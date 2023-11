I 10 libri più venduti della settimana, Volo, Manzini e Carrisi sul podio

Curiosi di scoprire i libri più acquistati in Italia la scorsa settimana?

Ancora una volta,il podio è occupato da Antonio Manzini e da Donato Carrisi, ma con una variazione non da poco: il primo posto se lo aggiudica Fabio Volo con la sua novità, “Tutto è qui per te”. Scopriamo insieme gli altri libri presenti fra i 10 più acquistati della settimana, avvalendoci della classifica elaborata dal Servizio Statistiche di Arianna, che studia i dati delle oltre 1650 librerie aderenti al circuito.

I 10 libri più venduti della settimana

1. “Tutto è qui per te” di Fabio Volo

Si aggiudica la prima posizione nella classifica dei libri più acquistati della settimana la novità di Fabio Volo.

Luca è bravissimo nelle sorprese, ha il talento di rendere speciale ogni momento, anche le pause pranzo.

È un uomo molto indipendente, però non gli piace stare da solo. Ha una storia importante alle spalle, finita non ha capito bene come (“quand’è che le cose belle poi diventano brutte?”).

Esce con una ragazza che ha la metà dei suoi anni e un po’ se ne vergogna, ma lei è come una boccata d’aria fresca. Sua madre invece dispone di lui come se non fosse mai diventato un adulto e non perde occasione per farlo sentire sbagliato, in debito.

Un giorno, per caso, incontra Lucia, la sua fidanzata di quando aveva vent’anni.

Antonio Manzini si piazza al secondo posto nella classifica dei 10 libri più venduti con la nuova uscita dedicata all’amato personaggio di Rocco Schiavone.

Dopo Vecchie conoscenze e Le ossa parlano, il vicequestore Rocco Schiavone è in missione non ufficiale a migliaia di chilometri dalla sua odiata Aosta, con il vecchio amico Brizio.

Vogliono ritrovare Furio, l’altro compagno di una vita, scomparso tra Buenos Aires, Messico e Costa Rica. Furio, da parte sua, si è lanciato a rotta di collo sulle tracce di Sebastiano, il quarto del gruppo, scappato in Sud America per sfuggire ad una colpa tremenda e alla conseguente punizione.

L’antefatto è lontano nel tempo e ha squassato le vite di tutti loro.

3. “L’educazione delle farfalle” di Donato Carrisi

L’attesissima novità firmata da Donato Carrisi, “L’educazione delle farfalle”, si attesta terza fra i libri più venduti la scorsa settimana.

La casa di legno brucia nel cuore della notte. Lingue di fuoco illuminano la vallata fra le montagne. Nel silenzio della neve che cade si sente solo il ruggito del fuoco. E quando la casa di legno crolla, restano soltanto i sussurri impauriti di chi è riuscito a fuggire in tempo.

Ma qualcosa non è come dovrebbe essere. I conti non tornano. E il destino si rivela terribilmente crudele nei confronti di una madre: Serena.

4. “A sweet Christmas” di Doom, Foster, Rokia, Leighton, Arcadipane

La quarta posizione della classifica dei libri più venduti la scorsa settimana è occupata da una serie di racconti a tema natalizio.

Romantico, passionale, contrastato, il sentimento più dolce risplende in una collezione dedicata al periodo più magico dell’anno.

Cinque racconti firmati da Erin Doom, A.J. Foster, Rokia, Carrie Leighton e F. Vanessa Arcadipane ci scaldano il cuore con incanto e delicatezza.

Le autrici confezionano un incredibile regalo a tema natalizio per le lettrici e i lettori, riaccompagnandoci negli universi narrativi che più ci hanno fatto emozionare, facendoci rivivere ancora una volta le atmosfere uniche e le trame segrete delle loro storie più amate.

5. “Giù nella valle” di Paolo Cognetti

Il quinto dei libri più venduti la scorsa settimana è di nuovo “Giù nella valle”, il nuovo romanzo di Paolo Cognetti, autore che abbiamo imparato ad amare soprattutto con il capolavoro “Le otto montagne”.

Ci sono animali liberi, cupi e selvatici, altri che cercano una mano morbida e un rifugio. In mezzo, tra l’ombra e il sole, scorre il fiume. I due fratelli sono Luigi e Alfredo, un larice e un abete: a dividerli c’è una casa lassù in montagna, ad avvicinarli il bancone del bar. E poi Betta, che fa il bagno nel torrente e aspetta una bambina.

In questo romanzo duro e levigato come un sasso, Paolo Cognetti scende dai ghiacciai del Rosa per ascoltare gli urti della vita nel fondovalle. La sua voce canta le esistenze fragili, perse dietro la rabbia, l’alcol e una forza misteriosa che le trascina sempre più giù, travolgendo ogni cosa.

Lungo la Sesia come in tutto il mondo, a subire il dolore dell’uomo restano in silenzio gli animali e gli alberi.

6. “Abel” di Alessandro Baricco

Al sesto posto fra i libri più acquistati la scorsa settimana c’è “Abel”, l’atteso ritorno di Alessandro Baricco in libreria.

Ha ventisette anni, Abel, quando diventa leggenda. Ha messo fine a una rapina sparando simultaneamente con due pistole contro obiettivi diversi. Un colpo detto il Mistico, che pochi sono in grado di mettere a segno con la sua precisione.

È lo sceriffo della cittadina di un Ovest immaginario ed è innamorato di Hallelujah Wood, una donna che ha addosso una specie di mistero, mani piccole e labbra orientali.

Anche lei lo ama: ogni tanto parte senza che lui sappia dove va – “passiamo senza fermarci, è inteso così” –, ma torna sempre.

La madre di Abel, invece, anni prima se n’è andata per non tornare mai più. Ha preso i quattro cavalli migliori e ha lasciato lui, i fratelli e la sorella al loro destino.

C’è un saggio al settimo posto della classifica dei 10 libri più venduti della settimana; si tratta dell’ultimo lavoro di Aldo Cazzullo, dedicato all’Impero Romano.

Attraverso un racconto pieno di dettagli e curiosità, alla portata del lettore colto ma anche di quello semplicemente curioso, Aldo Cazzullo ricostruisce il mito di Roma, partendo dai personaggi e dalle storie e arrivando alle idee e ai segni. A cominciare da quello che è stato il simbolo di tutti gli imperi del mondo, da Roma all’America: l’aquila.

8. “Le armi della luce” di Ken Follett

Si attesta all’ottavo posto fra i libri più venduti della scorsa settimana la nuova uscita di Ken Follett, quinto e ultimo capitolo dei libri di Kingsbridge, che si svolge tra il 1792 e il 1824, in un’epoca di grandissimi cambiamenti in cui il progresso si scontra con le tradizioni del vecchio mondo rurale e il governo dispotico è determinato a fare dell’Inghilterra un potente impero commerciale.

Una coraggiosa filatrice, un ragazzo geniale, una giovane idealista che fonda una scuola per bambini disagiati, un commerciante di tessuti travolto dai debiti del padre, una moglie infedele, un operaio ribelle, un artigiano intraprendente, un vescovo inetto, un ricco imprenditore senza scrupoli sono solo alcuni dei personaggi che animano questa storia indimenticabile.

Eroine ed eroi carismatici combattono per un futuro libero dall’oppressione, personaggi cattivi e perversi cercano di mantenere ad ogni costo i loro privilegi in un complesso intreccio ricco di dettagli storici accuratamente documentati.

9. “Non ti manchi mai la gioia” di Vito Mancuso

Si piazza nono fra i libri più acquistati della settimana il nuovo saggio di Vito Mancuso dedicato alla gioia e alla ricerca della propria forza interiore.

A ognuno di noi capita di vivere momenti di stallo, quando non riusciamo a trovare la forza per andare avanti né sappiamo quale direzione prendere.

La letteratura e i libri ci insegnano che da sempre siamo in lotta con questa sensazione d’impotenza, ciò che è cambiato è solo il nostro modo di reagire. Se in passato cercavamo una via di fuga nella religione, oggi la troviamo in una nuova fede che celebra il culto dell’Io.

L’inganno, però, è dietro l’angolo, perché nel credere soltanto in sé il narcisismo non fa altro che aggravare la propria prigionia. Nel suo nuovo libro, Vito Mancuso propone una filosofia della liberazione per riconoscere e smantellare le trappole che attanagliano le nostre vite e aprirci a un’esistenza più autentica, fino a sperimentare la gioia profonda di vivere.

10. “Israele e i palestinesi in poche parole” di Marco Travaglio

L’ultimo dei 10 libri in classifica è un saggio che riguarda un tema di stringente attualità: il conflitto israelo-palestinese.

In questo libro alla portata di tutti, che si legge d’un fiato come un romanzo, Marco Travaglio racconta con sintesi e chiarezza, lontano dalle opposte tifoseria da curva sud, la Guerra dei Cent’Anni israelo-palestinese. E risponde a tutte le domande e a tutti i dubbi suscitati dagli ultimi bagni di sangue.

