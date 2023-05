I 10 libri più venduti della settimana, da Lucinda Riley a Umberto Galimberti

Quali sono i libri più venduti della scorsa settimana? Nella classifica dei più acquistati c’è qualche cambiamento rispetto alle posizioni della scorsa settimana: troviamo in testa “Atlas”, di Lucinda Riley, il nuovo capitolo firmato Pera Toons e dedicato ai più piccoli, “Luna rossa” di Jo Nesbø e il delicato romanzo di Lorenza Gentile, “Le cose che ci salvano”.

Scopriamo insieme gli altri libri presenti fra i 10 più acquistati della settimana, avvalendoci della classifica elaborata dal Servizio Statistiche di Arianna, che studia i dati delle oltre 1650 librerie aderenti al circuito.

I 10 libri più venduti nell’ultima settimana

1. “Atlas. La storia di Pa’ Salt” di Lucinda Riley

Giunge al suo capitolo conclusivo la fortunata ed amata saga delle Sette Sorelle concepita da Lucinda Riley. “Atlas”, da pochissimo in libreria, non poteva che conquistare il primo posto della classifica dei libri più venduti della settimana!

Nizza, 2008. Dopo averla inseguita per tutto il mondo, le ragazze D’Aplièse hanno finalmente trovato la sorella perduta, e ora che sono finalmente insieme a bordo dello yacht di famiglia, sono pronte a salpare per commemorare la morte di Pa’ Salt. Merope, però, arriva portando con sé il prezioso diario del padre e così, nelle lunghe ore di navigazione per raggiungere il Mar Egeo, le sorelle, circondate dai loro cari, potranno finalmente scoprire la verità sull’uomo che le ha accolte e cresciute e che in fondo conoscevano appena.

Parigi, 1928. La famiglia Landowski trova un bambino di sette anni svenuto nel proprio giardino. A un passo dalla morte, viene salvato e accolto come se fosse uno dei loro figli. Nonostante sia un ragazzo gentile, precoce e talentuoso, pur di non spiegare da che cosa sta fuggendo si chiude in un ostinato mutismo.

Mentre diventa un giovane uomo, si innamora, prende lezioni al prestigioso Conservatorio di Parigi e sembra quasi poter dimenticare i terrori del suo passato, ma poi una nuova minaccia lo costringe a partire: non potrà mai essere al sicuro, non finché il suo migliore amico non avrà compiuto la sua vendetta. Un romanzo che promette un vortice di emozioni e sembra essere la degna conclusione dei libri delle Sette Sorelle.

2. “Divertimenti” di Pera Toons

Il secondo dei 10 libri più venduti della settimana è invece dedicato ai più piccoli ed appartiene a tutt’altro genere. Si tratta di “Divertimenti” di Pera Toons, un libro che racchiude barzellette, freddure, indovinelli e giochi per intrattenere i più piccoli.

3. “Luna rossa” di Jo Nesbø

Ecco al terzo posto fra i libri più venduti “Luna rossa” di Jo Nesbø, approdato in libreria lo scorso 9 maggio.

Un amico spacciatore di coca, uno sbirro corrotto e uno psicologo malato di cancro. È questa la squadra che Harry Hole è riuscito a mettere insieme. E chissà se ce la farà a salvarlo dal precipizio. Senza più un ruolo nella polizia, Harry è a Los Angeles al preciso scopo di ammazzarsi di alcol. Ma Lucille, una vecchia attrice che ha sottratto alla furia di un cartello della droga, gli ha offerto un posto in cui stare, un po’ di amicizia e dei vestiti decenti.

Nel frattempo, a Oslo, un immobiliarista sospettato di aver ucciso due ragazze lo cerca come investigatore privato. Harry rifiuta, non è più il leggendario detective di un tempo. Ma quando il cartello prende Lucille in ostaggio, il solo modo per tirar su i soldi del riscatto è riunire una squadra di reietti come lui e accettare l’incarico.

4. “Le cose che ci salvano” di Lorenza Gentile

Al quarto posto fra i libri più venduti della settimana troviamo il delicato romanzo di Lorenza Gentile – già presente fra i libri più acquistati della scorsa settimana – che ci spinge a riflettere sul passato e sul futuro, “Le cose che ci salvano”.

Gea vive in un condominio sui Navigli di Milano e non oltrepassa mai i confini del suo quartiere. In un mondo che sogna di andare su Marte, lei coltiva con amore il suo “orticello”. Ha ventisette anni e si arrangia come tuttofare. Conserva in casa tutto ciò che prima o poi potrebbe servire perché non crede nei supermercati e nel comprare, ma nel riciclare e dare nuova vita alle cose.

E, fedele alla sua personale “economia circolare di quartiere”, distribuisce in giro gli oggetti che aggiusta, oltre a pillole per lo spirito sotto forma di poesie, biglietti, origami con citazioni. Vive sola, ma ha buoni amici: l’ottantenne pseudo-portinaia del palazzo, un pensionato taciturno, l’energica donna che gestisce la tavola calda in fondo alla strada, un tredicenne che sogna di diventare autista di corriera. Nessuno della sua età, perché Gea, nella sua età, non ci si ritrova. Così come non si ritrova nel mondo.

Forse perché è cresciuta in un posto sperduto, con un padre ossessionato dalle catastrofi che la obbligava a prepararsi sempre al peggio? Cominceremo a scoprire il suo segreto grazie al Nuovo mondo, una vecchia bottega di rigattiere, appartenuta un tempo alla carismatica Dorothy.

5. “Il passeggero” di Cormac McCarthy

Da pochissimo arrivato in libreria con un atteso ritorno, Cormac McCarthy si piazza al quinto posto della classifica dei libri più venduti della settimana con “Il passeggero”.

Durante una missione di recupero al largo della costa del Mississippi, Bobby Western vede quel che non avrebbe dovuto vedere: un JetStar apparentemente intatto adagiato sul fondale e, in cabina, chiome fluttuanti, bocche aperte e occhi vuoti, nove corpi senza vita. Da dove viene quell’aereo, che fine ha fatto la scatola nera, e che ne è stato della decima persona sulla lista passeggeri? Queste le domande a cui Bobby, perseguitato da due emissari governativi «con un’aria da missionari mormoni», non sa dare risposta. Capisce allora di dover scomparire.

6. “Spare. Il minore” del principe Harry

Sarà sicuramente una conseguenza della recente incoronazione del nuovo re d’Inghilterra Carlo III, ma ecco che “Spare” ritorna fra i 10 libri più venduti della settimana, confermando il suo successo.

È stata una delle più strazianti immagini del Ventesimo secolo: due ragazzini, due principi, che seguono il feretro della madre sotto gli occhi addolorati e inorriditi del mondo intero. Mentre si celebrava il funerale di Diana, principessa del Galles, miliardi di persone si chiedevano quali pensieri affollassero la mente dei principi, quali emozioni passassero per i loro cuori, e come si sarebbero dipanate le loro vite da quel momento in poi.

Finalmente Harry racconta la sua storia. Con la sua cruda e implacabile onestà, “Spare. Il minore” è una pubblicazione epocale. Le sue pagine, dense di analisi e rivelazioni, sono frutto di un profondo esame di sé e della consapevolezza – conquistata a caro prezzo – che l’amore vince sempre sul lutto.

7. “Dammi mille baci” di Tillie Cole

Il settimo dei 10 libri più venduti della settimana è una lettura che piacerà molto agli amanti delle commedie romantiche.

Poppy Litcheld ha solo nove anni quando si lancia nell’avventura più grande della sua vita, collezionare mille baci capaci di farle scoppiare il cuore. Il suo vicino di casa e migliore amico è il perfetto compagno per quest’avventura. Poppy ha tutto quello che potrebbe desiderare: gioia, risate, baci da togliere il fiato, e il vero amore.

Ma crescere è difficile e l’amore può non essere in grado di superare tutti gli ostacoli… Quando il diciassettenne Rune Kristiansen torna nella tranquilla cittadina della Georgia in cui ha abitato da bambino, ha in mente solo una cosa. Scoprire il motivo che ha spinto la sua inseparabile amica d’infanzia a escluderlo dalla sua vita senza una parola di spiegazione. Ma il suo cuore potrebbe rompersi di nuovo… Un bacio dura un attimo. Ma mille baci possono durare un’eternità.

8. “Michele Ferrero. Condividere valori per creare valore” di Salvatore Giannella

L’ottavo titolo presente fra i 10 libri più venduti della settimana è una biografia, la prima che racconta la vita di Michele Ferrero, uno dei più grandi imprenditori italiani, nonché creatore della Nutella, simbolo iconico dell’Italia nel mondo.

Le intuizioni geniali, la visione internazionale, la capacità di ascoltare gli altri. L’attenzione certosina alla qualità dei prodotti, alle esigenze dei consumatori, al benessere dei dipendenti. L’invenzione di sistemi di produzione innovativi. L’amore per la famiglia e per la sua terra. La grande riservatezza e l’umiltà. La cura verso i valori umani, la responsabilità sociale.

9. “Oscura e celeste” di Marco Malvaldi

Anche il nono titolo in classifica fra i libri più venduti è costituito da un’attesa novità.

Marco Malvaldi torna al giallo storico riportando in vita il padre della scienza moderna: un toscano verace, amante del vino e della tavola, incline alle facezie ma capace di volgere il proprio straordinario ingegno alla conoscenza, consegnandoci gli strumenti attraverso cui pensare il futuro.

L’Europa è in guerra, le risorse scarseggiano ed è in corso una pandemia: no, non stiamo parlando di attualità ma dell’anno 1631. A Firenze la peste infuria, il Granduca dà disposizioni per limitare i contagi ma c’è chi sa trarre beneficio dalle situazioni di emergenza: tra gli altri, un “filosofo naturale” che con la scusa del morbo ha ottenuto di stampare il suo ultimo libro in città anziché a Roma, eludendo gli accaniti controlli dell’Inquisizione. È Galileo Galilei!

10. “Le parole di Gesù” di Umberto Galimberti e Ludwig Monti

Infine, al decimo posto fra i libri più acquistati della settimana troviamo un altro titolo dedicato ai più giovani, stavolta illustrato e concepito da Umberto Galimberti e Ludwig Monti, che hanno deciso di dedicare un volume all’insegnamento rivoluzionario di Gesù.

Le parole di Gesù raccontano un modo diverso e rivoluzionario di vivere. Non una religione né delle regole da seguire, ma un pensiero sul mondo e su di noi per far sbocciare prospettive differenti. Un invito per ragazze e ragazzi a interrogarsi sulla vita in una chiave nuova, attraverso le parole di Gesù.