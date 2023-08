L’importanza della comunicazione: confronto con Alessandro Morelli

Giovedì 3 agosto a Capalbio Libri Silvia Grassi e Roberto Iadicicco hanno presentato il loro saggio “Comunicatore a chi?” (Guida editore). Ospite il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli. Ha condotto la serata la giornalista Silvia Sciorilli Borrelli.



Comunicazione, giornalismo, social e il ruolo delle nuove professioni

“La comunicazione è vita. Non solo per noi umani. Anche gli animali comunicano i loro stati d’animo, la paura, la gioia, il pericolo e trasferiscono – comunicando – le proprie esperienze ai loro simili. La comunicazione è il tessuto connettivo, l’ambiente in cui siamo immersi, come le creature marine nell’acqua dell’oceano. Senza la comunicazione gli esseri viventi sarebbero destinati a estinguersi.”

Il numero dei “comunicatori” è in continuo e costante aumento e dall’antica Grecia ad oggi, è una professione che si è sempre evoluta e mai estinta.

Attraverso il contributo di chi ha fatto della comunicazione una professione, di chi tutti i giorni si occupa di parlare agli altri, di informarli, di convincerli, di intrattenerli e persuaderli, Silvia Grassi e Roberto Iadicicco nel saggio “Comunicatore a chi?” approfondiscono e indagano su quale sia il ruolo del comunicatore in una società in continua evoluzione.

Il saggio apre una riflessione sull’importanza di comunicare in modo efficace e sul ruolo del giornalista e traccia l’identikit del comunicatore, fornendo al lettore un approccio differente per guardare più da vicino al mondo dei comunicatori digitali, sempre più numerosi e presenti nel mercato globale.

Libreriamo media partner di Capalbio Libri Tutti i giorni Libreriamo vi racconterà la vita del festival con interviste e incursioni presso un angolo dedicato il “corner social” di Capalbio Libri. Scopri il programma completo: visita il sito di Capalbio Libri per restare sempre aggiornato.

© Riproduzione Riservata