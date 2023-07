I 10 libri più venduti della settimana, D’Adamo e Cassar Scalia prime

Scopriamo insieme gli altri libri presenti fra i 10 più acquistati della settimana, avvalendoci della classifica elaborata dal Servizio Statistiche di Arianna, che studia i dati delle oltre 1650 librerie aderenti al circuito.

I 10 libri più venduti questa settimana

1. “Come d’aria” di Ada D’Amato

Prima posizione per il romanzo che ha vinto il Premio Strega, “Come d’aria” di Ada D’Amato, che sicuramente sarà uno dei libri più gettonati quest’estate.

Daria è la figlia, il cui destino è segnato sin dalla nascita da una mancata diagnosi. Ada è la madre, che sulla soglia dei cinquant’anni scopre di essersi ammalata. Questa scoperta diventa occasione per lei di rivolgersi direttamente alla figlia e raccontare la loro storia. Tutto passa attraverso i corpi di Ada e Daria: fatiche quotidiane, rabbia, segreti, ma anche gioie inaspettate e momenti di infinita tenerezza.

2. “La banda dei carusi” di Cristina Cassar Scalia

Fra i libri più venduti della settimana c’è anche l’ultimo lavoro di Cristina Cassar Scalia.

Da quando si è trasferita sotto l’Etna, al vicequestore Vanina Guarrasi non era mai successo di lasciarsi coinvolgere tanto da un caso. Ma ora il brutale omicidio su cui deve indagare è quasi un fatto personale. Per lei, per la sua squadra e per la banda dei carusi che già in passato le è stato d’aiuto.

In una mattina di aprile, alla Playa, l’unica spiaggia sabbiosa di Catania, viene scoperto il cadavere di Thomas Ruscica, qualcuno lo ha ucciso con un colpo di rastrello alla testa. Thomas era uno dei «carusi» di don Rosario Limoli, parroco di frontiera che opera nel difficile quartiere di San Cristoforo. E Vanina lo conosceva…

3. “ELP” di Antonio Manzini

Terzo nella classifica dei libri più venduti della settimana, “ELP” di Antonio Manzini sancisce il ritorno di Rocco Schiavone in libreria.

Non si fa che parlare dell’ELP, l’Esercito di Liberazione del Pianeta. Il vicequestore Rocco Schiavone guarda con simpatia mista al solito scetticismo ai gesti clamorosi di questi disobbedienti che liberano eserciti di animali d’allevamento in autostrada. Semmai è incuriosito dal loro segno di riconoscimento che si diffonde come un contagio tra ragazze e ragazzi. La vera violenza sta però da un’altra parte e quando Rocco viene a sapere di una signora picchiata dal marito non si trattiene.

4. “È colpa mia?” di Mercedes Ron

Nuovo ingresso fra i libri più venduti della settimana per Mercedes Ron e il suo “È colpa mia?”.

Se hai solo diciassette anni e tua madre decide di cambiare vita, marito e città non puoi fare altro che seguirla, anche se è l’ultima cosa che vorresti al mondo. Anche se la città in questione è Los Angeles. È quello che succede a Noah, costretta a lasciare il fidanzato e tutti i suoi amici per trasferirsi in California, dove l’attendono una villa gigantesca, vestiti costosi, scuole private e feste in piscina. Tutte cose che a Noah non sono mai troppo interessate.

Ma ad attenderla c’è anche Nicholas, il suo nuovo fratellastro: ventun anni, studente del college, capelli scuri e penetranti occhi azzurri. Quello che Noah non sa, e che nessuno in famiglia sospetta, è che dietro quella faccia d’angelo Nicholas nasconde una doppia vita, non proprio da bravo ragazzo…

5. “Il cognome delle donne” di Aurora Tamigio

Si piazza quinto fra i libri più venduti della settimana il bellissimo romanzo di Aurora Tamigio.

All’origine c’è Rosa. Nata nella Sicilia di inizio Novecento, cresciuta in un paesino arroccato sulle montagne, rivela sin da bambina di essere fatta della materia del suo nome, ossia di fiori che rispuntano sempre, di frutti buoni contro i malanni, di legno resistente e spinoso. Al padre e ai fratelli, che possono tutto, non si piega mai sino in fondo.

Finché nel 1925 incontra Sebastiano Quaranta, che “non aveva padre, madre o sorelle, perciò Rosa aveva trovato l’unico uomo al mondo che non sapeva come suonarle”.

6. “Beyond the story. Il racconto di 10 anni dei BTS” di Myeongseok Kang e BTS

Il primo titolo ufficiale pubblicato per celebrare il 10° anniversario dei BTS si piazza sesto fra i libri più venduti. Contiene storie che ancora non si conoscono sul gruppo, tra cui foto inedite, codici QR dei video e tutte le informazioni sugli album. Dopo aver fatto il loro ingresso nel mondo musicale il 13 giugno 2013, i BTS celebrano il decimo anniversario del loro debutto nel giugno 2023.

7. “Un buon posto in cui fermarsi” di Matteo Bussola

Si piazza settimo fra i 10 libri più venduti la scorsa settimana la novità di Matteo Bussola: “Un buon posto in cui fermarsi“.

A volte la vita ci colpisce fino ad abbatterci. E se invece di rialzarci, provassimo a guardare il mondo con gli occhi di chi è a terra? Forse proprio la resa può regalare un’inaspettata felicità. Dopo “Il rosmarino non capisce l’inverno”, il nuovo commovente romanzo di Matteo Bussola. In pochi hanno saputo raccontare la fragilità maschile senza stereotipi, senza pregiudizi, senza vergogna.

Incrinati, piegati, sconfitti, capaci però di cercare un senso, di intravederlo lì dove mai avrebbero creduto, questi protagonisti trovano ognuno un modo personale, autentico, spudoratamente onesto, di rispondere alla domanda: «Che cosa fa di un uomo un uomo?».

8. “Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi” di Michela Murgia

L’ottavo dei libri più venduti della settimana è la novità firmata da Michela Murgia, “Tre ciotole”, dedicata alla tematica della crisi, che si riconferma il primo dei libri più acquistati in Italia anche questa settimana.

S’innamorano di una sagoma di cartone o di un pretoriano in miniatura, odiano i bambini pur portandoseli in grembo, lasciano una donna ma ne restano imprigionati, vomitano amore e rabbia, si tagliano, tradiscono, si ammalano.

Sono alcuni dei personaggi del nuovo libro di Michela Murgia, un romanzo fatto di storie che si incastrano e in cui i protagonisti stanno attraversando un cambiamento radicale che costringe ciascuno di loro a forme inedite di sopravvivenza emotiva.

9. “Ugly love” di Colleen Hoover

Nona posizione fra i libri più venduti per “Ugly love” di Colleen Hoover.

Il giorno in cui Tate Collins si trasferisce a casa del fratello ad attenderla c’è una sorpresa: il suo affascinante vicino di casa sdraiato sul pianerottolo, ubriaco. Dopo averlo soccorso, Tate spera di non trovarselo più tra i piedi e invece scopre che Miles Archer – questo il nome dell’affascinante vicino – è un grande amico e collega pilota del fratello. Costretti a passare del tempo insieme, Tate e Miles scoprono di essere irrimediabilmente attratti l’uno dall’altra.