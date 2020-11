Pensaci subito, non fare le code. In libreria il Natale è già iniziato. Parte oggi la campagna dell’Associazione Italiana Editori (AIE) e librai (ALI Confcommercio). L’obiettivo è invitare i lettori ad andare in libreria il prima possibile, senza attendere le code di Natale.

#IOLEGGOPERCHÉ, l’iniziativa per donare un libro alle scuole Con oltre 15.000 scuole iscritte, 3 milioni gli studenti coinvolti e quasi 2400 librerie, dal 19 al 27 ottobre si svolgerà la splendida iniziativa di AIE per donare un libro alle biblioteche scolastiche

Novembre è il nuovo Dicembre

Ecco la presentazione della campagna pensata in vista del Natale. “Nella situazione di incertezza che ci circonda invitiamo gli italiani a non aspettare l’ultimo momento. Novembre è il nuovo dicembre, per usare lo slogan di una felice campagna dei librai americani, ripresa anche nel Regno Unito e in Olanda – sottolineano insieme il presidente dell’Associazione Italiana Editori (AIE), Ricardo Franco Levi e quello dell’Associazione Librai Italiani (ALI), Paolo Ambrosini.

“E questo invito agli italiani è ancora più urgente e sentito in questo momento difficile in cui torniamo a rivolgere il nostro appello a tutte le istituzioni: il libro non può essere considerato alla stregua di un semplice oggetto di consumo il cui acquisto è rinviabile, ma va ritenuto un bene essenziale, come già aveva indicato il governo nei decreti di aprile”.

La campagna per Natale

La campagna, disponibile sul sito di AIE a questa pagina e sul sito ALI libraitaliani.it e fatta propria da tutti gli editori e librai, durerà fino a Natale. Coinvolgerà siti e social degli editori e mobiliterà le librerie italiane.

