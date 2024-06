5 libri da leggere dopo la fine della scuola durante le vacanze

Classici, gialli, fantasy, romance... Ecco 5 libri da leggere ideali dopo la fine della scuola consigliati per i ragazzi che hanno maggior tempo libero in vacanza.

L’anno scolastico volge al termine. Per alcuni, è già finito, mentre per altri si concluderà a breve. Se nonostante la fine della scuola sei già proiettato verso una nuova lettura, continua a leggere: anche in estate la lettura deve continuare ad essere una buona abitudine per i ragazzi, i quali con più tempo libero e senza gli impegni scolastici possono scegliere con maggiore libertà i libri da leggere e dedicare più tempo alla lettura.

5 libri da leggere dopo la fine della scuola

Di seguito, ti suggeriamo 5 libri da leggere dopo la fine della scuola. Sono libri distensivi, ciascuno a modo proprio, che aiutano a proiettarsi in un mondo lontano da quello che viviamo nel quotidiano.

“Il canto del mare” di Andrea Camilleri e Maurizio De Giovanni

Questo è, dei libri di Andrea Camilleri, il più fantasioso, poetico e delicato. Lo consigliamo ai giovani lettori, dagli undici anni in su, per una lettura distensiva dopo la fine della scuola.

Nel villaggio dietro la Collina Secca, dentro la Casa Strana, vive da sempre la vecchia Nonnamà, che mentre sbuccia frutta e verdure tiene i bambini di tutti, e racconta loro le storie più belle, quelle che sono anche un po’ vere ma non si sa mai fino a quanto.

E così Nonnamà racconta la storia di Gnazio, che tanto tanto tempo fa viveva in quel villaggio e amava la terra e le piante, ma che poi era dovuto partire oltre il mare, ed era stato via così tanto che quando era tornato era forse troppo vecchio per avere una moglie, ma poi ne aveva trovata una, Maruzza.

Maruzza bella, bellissima, che ama Gnazio e ama anche il mare, e ha quella strana attrazione per l’acqua. Chi è quella signora?, chiedono i bambini a Nonnamà, ma lei non risponde, e con un sorriso continua a spuntare i fagiolini.

Maurizio de Giovanni, come una versione musicale al piano reinterpretata, rinarra Maruzza Musumeci di Andrea Camilleri, e rende omaggio al più grande narratore italiano in un’edizione impreziosita dai disegni di Mariolina Camilleri.

“Tenebre e ossa” di Leigh Bardugo

Ci spostiamo su libri di genere totalmente diverso con il prossimo consiglio, dedicato a chi ama le letture fantasy, le ambientazioni fuori dal tempo e dallo spazio e le storie d’amore struggenti.

L’orfana Alina Starkov non ha grandi ambizioni nella vita, le basterebbe fare al meglio il suo lavoro di apprendista cartografa nell’esercito di Ravka, un tempo nazione potente e ora regno circondato dai nemici, e poter stare accanto al suo buon amico Mal, il ragazzo con cui è cresciuta e di cui è innamorata da molto tempo.

Ma il destino ha in serbo ben altro per lei. Quando il loro reggimento attraversa la Faglia d’Ombra, la striscia di oscurità quasi impenetrabile che taglia letteralmente in due il regno di Ravka, lei e i suoi compagni vengono attaccati dagli esseri spaventosi e affamati che lì dimorano.

E proprio nel momento in cui Alina si lancia in soccorso dell’amico Mal ferito gravemente, in lei si risveglia un potere enorme, come una luce improvvisa e intensa in grado di riempirle la testa, accecarla e sommergerla completamente.

“La luce delle stelle” di Licia Troisi

Se apprezzi i libri gialli insoliti, che racchiudono una buona dose di ironia e una mescolanza di generi, ti suggeriamo l’ultimo lavoro di Licia Troisi per una lettura capace di portarti in un’altra dimensione.

Una sera uguale alle altre, in uno sperduto osservatorio astronomico. La luce delle stelle illumina, ma non abbastanza, la piccola comunità di scienziati residenti che si trova alle prese prima con un black-out, forse un sabotaggio, e poi con un cadavere trovato nella sala comune, forse un assassinio: la vittima potrebbe essere caduta da una balaustra, o essere stata spinta.

L’osservatorio è isolato, i telefoni sono muti, i cellulari non prendono, i copertoni delle automobili sono stati tagliati e la città più vicina, se si riesce ad attraversare il deserto, si trova a due ore di macchina.

rà Gabriele, lettore di gialli e abile astrofisico, capace di empatizzare anche con gli assassini, a trovare il bandolo dei delitti che, come tutta la sua vita, è scritto nelle stelle.

“Il giardino segreto” di Frances H. Burnett

Fra i libri che suggeriamo da leggere dopo la fine della scuola se ti appassionano i classici, c’è il meraviglioso “Il giardino segreto”.

Al centro della storia, la vicenda di una bambina orfana, Mary, affidata a uno zio indaffarato e sempre lontano da casa. La prima reazione della bambina, appena arrivata nella villa dello zio, è di rifiuto. Non le piace niente. È scontrosa, capricciosa, scontenta.

Ma a poco a poco grazie ai consigli di Martha, una giovane cameriera di origine contadina, la bambina scopre la bellezza dei luoghi intorno alla casa avvicinandosi così alla natura. Ed è sempre Martha a raccontarle una storia che colpisce la sua immaginazione.

Esisteva un tempo un giardino, dove l’adorata defunta moglie dello zio amava stare e che per una tragica fatalità fu anche luogo della sua morte, per una caduta dall’altalena. Scosso dal dolore, lo zio decise di chiudere l’entrata del giardino, in modo tale che nessuno potesse più accedervi. Mary, a quel punto, si mette alla ricerca del giardino segreto.

“Una promessa in riva al lago” di Carley Fortune

Infine, se ami i libri romance e vuoi dedicarti, dopo la fine della scuola, a una lettura a tema, ti suggeriamo “Una promessa in riva al lago” di Carley Fortune, appena uscito in libreria.

Fern Brookbanks è stanca di pensare a Will Baxter. L’ha conosciuto per caso nove anni prima e ha trascorso con lui una giornata indimenticabile. Il tempismo dell’incontro non è stato dei migliori, eppure tra i due c’è stata una sintonia immediata: si sono confessati ogni segreto, ogni sogno e si sono ripromessi di rivedersi l’anno successivo. Fern si è presentata all’appuntamento, Will, però, no.

© Riproduzione Riservata