebbe inutile resistere alle provocazioni o alle brutalità senza piegarsi, tenendo alta la testa e lo sguardo, solo per dimostrare di essere degli incassatori più forti dei bulli. Allora cosa fare? Cambiamo marciapiede ogni volta che rischiamo di incrociare sui nostri passi il ragazzino che ci prende in giro? O decidiamo di non uscire più se non in gruppo?

Libri, video, studi e conferenze contro il bullismo

Il fenomeno è talmente diffuso che oggi i libri, i saggi, le conferenze, gli incontri e i video per affrontare il problema sono davvero numerosi. E numerose sono le attività che le scuole organizzano. Eppure ancora pochi sono i ragazzi che hanno la forza e il coraggio di denunciare il loro o i loro aggressori. La paura di una ritorsione è sempre un buon motivo per cedere alla paura, si sa.