I libri in uscita da non perdere a marzo 2022, da Sally Rooney a Marcello Simoni

Sally Rooney, Dacia Maraini, Yasmina Reza, Alessandro Robecchi, Diego De Silva, Annie Ernaux e Marcello Simoni sono soltanto alcuni degli autori dei libri in uscita in Italia nel mese di marzo. Scopriamoli tutti.

I libri in uscita a marzo 2022

“Dove sei, mondo bello” di Sally Rooney – Einaudi

Ancora una volta, Sally Rooney descrive uno spaccato della società dei nostri giorni. In un piccolo bar irlandese, Alice – che di mestiere fa la scrittrice – attende il suo Tinder date. Felix non ha nulla in comune con Alice. Il primo appuntamento si rivela un disastro, eppure la donna invita Felix a seguirla nel suo tour promozionale in Italia. Intanto a Dublino c’è Eileen, amica di Alice, correttrice di bozze insoddisfatta, che trascorre le giornate inseguendo il suo ex compagno sui social.

“Caro Pier Paolo” di Dacia Maraini – Neri Pozza

Dacia Maraini era una grande amica di Pier Paolo Pasolini. La scrittrice ha voluto regalarci un libro che delinea la figura di Pasolini e la sua vita fuori dagli schemi attraverso le lettere che lei gli dedica. Fanno capolino i ricordi dei viaggi più belli in compagnia di Alberto Moravia e Maria Callas e delle esperienze artistiche condivise.

“Quattro stagioni da vivere” di Mauro Corona – Mondadori

Osvaldo va a caccia di camosci per poter sostentare la madre malata. Si imbatte in ciò che appare come una fortuna inaspettata: un camoscio appena ucciso lasciato sotto la neve da un qualche cacciatore che certamente sta tornando a prenderlo. Non ci pensa più di tanto: prende il camoscio per portarlo alla madre. L’animale è stato ucciso dai fratelli Legnole, due uomini senza scrupoli che danno strenuamente la caccia ad Osvaldo dopo aver scoperto che è stato lui a rubare il loro camoscio. È da qui che comincia la lunga fuga di Osvaldo in mezzo ai boschi della montagna, ricca di colpi di scena e incontri particolari.

“Serge” di Yasmina Reza – Adelphi

La scrittrice e drammaturga Yasmina Reza ci fa entrare nel cuore di una famiglia di origini ebraiche attraverso la storia dei tre fratelli Jean, Serge e Nana Popper. Il rapporto a volte conflittuale che si instaura tra fratelli costituisce il cuore dell’opera. Jean, Serge e Nana sono troppo diversi e vogliono cose diverse dalla vita. Le tensioni culmineranno in un luogo carico di angosce assopite e di turisti in infradito e pantaloncini: è infatti durante una visita ad Auschwitz che avverrà la resa dei conti finale.

“L’ultimo segreto” di John Le Carré – Mondadori

Julian Lawndsley rinuncia alla sua carriera per aprire una piccola libreria in una tranquilla cittadina di mare. La sua esistenza ritirata viene interrotta da Edward, un migrante polacco a dir poco curioso che vive nelle vicinanze. Con questo incontro non proprio casuale, l’attesissimo nuovo libro di Le Carré ci pone dinanzi ad un intreccio avvincente e alla grande opposizione tra dovere pubblico e morale privata.

“L’albero della nostra vita” di Joyce Maynard – NN Editore

Eleanor è un’illustratrice di libri per bambini. Vive nel New Hampshire e conduce una vita di tranquilla ordinarietà. Quando, negli anni Settanta, incontra Cam, il suo destino sembra segnato: i due si sposano e, innamorati, diventano genitori di tre figli. La routine si spezza con un evento traumatico: Cam si distrae e perde di vista il figlio minore, Toby, che finisce vittima di un terribile incidente. Eleanor non riesce a perdonare Cam. Quando scopre che lui l’ha tradita, la crisi è irreparabile. La donna decide di lasciare tutto e partire, per ritrovare se stesse e, paradossalmente, riavvicinarsi ai suoi affetti più cari: i figli.

“Mille lune” di Sebastian Barry – Einaudi

Tra i libri in uscita a marzo 2022 il nuovo libro di Sebastian Barry. Tennessee, 1870. Winona è un’indiana lakota che, adottata da due ex soldati dell’Unione, cerca di dimenticare il suo passato e le perdite che ha subito. Non tutto, però, si può dimenticare; e quando Winona diventa vittima dell’ennesima violenza, va a farsi giustizia. È pronta ad ottenerla a tutti i costi, perciò si traveste da uomo e va incontro al suo futuro. Con “Mille lune”, Sebastian Barry ci porta indietro nel tempo per farci vivere un’avventura che costituisce un vero e proprio inno alla libertà.

“Maimai” di Aki Shimazaki – Feltrinelli

Tarō è un pittore di talento, sordomuto e orfano di padre. Ha sempre inseguito i suoi sogni, incoraggiato dalla madre, Mitsuko.

L’esistenza del giovane viene sconvolta dall’improvvisa scomparsa della madre, che lascia un vuoto enorme nel suo cuore e che apre la strada alla scoperta della vita segreta di Mitsuko. In “Maimai”, Tarō dovrà confrontarsi con il dolore della perdita e con i segreti della madre, accompagnato dalla tenera amicizia di Hanako.

“Niente paura” di Julian Barnes – Einaudi

Julian Barnes scrive di una paura che accomuna tutti gli esseri umani: la paura di estinguersi. Se in tanti ricorrono alla fede per rimediare, non è il caso dell’autore, che confessa di non aver mai creduto in Dio e di sentirne, tuttavia, la mancanza. In “Niente paura”, Barnes si guarda intorno, cominciando da chi gli sta più vicino, e si accorge che tutti sono più bravi di lui ad affrontare il tema della morte. Allarga quindi l’analisi agli scrittori e artisti che gli sono più cari, a cominciare da Jules Renard.

“Una piccola questione di cuore” di Alessandro Robecchi – Sellerio

Il nuovo libro di Alessandro Robecchi è un noir che cattura immediatamente il lettore, sin da quando una mattina, un giocane uomo si presenta alla Sistemi Integrati e chiede agli investigatori Oscar Falcone e Agatina Cirrielli di indagare sulla scomparsa della sua donna.

“Magnifica creatura” di Antonella Boralevi – La nave di Teseo

Tra i libri in uscita a marzo troviamo anche il nuovo libro di Antonella Boralevi. Ottavia si sposa per il rotto della cuffia, evitando così il marchio di zitella. Siamo in Toscana, nel 1951, e Verdiana, la sorella di Ottavia, guarda al lieto evento con la consueta invidia che si porta sempre dietro. Figlie dei Conti Valiani, le due sorelle non potrebbero essere così diverse: una ottiene sempre tutto ciò che desidera, mentre l’altra resta a guardare da lontano i successi della rivale. “Magnifica creatura” è la storia di una famiglia dai nobili natali che vive nell’Italia del boom economico ed è costretta a misurarsi con il vento del cambiamento.

“La sua verità” di Alice Feeney – Nord

Anna è una giornalista. Dovrebbe essere entusiasta all’idea di seguire il caso di cronaca nera di cui parlano tutti. Invece no, perché l’efferato delitto è avvenuto nella cittadina in cui Anna è nata e cresciuta, nella cittadina da cui è scappata da adolescente per lasciarsi alle spalle un passato oscuro. Un thriller avvincente che ha per protagonisti Anna e il detective Jack, che nasconde un importante segreto.

“Nel nero degli abissi. Un’indagine per i Cinque di Monteverde” di François Morlupi – Salani

Il parco di Villa Pamphili ha due vite parallele: di giorno accoglie bambini, anziani e sportivi; di notte è frequentato da senzatetto e prostitute. Proprio una di esse, una giovane ventenne, viene ritrovata morta, una fredda mattina d’inverno. Da qui muove l’indagine del commissario Ansaldi, scosso da una tragedia che ha stravolto l’aura di borghese tranquillità del quartiere in cui anch’egli vive.

“Sono felice, dove ho sbagliato” di Diego De Silva – Einaudi

Nella sesta avventura dell’avvocato Vincenzo Malinconico, è l’amore ad essere al centro della narrazione. Una coppia di amici di Veronica, la compagna di Malinconico, chiedono all’avvocato di intentare una causa per l’infelicità di coppia. I due sostengono che come esiste il diritto privato, dovrebbe esistere una legge che regola la sfera privata dei sentimenti come sono regolarizzati i rapporti patrimoniali. Da questa pretesa si sviluppa “Sono felice, dove ho sbagliato” che, come i cinque capitoli precedenti scritti da De Silva, ci mostra un protagonista insolito e divertente.

“Scrittrici! Le autrici e le opere più famose del mondo” di Katharina Mahrenholtz e Dawn Parisi – Bompiani

“Scrittrici! Le autrici e le opere più famose del mondo” celebra le vite e le opere delle più famose scrittrici al mondo. Servendosi del racconto breve e di argute illustrazioni, la scrittrice Katharina Mahrenholtz e l’illustratrice Dawn Parisi mostrano quanta strada si debba ancora percorrere per poter parlare di parità di genere, nel mondo dell’arte come nella vita quotidiana.

“Il moro della cima” di Paolo Malaguti – Einaudi

Il Moro si sente al sicuro soltanto in cima alla sua montagna, nei boschi di larici e nei prati d’alta quota, dove incontra solo qualche sparuto alpinista ogni tanto, lontano dalla vita affollata delle pendici. Quando gli affidano in gestione un rifugio, è perciò molto contento. In pianura si diffonde presto la curiosità per quell’uomo particolare, un po’ scorbutico, che conosce i meandri della montagna e racconta un gran numero di storie incredibili seduto davanti a un piatto di gallina al lardo fumante.

Ma quella non è una montagna qualunque. Quella montagna è il Monte Grappa, che nel 1918 diventa la linea del fronte della Prima Guerra Mondiale. Il Moro, diventato suo malgrado spettatore di uno strazio inenarrabile, cerca allora di onorare la montagna e la sua sacralità per estinguere la violenza degli uomini.

“Vivi nascosto” di Fabiano Massimi – Mondadori

Sta per calare il buio su un’afosa giornata estiva emiliana, quando Bruno Muta viene assassinato nel garage di casa sua. Lo stilista era appena uscito di prigione dopo aver ricevuto una condanna per falso in bilancio, e viveva solo, isolato da tutte le sue conoscenze del passato.

Eppure, i dettagli della scena del crimine non lasciano dubbi: l’assassino è qualcuno che conosceva la vittima.

In “Vivi nascosto”, Fabiano Massimi conduce due indagini parallele: una è quella portata avanti dalla polizia. L’altra è una contro-indagine condotta dai detenuti compagni di prigione della vittima. Chi riuscirà a venire a capo del delitto?

“Berlino Blues” di Paul Scraton – 8tto Edizioni

In una Berlino che prende vita come fosse un essere vivente, si muovono quattro personaggi, che il narratore incontra in un pub: Annika, Markus, Boris e Charlotte riflettono, attraverso il loro vissuto, il carattere e le sfaccettature del luogo che abitano.

Un’opera corale che riesce a trasmettere l’anima multiforme della capitale tedesca.

“Eredità di guerra” di Wilbur Smith e David Churchill – HarperCollins Italia

“Eredità di guerra”, sequel de “La guerra dei Courtney”, comincia al termine della Seconda Guerra Mondiale e chiude la saga de “Il destino del cacciatore”. Saffron e il marito sono sopravvissuti alla guerra, ma dovranno affrontare un oscuro complotto. Intanto, in Kenya, dove la ribellione contro l’Impero coloniale inglese diventa sempre più pericolosa, Leon Courtney deve decidere da che parte stare.

“La falena e la fiamma” di Roberto Costantini – Longanesi

Tra i libri in uscita a marzo il nuovo romanzo di Roberto Costantini. Aba è una studentessa universitaria. È figlia del generale Abate, l’uomo a capo dei servizi segreti italiani. Aba diventa Ice nel momento in cui decide di prendere parte alle operazioni dei servizi segreti in qualità di spia. Ed è proprio durante un soggiorno a Tripoli che, sotto mentite spoglie, Aba incontra per la prima volta Johnny. Così comincia la storia della falena, Aba, e della fiamma che la attira fatalmente, Johnny. Una donna, due identità. Una vita divisa fra realtà e illusione. Una storia che ne contiene tante altre.

“Moon lake” di John Landsdale – Einaudi

«La luna è alta. L’acqua è alta. Anime oscure vagano sulla terra e piangono. È una vecchia poesia. Ora so cosa significa», sono le ultime parole che Daniel Russell sente pronunciare a suo padre, in una notte del 1968, poco prima di lanciarsi con la macchina nel Moon Lake.

Quando l’auto e i resti dell’uomo vengono recuperati, diversi anni dopo, Daniel scopre qualcosa di terribile, che potrebbe destabilizzare l’intera città.

“Diritto di sangue” di Gigi Paoli – Giunti

Carlo Alberto Marchi viene dimesso dall’ospedale dopo un lungo e doloroso periodo trascorso in coma. Gli strascichi che si porta dietro sono tanti, a cominciare dalla dipendenza da antidolorifici e dal fischio costante che gli tormenta le orecchie. L’uomo è inconsolabile. Nessuno riesce a risollevare il morale del protagonista dei gialli di Gigi Paoli. Intanto, la vita continua, e i delitti anche. Il proprietario del furgone che distribuisce panini nel Parco delle Cascine viene trovato morto. Sembrerebbe una rapina, ma le apparenze ingannano. Le indagini conducono agli anni più bui di Firenze e ad un dolore che ha colpito, anni prima, la famiglia dello stesso Marchi.

“Delitto sul lago” di Dario Sardelli – Einaudi

Il vicequestore Piersanti Spina, che deve fare i conti con un’instabile vita sentimentale, si trova ad indagare su un nuovo caso in una Roma afosa e torrida. In un lago viene ritrovato il cadavere di un uomo. Si tratta di un cinquantacinquenne, Valerio Campi, che a quanto pare aveva difficoltà economiche ed era stato minacciato. Che i colpevoli siano i suoi strozzini? Spina non è del tutto convinto di questa pista, e cercherà risposte altrove.

“Guarda le luci, amore mio” di Annie Ernaux – Orma Editore

Quando, nel 2012, la casa editrice francese Seuil le chiede di scrivere per la collana “Raccontare la vita”, Annie Ernaux non ha esitazioni, e decide di far emergere uno spazio che al giorno d’oggi è al centro della nostra vita: l’ipermercato. Quale luogo rispecchia meglio di questo la realtà sociale? Nasce perciò uno straordinario diario, in cui la scrittrice annota per un anno le sue visite all’ipermercato di fiducia, mostrando da un’angolazione inusuale la società in cui viviamo.

“La dama delle lagune” di Marcello Simoni – La nave di Teseo

Tra i libri in uscita a marzo il ritorno in libreria di Marcello Simoni. Anno Domini 807, foce del fiume Padus. In seguito a una violenta tempesta, le lagune di Comaclum restituiscono un antico sarcofago di piombo che custodisce il corpo incorrotto di una fanciulla. Quello che secondo alcuni è un vero miracolo, secondo altri costituisce un cattivo presagio. Intanto, un’ombra inquieta comincia ad essere avvistata nell’abitato. È uno spirito o una ragazza in cerca di rifugio? Sono tanti gli interrogativi che si pongono gli abitanti di Comaclum, proprio in un momento cruciale delle loro vite, quando cominciano a soffiare venti di guerra fra Carlo Magno e Bisanzio.