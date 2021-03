Libreriamo vicina ad Alessandro Centonze per la scomparsa della mamma

Tutta la redazione di Libreriamo si stringe al dolore di Alessandro Centonze per la scomparsa della mamma, la Signora Elena Forti. Alessandro è giudice consigliere della prima sezione penale presso la Corte di Cassazione. Per Libreriamo ha scritto diverse recensioni e critiche molto seguite dai nostri lettori, che gli hanno valso l’appellativo di Scandinavista, in quanto ha saputo regalare un viaggio all’interno del giallo nordico, genere letterario che ha generato diversi bestseller e tantissimi appassionati in ogni angolo del Pianeta.

Alessandro Centonze è autore de “Il giallo nordico e i suoi dintorni”, un libro che fa scoprire ai lettori la magia del giallo scandinavo.

Le nostre condoglianze anche al Prof Lino Centonze, papà di Alessandro e marito della Sig.ra Elena, ai famigliari e ai parenti tutti.

© Riproduzione Riservata