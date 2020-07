Le librerie sulla spiaggia più suggestive nel mondo

Una spiaggia deserta, il rumore delle onde che si infrangono sulla battigia e il sole che tramonta dietro l’orizzonte. E’ questo lo scenario da sogno che fa da cornice ad alcune fra le più suggestive librerie e biblioteche del mondo. Dalle coste del Perù, fino agli scogli di Santorini, ecco le librerie sulla spiaggia più belle di sempre.

La piccola libreria sulle spiagge del Perù

Ubicato a Mancora, proprio davanti alla spiaggia di Pocitas, sorge il Dco Suites Lounge & Spa, un piccolo angolo di paradiso sulle coste del Perù. Qui si trova anche una piccolissima quanto suggestiva libreria, diventata molto celebre sui social per la sua posizione mozzafiato.

Strandbibliotheek in Belgio

Scegliere un libro sulla spiaggia è un’esperienza davvero suggestiva. Su questa lunghissima spiaggia belga, è possibile sostare per prendere in prestito un libro e godersi la lettura cullati dal rumore del mare.

Atlantis Book a Santorini

Ad Oia, nel cuore dell’isola di Santorini, sorge una delle librerie più belle al mondo. Un luogo del cuore in cui perdersi e di cui innamorarsi, tra il fruscio della carta stampata e le eleganti rilegature, un luogo senza tempo per amanti della lettura: la libreria Atlantis Books.

The Barefoot Bookseller alle Maldive

Nell’Atollo Baa alle Maldive, sorge una piccola libreria da sogno, meta dei turisti che ogni anni decidono di trascorrere lì le vacanze estive. La libreria sorge in un resort a cinque stelle della Soneva Fushi e quasi ogni pubblica un concorso per assumere un nuovo libraio. L’ultimo concorso risale all’anno scorso. Chissà che non ne esca uno a breve!

La Biblioexpress sulla spiaggia di Civitanova

Nove anni fa a Civitanova Marche alla signora Lilli venne l’idea di una biblioteca sulla spiaggia che fornisse libri in prestito a bagnanti e turisti. Oggi i volumi raccolti sono circa 2.500.

La biblioteca sulla spiaggia in Bulgaria

Una biblioteca sulla spiaggia, a cui poter fare visita dopo un bagno rinfrescante è il sogno di tutti i booklovers. Ora questo sogno è diventato realtà. Ad Albena Resort, in Bulgaria, ha aperto la prima biblioteca sulla spiaggia.

