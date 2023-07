L’anteprima del Festival, aspettando Capalbio Libri

Grande successo ieri sera per Aspettando Capalbio Libri, l'anteprima del festival sul piacere di leggere che alle 19:30, nella nuova location di Piazza dei Pini ribattezzata per l'occasione Terrazza Capalbio Libri

Grande successo ieri sera per Aspettando Capalbio Libri, l’anteprima del festival sul piacere di leggere che alle 19:30, nella nuova location di Piazza dei Pini ribattezzata per l’occasione Terrazza Capalbio Libri, ha visto protagonisti Stefano Lucchini e Andrea Zoppini con il loro libro “Il futuro delle banche. Vigilanza e regolazione nell’Unione bancaria europea“, (Baldini + Castoldi).

Nel dibattito della serata, moderato dalla giornalista Silvia Sciorilli Borrelli, sono emerse tutte le tensioni sismiche multidirezionali che da un decennio attraversano il settore bancario europeo e di come sia diventato sempre più stringente la necessità di allineare il funzionamento dell’intermediazione finanziaria agli obiettivi di sostenibilità ambientale. Gli ospiti di spicco Carlo Clavarino, Gaetano Miccichè, Giovanni Salvi, Fabio Sbianchi e Andrée Ruth Shammah hanno sottolineato l’importanza di come il legislatore europeo ha risposto al mutamento strutturale del mercato bancario con una riforma istituzionale che ha ridisegnato in chiave sovranazionale il quadro regolamentare della vigilanza bancaria: il Meccanismo di Vigilanza Unico. Una serata ricca di spunti di riflessione sul quadro economico europeo che si sta delineando. Sullo sfondo è emersa una domanda: che ruolo giocherà la nuova vigilanza europea, basata su un sinergetico raccordo di funzioni tra la BCE e le autorità di vigilanza nazionali, nel percorso della futura evoluzione della banca? Come rispondere a questa domanda? Di certo cercando di costruire nuove rotte da seguire coinvolgendo tutti gli attori in campo: politici, supervisori, intermediari e mercati, imprese e risparmiatori. Lucchini e Zoppini cercano di tracciare una loro mappa ideale di percorsi mettendo al centro della bussola i rapporti tra le Bce e le banche, ed il loro saper convivere nel prossimo futuro.

Aspettando Capalbio Libri è poi continuata sfociando in una grande festa che alle ore 22:00 ha visto esibirsi sul palco della Terrazza Capalbio Libri, la The Scoop Jazz Band per un concerto all’insegna della musica jazz e blues.

Un gruppo di giornalisti e musicisti uniti dalla passione del jazz e del blues, che propone un repertorio misto di successi del repertorio standard jazz e classici blues e swing con reinterpretazioni originali sia sul versante ritmico che su quello melodico La Scoop jazz band nasce nel 2010 per iniziativa di Dino Pesole editorialista del Sole24ore, Antonio Troise vice direttore del Quotidiano del Sud e nel mondo della comunicazione, Romano Petruzzi consulente del lavoro, e Stefano Sofi già giornalista del Messaggero.

Ieri sera la The Scoop Jazz Band si è presentata con questa formazione: Dino Pesole chitarra / Giulio Caneponi batteria / Orfeo Martucci sax contralto / Romano Petruzzi sax contralto/ Sebastiano Forti sax tenore, clarinetto, voce / Santo Tringali tastiera / Stefano Abitante tromba, voce / Antonello Mango basso / Alessandro Russo chitarra.

