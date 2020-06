Libri per ragazzi in uscita a giugno: 10 nuove proposte

Dieci nuovi libri in uscita a giugno per bambini e ragazzi che possono essere buona compagnia in queste prime giornate senza lezioni seppure a distanza.

La grande fuga – Ulf Stark

Tra i libri per ragazzi in uscita l’ultimo lascito di Ulf Stark, pubblicato postumo. In ospedale, nonno Gottfrid è come un leone in gabbia e non fa che sbraitare contro le infermiere, creando il vuoto attorno a sé. Perfino il figlio, invece di andare a trovarlo, preferisce stare a casa a fare i cruciverba. Ma al piccolo Ulf il nonno è sempre piaciuto, imprecazioni e caratteraccio compresi, e mal sopporta che il papà non lo accompagni da lui. Così si inventa una bugia e si organizza in proprio, tanto la strada per l’ospedale ormai l’ha imparata. E impara presto anche a dir bugie, perché la prossima sarà un vero e proprio piano di fuga, diabolicamente architettato per esaudire un grande desiderio del nonno. Soldi alla mano, ingaggia come autista l’amico panettiere, il lentigginosissimo ed efficientissimo Ronny-Adam, e fingendo di partire per un ritiro con la squadra di calcio affronta un’avventura irta di difficoltà per portare il nonno, con la sua gamba rotta e il suo cuore malconcio, a vedere forse per l’ultima volta la casa sull’isola: è lì che ha vissuto i suoi tempi felici con la nonna, che adesso è in cielo, ammesso che quel cielo esista. La grande fuga è un inno alla vita e alla libertà, un’ode lieve che, con l’inconfondibile, tenero umorismo di questo gigante della letteratura per l’infanzia, smuove tra qualche lacrima e molti sorrisi temi pesanti come macigni, dall’amore tra le generazioni e tra i vivi e i morti fino al grande mistero dell’aldilà.

Età di lettura: da 6 anni.

Il dio dei gatti è immortale – Paolo Bontempo e Gianluca Dario Rota

Con i suoi quattordici anni di devasto e guai, Aco passa le giornate sul suo skate per le strade di Longuelo, il quartiere alla periferia di Bergamo che lui chiama casa. È la prima settimana di un giugno che già si preannuncia indimenticabile e Aco si prepara a trascorrere l’estate con la sua gang scapestrata, ormai per lui una seconda famiglia. In effetti, forse, solo una cosa renderebbe ancora più epica un’estate già promettente: un ritorno di fiamma con la Cate, la ragazza che lui ama da sempre e per cui è disposto davvero a tutto. Tanto che, quando lei gli racconta in lacrime di aver perso il suo gatto, Aco non riesce proprio a starsene con le mani in mano e parte alla ricerca di Syd, il felino perduto, pur di tornare a vedere il sorriso della Cate.

Tra fughe rocambolesche, intuizioni mistiche e previsioni tutto fuorché azzeccate, Aco si renderà conto che crescere è una prova difficile e che lʼamore è il più complicato dei sentimenti.

Mi chiamo Nako – Guia Risari

Tra i libri in uscita per ragazzi, un libro che è un piccolo capolavoro dell’arte letteraria e figurativa. Le tavole, curate da un vero e proprio maestro dell’illustrazione, e il testo, poetico, graffiante e delicato insieme, fanno della storia di Nako – un bambino rom – un racconto su cui piccoli e grandi possono confrontarsi su mondi altri rispetto al proprio. Mondi più giudicati che non veramente conosciuti. Quello che Nako racconta mette in luce i sogni e le sofferenze di chi sperimenta ogni giorno le distanze e l’esclusione, ma al contempo apre il sipario su antiche tradizioni, lingue e speranze. Per chi crede nella vita autentica e nel valore delle differenze, il libro è un’avventura sociale e culturale da vivere. Età di lettura: da 6 anni.

Pianeta Omar – Zanib Mian

Quando Omar è costretto a cambiare scuola, sa benissimo che è solo l’inizio dei suoi guai. Trovare nuovi amici non è facile, e potrebbe non essere il più grande dei suoi problemi: Daniel, il bullo della classe, lo prende di mira e inizia a prenderlo in giro. Perché è quello nuovo, perché è un sognatore, e perché Omar e la sua famiglia sono musulmani. Tra vicini di casa sospettosi e una famiglia fuori dal comune, Omar dovrà usare tutta la sua immaginazione per riuscire a cavarsela! Età di lettura: da 8 anni.

Clara e le ombre – Andrea Fontana

Tra i libri per ragazzi in uscita il graphic novel d’esordio di Andrea Fontana e Claudia Petrazzi. Una storia di amicizia, misteri e fenomeni soprannaturali, sulla fatica e la paura di crescere e sul coraggio che l’amicizia può dare a piene mani per affrontarla.

1988, Brattleboro, Stati Uniti. Dopo che la mamma li ha abbandonati, Clara, dodici anni, si trasferisce in una nuova cittadina con il papà. Da quando riesce a ricordare, attorno a lei gravitano delle ombre minacciose che non comprende ma che le rendono impossibile vivere una vita normale. Giudicata “strana”, senza amici e con tanta insicurezza, viene subito presa di mira dai compagni di classe finché non conosce alcuni ragazzi con cui crea un legame speciale, e con cui condivide una sofferenza nascosta. Quando improvvisamente alcuni bulli della scuola cominciano a scomparire, la polizia ipotizza si tratti di un serial killer. Ma Clara e i suoi quattro amici scoprono che dietro c’è qualcosa di più spaventoso. Non c’è tempo da perdere…

Età: 11 anni

Myself. Conosco i tuoi segreti – Giada Pavesi

Michele ha tredici anni, un grande talento per il basket e una rabbia esplosiva che in certi giorni lo trasforma in una scheggia impazzita, a scuola e in campo. Difficile persino trasformarla in fame di canestri, come vorrebbe il suo dispotico allenatore. Soprattutto perché l’inflessibile coach, morbido come il cemento dell’hinterland milanese, è suo padre. E si è appena separato dalla madre, così Michele è ancor più in guerra con il mondo. Del resto, se sei arrabbiato va così: non ce n’è per nessuno. E allora, quando per caso il ragazzo scopre di poter leggere i segreti dei suoi nuovi compagni di scuola grazie all’app chiamata MySelf, l’occasione di vendicarsi di tutto e di tutti gli si presenta su un piatto d’argento. Poi però arriva Tessa, ecologista, impegnata e super sensibile, che gli cambierà la vita una volta per tutte… Età di lettura: da 10 anni.

Il manuale delle 50 sfide per diventare campione – Baccalario, Prosperi e Ferrari

Sei un asso nella schiacciata. Corri come il vento. Riesci a fare goal stupendo. Forse non ancora, ma puoi sempre imparare. L’importante però è ricordare che un vero campione è molto più dei suoi successi. Per esempio sa quando è il momento di passare, e non gli importa se a segnare sarà un altro; se vince esulta alla grande, ma sa anche perdere con stile; si allena con tutto se stesso, gambe, braccia e cervello. Ma soprattutto: ha un cuore grande, sempre. E tu hai la stoffa del campione. Accetta le nostre 50 sfide e dimostralo. Potresti scoprire dei talenti che non immaginavi nemmeno di avere.

Età: 9 anni.

Se la notte ha cuore – Matteo Corradini

Codini Donna è il curioso nome con cui si presenta al mondo il protagonista di questo romanzo: vestito da chierichetto, fugge dal camposcuola estivo durante una grande festa a cui non vuole prendere parte. Sua complice e compagna è Andra, che non parla e porta un costume da majorette. La notte è lunga e popolata di bizzarri incontri: tra balli notturni e inseguimenti nel buio i due andranno alla ricerca di una serie di messia, le persone che sanno mostrare la bontà del domani tanto da far venir voglia di cambiare l’oggi. Le persone che possono salvarci. Ma nella notte non è facile distinguere l’amico dal nemico. È tutto un incubo, un delirio, forse. Ma il risultato è grandioso se alla fine Andra riesce ad affrontare ciò che le ha tolto la voce e i sogni, e Codini a parlare con suo padre. E l’indomani il mondo non sarà per forza migliore, ma diverso sì. Una storia d’amicizia e rese dei conti, dura e terribile e vitale come l’adolescenza.

La mia lunga estate – Hope Larson

Tra i libri per ragazzi in uscita un altro graphic novel pluripremiato che è stato candidato lo scorso anno all’Eisner Award. Una storia di formazione, amicizia e primi cambiamenti, dall’autrice bestseller Hope Larson. Bina e Austin sono amici da sempre, ma per la prima volta trascorreranno l’estate separati. Quando i due si rivedranno, quanto saranno cambiati? Cosa può accadere nel corso di un’estate?

Età: 11 anni.

Myra sa tutto -Luigi Ballerini

Non sai cosa metterti. Che film guardare. Qual è la ragazza o il ragazzo che fa per te. Nelmondo di Ale e Vera non c’è bisogno di affannarsi per trovare le risposte. Myra, il sistema operativo integrato nella vita di ogni cittadino, ti conosce bene e sa cosa è meglio per te. Basta chiedere. E infatti Ale e Vera si incontrano proprio grazie a lei. Ma qualcosa non quadra, e Vera lo sa: si può vivere sotto l’occhio costante del sistema, nella totale condivisione social della propria vita. A cosa stanno rinunciando. Ale, Vera e un gruppo di altri ragazzi tentano la strada più dura: scegliere da soli, risvegliare le coscienze. È diffcile non farsi beccare, ma ne vale la pena: la libertà è un’avventura piena di storie, emozioni, sfide. Ma è anche piena di pericoli, soprattutto se il nemico è molto più vicino del previsto. Ribellarsi ha un costo molto alto. Saranno disposti a pagarlo.

