“La regina dei sentieri”, il nuovo noir di Malvaldi e Bruzzone perfetto per l’estate

Figura sin da quando è uscito fra i libri più acquistati dalle lettrici e dai lettori italiani. Il nuovo noir di Samantha Bruzzone e Marco Malvaldi, coppia nella scrittura e nella vita, ha conquistato il cuore di chi lo ha già potuto apprezzare in tutte le sue sfaccettature. Si intitola “La regina dei sentieri” ed è un noir tradizionale con al centro un intrigo e due protagoniste. Se apprezzi la narrativa gialla e i noir in particolare, questo libro ti colpirà.

“La regina dei sentieri” di Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone

La sinossi

Serena, mamma di due figlie, casalinga ultraindaffarata, chimica con il «superpotere» dell’olfatto formidabile e professionalmente coltivato nel suo ultimo lavoro da sommelier.

E Corinna, sovrintendente di polizia, alta un metro e novanta e con un carattere ruvido, opposto a quello irruente e solare di Serena, ma con lei da subito in sintonia. A riunire l’irresistibile coppia è un caso che coinvolge il mondo vitivinicolo del borgo toscano di Bolgheri.

È stato ritrovato il motocarro del marchese Crisante Olivieri Frangipane, patriarca di una antichissima famiglia di produttori di vino, scomparso anni fa in circostanze misteriose.

Una sera di ottobre del 2013 il conte si allontana con il suo Ape coupé e non farà mai ritorno. Il ritrovamento del mezzo durante il drenaggio di un bacino artificiale della tenuta Tegolaia fa scattare immediatamente nuove indagini e riaccende vecchie scintille tra le due proprietà.

La tenuta Tegolaia, passata dalla famiglia Colantoni ad una multinazionale olandese, era diventata bersaglio degli scherzi pungenti in perfetto stile toscanaccio del vecchio Crisante. A loro volta, attraverso il manager italiano, Walter Gori, gli olandesi si lanciavano in continue minacce di azioni legali o, peggio ancora, di azioni fisiche contro la persona.

Quando all’interno della tenuta riaffiora anche il corpo del conte, alle due argute investigatrici appare chiaro che la risoluzione dell’enigma deve trovarsi all’interno di queste schermaglie. E nella memoria di Andrea Pace, ora nuovo proprietario della tenuta Tegolaia, nonché nel 2013 enologo della famiglia Olivieri Frangipane.

L’umorismo, i colori, i profumi e i sapori della campagna toscana, in un intrigo giallo in cui emerge con forza la sensibilità femminile delle due protagoniste.

Un noir tradizionale perfetto per l’estate

Dopo la prima avventura raccontata in “Chi si ferma è perduto”, la coppia Bruzzone – Malvaldi torna all’opera con un noir che vede di nuovo protagoniste Serena e Corinna, le due investigatrici Serena e Corinna – una casalinga con un superpotere olfattivo e un’agente di polizia – ritornano per risolvere un intricato caso ambientato in un suggestivo borgo toscano, dove la serenità consueta è stata messa a soqquadro da intrighi e assurdi ritrovamenti.

Il romanzo ha la struttura del noir tradizionale e unisce i punti di vista maschili e femminili degli autori. Si legge in qualche ora, in maniera rilassata, e si ha quasi la sensazione di viaggiare verso la Maremma, cullati dalle descrizioni paesaggistiche e dalle espressioni dialettali che, di tanto in tanto, si incontrano.

Insomma, se ami i noir, “La regina dei sentieri” è proprio la lettura estiva che stavi cercando.

Chi è Samantha Bruzzone

Samantha Bruzzone è nata a Genova nel 1974. Ha una formazione scientifica, essendo chimica di professione, ma come il marito nutre una grande passione per la scrittura e, in particolare, per i gialli.

Insieme a Malvaldi, con cui fa coppia fissa anche nella vita, negli anni ha scritto e pubblicato due libri per ragazzi e due noir, di cui “La regina dei sentieri” è l’ultimo.

Chi è Marco Malvaldi

Autore di grande successo in Italia, con diversi romanzi e una lunga serie di racconti all’attivo, Marco Malvaldi è la mente che ha concepito la fortunata serie del BarLume, da cui è stato tratto un adattamento di successo prodotto da Sky.

Ma la vita di Marco Malvaldi non è sempre stata caratterizzata dalla passione per la scrittura: laureato nel 2005 presso il dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa, ha conseguito il dottorato di ricerca da assegnista.

La carriera da scrittore arriva nel 2007, quando pubblica con Sellerio “La briscola in cinque”, primo volume della serie di gialli ideata da Malvaldi. “La morra cinese” è approdato in libreria lo scorso 19 settembre ed ha confermato il successo dell’autore, che ritorna in libreria in coppia con Bruzzone.

