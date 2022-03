I 10 libri in uscita da non perdere questa settimana, da Le Carré a Maraini

libri in uscita

Quale modo migliore per iniziare la settimana se non con una carrellata di nuovi libri? Ecco 10 libri in uscita nei prossimi giorni.

10 libri in uscita questa settimana

1. “L’ultimo segreto” di John Le Carré – Mondadori

Julian Lawndsley rinuncia alla sua carriera per aprire una piccola libreria in una tranquilla cittadina di mare. La sua esistenza ritirata viene interrotta da Edward, un migrante polacco a dir poco curioso che vive nelle vicinanze. Con questo incontro non proprio casuale, l’attesissimo nuovo libro di Le Carré ci pone dinanzi alla grande opposizione tra dovere pubblico e morale privata.

2. “Niente paura” di Julian Barnes – Einaudi

Julian Barnes scrive di una paura che accomuna tutti gli esseri umani: la paura di estinguersi. Se in tanti ricorrono alla fede per rimediare, non è il caso dell’autore, che confessa di non aver mai creduto in Dio e di sentirne, tuttavia, la mancanza.

3. “Caro Pier Paolo” di Dacia Maraini – Neri Pozza

Dacia Maraini era una grande amica di Pier Paolo Pasolini. La scrittrice ha voluto regalarci un libro che delinea la figura di Pasolini e la sua vita fuori dagli schemi attraverso le lettere che lei gli dedica. Fanno capolino i ricordi dei viaggi più belli in compagnia di Alberto Moravia e Maria Callas e delle esperienze artistiche condivise.

4. “Eredità di guerra” di Wilbur Smith e David Churchill – HarperCollins Italia

“Eredità di guerra”, sequel de “La guerra dei Courtney”, comincia al termine della Seconda Guerra Mondiale e chiude la saga de “Il destino del cacciatore”. Saffron e il marito sono sopravvissuti alla guerra, ma dovranno affrontare un oscuro complotto. Intanto, in Kenya, dove la ribellione contro l’Impero coloniale inglese diventa sempre più pericolosa, Leon Courtney deve decidere da che parte stare.

5. “Maimai” di Aki Shimazaki – Feltrinelli

Tarō è un pittore di talento, sordomuto e orfano di padre. Ha sempre inseguito i suoi sogni, incoraggiato dalla madre, Mitsuko.

L’esistenza del giovane viene sconvolta dall’improvvisa scomparsa della madre, che lascia un vuoto enorme nel suo cuore e che apre la strada alla scoperta della vita segreta di Mitsuko. Tarō dovrà confrontarsi con il dolore della perdita e con i segreti della madre, accompagnato dall’amica Hanako.

6. “La sua verità” di Alice Feeney – Nord

Anna è una giornalista. Dovrebbe essere entusiasta all’idea di seguire il caso di cronaca nera di cui parlano tutti. Invece no, perché l’efferato delitto è avvenuto nella cittadina in cui Anna è nata e cresciuta, nella cittadina da cui è scappata da adolescente per lasciarsi alle spalle un passato oscuro. Un thriller avvincente che ha per protagonisti Anna e il detective Jack, che nasconde un importante segreto.

7. “La stanza di Jacob” di Virginia Woolf – Feltrinelli

Il terzo romanzo di Virginia Woolf viene ripubblicato in una nuova veste, tradotto da Nadia Fusini per Feltrinelli. “La stanza di Jacob” è un libro da leggere assolutamente: costituisce un vero e proprio spartiacque nella produzione dell’autrice inglese ed è uno dei testi fondanti del movimento modernista.

8. “Berlino Blues” di Paul Scraton – 8tto Edizioni

In una Berlino che prende vita come fosse un essere vivente, si muovono quattro personaggi, che il narratore incontra in un pub: Annika, Markus, Boris e Charlotte riflettono, attraverso il loro vissuto, il carattere e le sfaccettature del luogo che abitano.

Un’opera corale che riesce a trasmettere l’anima multiforme della capitale tedesca.

9. “Nel nero degli abissi. Un’indagine per i Cinque di Monteverde” di François Morlupi – Salani

Il parco di Villa Pamphili ha due vite parallele: di giorno accoglie bambini, anziani e sportivi; di notte è frequentato da senzatetto e prostitute. Proprio una di esse, una giovane ventenne, viene ritrovata morta, una fredda mattina d’inverno. Da qui muove l’indagine del commissario Ansaldi, scosso da una tragedia che ha stravolto l’aura di borghese tranquillità del quartiere in cui anch’egli vive.

10. “Scrittrici! Le autrici e le opere più famose del mondo” di Katharina Mahrenholtz e Dawn Parisi – Bompiani

10. “Scrittrici! Le autrici e le opere più famose del mondo” celebra le vite e le opere delle più famose scrittrici al mondo. Servendosi del racconto breve e di argute illustrazioni, la scrittrice Katharina Mahrenholtz e l’illustratrice Dawn Parisi mostrano quanta strada si debba ancora percorrere per poter parlare di parità di genere, nel mondo dell’arte come nella vita quotidiana.