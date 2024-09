“Le piccole libertà” di Lorenza Gentile, il libro per tornare con serenità alla routine

Con settembre arriva quel periodo dell’anno in cui ci si lascia alle spalle la dinamica e rilassata vita estiva per ricominciare con il tran tran quotidiano. Se sei alla ricerca di un libro delicato, dolce e rasserenante per accompagnare questo passaggio, ti consigliamo di leggere “Le piccole libertà” di Lorenza Gentile. Scopriamolo insieme.

“Le piccole libertà” di Lorenza Gentile

La sinossi del libro

Oliva ha trent’anni, una passione segreta per gli snack orientali e l’abitudine di imitare Rossella O’Hara quando è certa di non essere vista. Di lei gli altri sanno solo che ha un lavoro precario, abita con i genitori e sta per sposare Bernardo, il sogno di ogni madre. Nessuno immagina che soffra di insonnia e di tachicardia, e che a volte senta dentro un vuoto incolmabile.

Fa parte della vita, le assicura la psicologa, e d’altronde la vita è come il mare: basta imparare a tenersi in equilibrio sulla tavola da surf. Ma ecco arrivare l’onda anomala che rischia di travolgerla. Dopo anni di silenzio, la carismatica ed eccentrica zia Vivienne – che le ha trasmesso l’amore per il teatro e la pâtisserie – le invia un biglietto per Parigi, dove la aspetta per questioni urgenti.

Oliva decide di partire senza immaginare che Vivienne non si presenterà all’appuntamento e che mettersi sulle sue tracce significherà essere accolta dalla sgangherata comunità bohémienne che fa base in una delle più famose librerie parigine, Shakespeare and Company. Unica regola: aiutare un po’ tra gli scaffali e leggere un libro al giorno.

Mentre la zia continua a negarsi, Oliva capisce che può esserci un modo di stare al mondo molto diverso da quello a cui è abituata, più complicato ma anche più semplice, dove è possibile inseguire un sogno o un fenicottero, o bere vino sulla Senna con un clochard filosofo. Dove si abbraccia la vita invece di tenersene a distanza, anche quando fa male.

E allora, continuare a cercare l’inafferrabile Vivienne o cedere al proprio senso del dovere e tornare a casa? E soprattutto: restare fedele a ciò che gli altri si aspettano da lei o a se stessa? Quando tante piccole libertà finiscono per farne una grande, rinunciarci diventa quasi impossibile. “Ci sono piccole libertà che ci cambiano per sempre. Perché tante piccole libertà ne fanno una grande.”

Il peso delle aspettative

Si comincia con buone intenzioni. Poi, col tempo, ci si appesantisce e si capisce di aver trascorso la vita, un giorno dopo l’altro, a inseguire sogni non nostri, ad accompagnare persone che ci fanno soffrire, ad accontentare aspettative – nostre ed altrui – che non sono realistiche né davvero auspicabili.

Spesso viviamo così, appesantiti dall’ansia di fare, di arrivare, di vincere. E la quotidianità scorre sotto il giogo dell’ansia e dello stress. Come si fa a vivere così? Oliva è stanca di farlo, ma non si dà per vinta. Così, come accade nelle migliori favole, è qualcun altro a pensare a lei.

Da un avventuroso viaggio a Parigi che le permette di riscoprire la bellezza e di riscoprirsi appagata, inizia un percorso di ricerca della serenità. “Le piccole libertà” è un libro leggero e scorrevole, che si legge in un paio di giorni e che ci regala una fiaba moderna pronta a insegnarci una verità importante: se ci si ama, la vita è più semplice. E più bella.

Lorenza Gentile

Classe 1988, Lorenza Gentile è nata a Milano.

L’autrice di “Tutto il bello che ci aspetta” è cresciuta fra il capoluogo meneghino e Firenze. Di Milano, ha spesso raccontato gli aspetti meno frequentati quando si descrive la città: dalle opere dell’autrice emerge un luogo romantico, in cui ci si può perdere per poi ritrovarsi più forti e sognanti di prima.

Ha pubblicato “Teo” (Einaudi Stile Libero, 2014; Universale Economica Feltrinelli, 2023), “La felicità è una storia semplice” (Einaudi Stile Libero, 2017; Universale Economica Feltrinelli, 2023), “Le piccole libertà” (Feltrinelli, 2021), ispirato alla sua esperienza presso la celebre libreria Shakespeare and Company di Parigi, “Le cose che ci salvano” (Feltrinelli, 2023) e, qualche mese fa, “Tutto il bello che ci aspetta” (Feltrinelli, 2024).

